Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu giải hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai đối đầu Quy Nhơn, chưa biết ‘mèo nào cắn mỉu nào’

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
24/04/2026 08:51 GMT+7

Thời điểm này, Trường Tươi Đồng Nai vẫn đang nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch, nhưng ở cuộc đối đầu trực tiếp với CLB Quy Nhơn ở vòng 16 giải hạng nhất 2025-2026, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng cần phải cẩn trọng.

Những "họng pháo" đang đỏ rực

Trận đấu tâm điểm của vòng 16 giải hạng nhất chính là cuộc đối đầu giữa CLB Quy Nhơn và đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai, diễn ra lúc 18 giờ ngày 25.4. Chuyến làm khách của Xuân Trường và các đồng đội có thể sẽ rất khó khăn. 

Điều đầu tiên khiến Trường Tươi Đồng Nai phải đặc biệt dè chừng chính là phong độ sân nhà ấn tượng của đội bóng đất võ. Với 20 bàn thắng sau 8 trận trên sân nhà, CLB Quy Nhơn đang sở hữu hiệu suất ghi bàn thuộc hàng tốt nhất giải. Đây không phải là con số mang tính "ăn may", mà phản ánh rõ nét lối chơi tấn công cởi mở, tốc độ và giàu sức sát thương của họ. Trên mặt sân quen thuộc, các cầu thủ Quy Nhơn thi đấu tự tin hơn, tổ chức pressing tốt hơn và đặc biệt là tận dụng cơ hội rất hiệu quả.

Lịch thi đấu giải hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai đối đầu Quy Nhơn, chưa biết ‘mèo nào cắn mỉu nào’- Ảnh 1.

Lịch thi đấu giải hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai đối đầu Quy Nhơn, chưa biết ‘mèo nào cắn mỉu nào’- Ảnh 2.

CLB Quy Nhơn có sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi tiền vệ Cao Văn Triền (số 23)

ẢNH: CLB QUY NHƠN

Đội bóng này sở hữu những tiền đạo có khả năng tạo đột biến cao, chơi linh hoạt và biết cách khai thác khoảng trống. Họ không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất, mà có thể ghi bàn từ nhiều vị trí khác nhau, khiến hệ thống phòng ngự của đối phương khó bắt bài. Các chân sút hàng đầu của CLB Quy Nhơn hiện có Thaileon (8 bàn, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới), Lê Thanh Phong (6 bàn) hay Đào Gia Việt (4 bàn).

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là động lực thi đấu của CLB Quy Nhơn. Đội bóng này đang đứng trước cơ hội vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nếu giành chiến thắng. Khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu, từng điểm số đều có thể tạo ra bước ngoặt lớn. Chính vì vậy, CLB Quy Nhơn chắc chắn sẽ nhập cuộc với tinh thần "không còn gì để mất", sẵn sàng chơi tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm lợi thế. Đây là kiểu đối thủ luôn tiềm ẩn nguy hiểm, bởi họ không bị áp lực phải giữ vị trí mà có thể bung hết sức.

Trường Tươi Đồng Nai chịu sức ép

Ở chiều ngược lại, Trường Tươi Đồng Nai đang ở thế "người bị săn đuổi". Việc dẫn đầu bảng xếp hạng giúp họ nắm quyền tự quyết, nhưng cũng đồng nghĩa với việc trở thành mục tiêu của tất cả các đối thủ. Những trận đấu như trước CLB Quy Nhơn thường rất khó lường, bởi chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, đội đầu bảng có thể phải trả giá. Áp lực giữ ngôi đầu đôi khi khiến các cầu thủ thi đấu thận trọng quá mức, làm giảm đi sự sắc bén trong các pha xử lý.

Quan trọng hơn, kết quả của trận đấu này còn tác động trực tiếp đến cuộc đua với CLB Bắc Ninh. Trong bối cảnh hai đội sẽ đối đầu trực tiếp ở vòng 19 trên sân Việt Yên, bất kỳ cú sẩy chân nào trước đó đều có thể trở thành "đòn bẩy" tinh thần cho đối thủ. Nếu Trường Tươi Đồng Nai để thua CLB Quy Nhơn, đội Bắc Ninh không chỉ có thể rút ngắn khoảng cách mà còn có thêm động lực lớn trước cuộc đại chiến sắp tới. Khi đó, trận đấu trên sân Việt Yên có thể trở thành "chung kết sớm" của mùa giải.

Lịch thi đấu giải hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai đối đầu Quy Nhơn, chưa biết ‘mèo nào cắn mỉu nào’- Ảnh 3.

Minh Vương liệu có tiếp tục tỏa sáng để giúp Trường Tươi Đồng Nai giành chiến thắng?

ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Ngược lại, nếu vượt qua được Quy Nhơn, Trường Tươi Đồng Nai sẽ củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu và tạo ra khoảng cách an toàn trước khi bước vào trận cầu quyết định. Chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa về điểm số, mà còn là lời khẳng định sức mạnh và bản lĩnh của một ứng viên vô địch thực thụ.

Tóm lại, CLB Quy Nhơn không phải là đối thủ dễ chơi, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà và đang có phong độ cao. Sự nguy hiểm đến từ hàng công hiệu quả, tinh thần thi đấu quyết tâm và khát khao bứt phá trên bảng xếp hạng khiến đội bóng đất võ trở thành thử thách lớn với Trường Tươi Đồng Nai.

Một số trận đáng chú ý của giải hạng nhất vòng này còn có CLB Quảng Ninh - TP.HCM (17 giờ ngày 25.4), Thanh Niên TP.HCM - Long An (17 giờ ngày 26.4) và CLB Phú Thọ - Bắc Ninh (18 giờ ngày 26.4). 

Lịch thi đấu giải hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai đối đầu Quy Nhơn, chưa biết ‘mèo nào cắn mỉu nào’- Ảnh 4.

Lịch thi đấu chi tiết vòng 16 giải hạng nhất

ẢNH: FPT PLAY

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn 

Tin liên quan

Cuộc đấu trí của 2 kèo trái đỉnh cao Hoàng Hên – Hoàng Đức: Gió có đổi chiều?

Cuộc đấu trí của 2 kèo trái đỉnh cao Hoàng Hên – Hoàng Đức: Gió có đổi chiều?

Trận tái đấu giữa CLB Hà Nội và Ninh Bình sẽ là tâm điểm ở vòng 20 V-League 2025-2026, mang tính chất quyết định một vị trí trong nhóm giành huy chương. Tâm điểm của màn so tài này nằm ở cuộc đối đầu giữa 2 ngôi sao tấn công đẳng cấp: Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hoàng Đức.

Khám phá thêm chủ đề

Trường Tươi Đồng Nai CLB Quy Nhơn CLB BẮC NINH Giải hạng nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận