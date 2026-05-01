Lịch thi đấu V-League cực hay hôm nay: HLV Kewell sẽ ‘đẩy’ Đà Nẵng xuống hạng hay ‘cứu hộ’?

CLB CA TP.HCM đang sáng bừng tự tin khi tìm lại mạch thắng

Vòng 21 V-League 2025 - 2026 mở màn hấp dẫn

Vào lúc 18 giờ ngày 1.5, vòng 21 V-League 2025 - 2026 sẽ được mở màn bằng cuộc chạm trán trên sân Thiên Trường giữa nhà đương kim vô địch Nam Định và kẻ thách thức mới nổi CA TP.HCM.

Ở vòng đấu trước, CLB Nam Định đã phải nhận kết quả không như ý khi bị Becamex TP.HCM cầm hòa 1-1 trên sân Bình Dương, trong trận đấu họ đã bị dẫn trước, gặp rất nhiều vất vả và chỉ có 1 điểm nhờ cú sút xa tuyệt vời của Giáp Tuấn Dương.

Kết quả này khiến CLB Nam Định tiếp tục mạch trận thiếu ổn định của mình, khi chỉ có 1 chiến thắng kèm theo đó là 1 trận hòa và 1 thua trước 2 đối thủ đang đua trụ hạng là HAGL và Becamex TP.HCM.

Với những gì đã diễn ra, một chiến thắng sẽ là nhiệm vụ bắt buộc với CLB Nam Định. Họ cần một chiến thắng, thậm chí cách thắng ấn tượng để làm đẹp lòng CĐV nhà và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ngược lại, sau 3 trận toàn thua mà không ghi được bàn nào, ánh sáng và niềm tin đã trở lại với CLB CA TP.HCM. Một kết quả tối thiểu 1-0 trong thế trận bị đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dồn ép, nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã ra về kiên cường với trọn vẹn 3 điểm.

Chiến thắng đó giúp đội bóng miền Nam xoa dịu đi rất nhiều cuộc khủng hoảng mini trước đó, để tự tin hướng đến mục tiêu có điểm trong cuộc hành quân đến sân Thiên Trường và sau đó là 2 trận sân nhà.

Cũng trong ngày 1.5 vào lúc 19 giờ 15, trên sân Hàng Đẫy sẽ chứng kiến cuộc chạm trán thú vị giữa CLB Hà Nội và CLB Đà Nẵng.

Cuộc đối đầu diễn ra vào giai đoạn khá nhạy cảm khi CLB Hà Nội đang bằng mọi cách tìm lại con đường phục hưng dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell - người đã đánh thức hàng công "nổ súng" đều đặn hơn.

Tuy nhiên cũng giống CLB Nam Định, vấn đề lớn nhất của CLB Hà Nội là sự ổn định. Họ có những trận đấu rất hay, tạo ra các khoảnh khắc thăng hoa nhưng cũng rất dễ sẩy chân với những bàn thua khá dễ.

Vừa đánh bại Ninh Bình FC để áp sát đối thủ này trong cuộc đua vị trí thứ 3, HLV Harry Kewell rất muốn có một chiến thắng ấn tượng trước đội bóng đang xếp chót bảng Đà Nẵng. Nhưng sẽ là sai lầm nếu CLB Hà Nội nghĩ đến một chiến thắng dễ dàng.

Ở vòng đấu trước, bầu Hiển dự khán đã sung sướng thưởng to cho CLB Đà Nẵng sau khi họ xuất sắc cầm chân đội nhì bảng Thể Công Viettel. Trận đấu mà các học trò HLV Lê Đức Tuấn đã dẫn bàn sau đó xuất sắc lội ngược dòng với bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+2.

Kết quả và màn trình diễn nhiệt huyết này cho thấy đội bóng sông Hàn vẫn đầy quyết tâm sát cánh đồng hành cùng HLV Lê Đức Tuấn, vững tin sẽ tiếp tục trụ hạng ngoạn mục ở mùa bóng này.

Và có một chi tiết quan trọng: Đừng quên HLV Đức Tuấn từng dẫn dắt CLB Hà Nội, nhiều năm làm đội trẻ và trợ lý ở đội 1 nên hiểu rất rõ các học trò. Hơn ai hết, cựu hậu vệ này nắm rõ điểm mạnh, yếu của từng vị trí bên phía đội bóng thủ đô.

Tất cả những điều đó đang hứa hẹn tạo ra 2 trận cầu hấp dẫn, với những thách thức thú vị đặt ra cho những đội chủ sân Thiên Trường và Hàng Đẫy, liệu có ngăn cản nổi các đội khách bị đánh giá yếu thế hơn có điểm ra về!