Quế Ngọc Hải sẽ giúp HLV Lê Đức Tuấn giữ lời hứa?

Về mặt chuyên môn, Quế Ngọc Hải có thể không còn ở đỉnh cao phong độ như những năm tháng rực rỡ trong màu áo đội tuyển VN, nhưng giá trị và tầm ảnh hưởng của anh vẫn rất lớn. Trung vệ sinh năm 1993 là chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ, đồng thời dìu dắt các cầu thủ trẻ như Vũ Văn Sơn hay Nguyễn Đức Anh. Trong một đội bóng đang chịu nhiều áp lực, sự ổn định và kinh nghiệm của Hải là yếu tố không thể thay thế.

Không chỉ dừng ở việc phòng ngự, Ngọc Hải còn mang đến nhiều phương án chiến thuật. Anh có thể chơi trung vệ lệch trái hoặc phải, thậm chí dâng lên đá tiền vệ trung tâm khi cần thiết. Khả năng chuyền dài chính xác của anh giúp CLB Đà Nẵng triển khai bóng nhanh hơn, giảm tải cho tuyến giữa. Trong những thời điểm bế tắc, một đường phát động tấn công từ đôi chân cầu thủ quê Nghệ An có thể mở ra cơ hội ghi bàn.

Kinh nghiệm của Quế Ngọc Hải (trái) sẽ giúp CLB Đà Nẵng thoát hiểm? ẢNH: ĐÔNG NGHI

Quan trọng hơn, Ngọc Hải là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội. Hình ảnh anh kêu gọi Ngô Hồng Phước đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại trước đội Công an Hà Nội (CAHN) cho thấy vai trò kết nối của người đội trưởng. Trong cuộc đua trụ hạng khắc nghiệt, yếu tố tinh thần đôi khi còn quan trọng hơn chuyên môn. Một đội bóng đoàn kết, không buông xuôi sẽ luôn có cơ hội tạo nên điều bất ngờ.

Dù đứng cuối bảng, CLB Đà Nẵng không phải là đội bóng dễ bị đánh bại. Họ từng có những trận đấu đầy quả cảm, như trận hòa trước CLB Ninh Bình hay HAGL, thua sít sao CLB CAHN 0-1 và đặc biệt là chiến thắng quan trọng 3-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp PVF-CAND. Những kết quả này cho thấy đội bóng sông Hàn vẫn có nội lực và khả năng tạo ra đột biến khi bị dồn vào thế khó.

Ngay cả trong trận thua 1-2 trước đội Nam Định gần nhất, CLB Đà Nẵng cũng để lại nhiều dấu ấn tích cực. Dù phải chơi thiếu người, họ vẫn tìm được bàn gỡ hòa và thi đấu kiên cường trong phần lớn thời gian. Chỉ khi phải chống đỡ với thế 10 đấu 11 suốt hiệp 2, đội bóng này mới không thể giữ vững kết quả. Điều đó phần nào phản ánh tinh thần chiến đấu kiên cường.

Sau trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn vẫn tỏ ra lạc quan: "Tôi chắc chắn và tin tưởng đội bóng sẽ trụ hạng mùa giải năm nay". Đây không chỉ là lời động viên, mà còn là tuyên bố thể hiện niềm tin vào tập thể. Tuy nhiên, để biến niềm tin thành hiện thực, CLB Đà Nẵng cần nhiều hơn những lời nói.

Bài toán lớn nhất lúc này là duy trì sự ổn định. CLB Đà Nẵng thường chơi tốt trong nhiều thời điểm, nhưng lại thiếu khả năng duy trì thế trận xuyên suốt 90 phút. Những sai lầm cá nhân, đặc biệt ở hàng thủ khiến họ đánh rơi nhiều điểm số quan trọng. Nếu khắc phục được điều này, cộng thêm sự dẫn dắt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải, cơ hội trụ hạng sẽ trở nên rõ ràng hơn.

CLB Đà Nẵng buộc phải xem mỗi trận đấu còn lại là một trận chung kết. Khoảng cách chỉ 1 điểm với PVF-CAND là hoàn toàn có thể san lấp. Trong bối cảnh ấy, vai trò của Quế Ngọc Hải càng trở nên quan trọng. Anh không chỉ là người tổ chức hàng thủ, mà còn là biểu tượng tinh thần để toàn đội bám víu. Nếu anh giữ được phong độ ổn định, truyền lửa cho các đồng đội và giúp CLB Đà Nẵng hạn chế sai lầm, đội bóng này hoàn toàn có thể tạo nên cú thoát hiểm ngoạn mục.