Sinh viên FPT Polytechnic tranh tài tại SP7 2026, trung vệ Quế Ngọc Hải đến tiếp lửa

Ngày 10.3 tại TP.Đà Nẵng, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức lễ phát động chương trình “Tháng 3 Poly xông pha”, mở màn chuỗi hoạt động phong trào, thể thao và kết nối sinh viên trong toàn hệ thống.

Sự kiện cũng đánh dấu sự khởi tranh của giải bóng đá sinh viên FPT Polytechnic toàn quốc - lần thứ 4 năm 2026 (SP7), sân chơi thể thao lớn dành cho sinh viên FPT Polytechnic trên cả nước.

Lễ phát động “Tháng 3 Poly xông pha” mở màn chuỗi hoạt động thể thao, phong trào của sinh viên FPT Polytechnic năm 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Điểm đặc biệt của SP7 năm nay là lần đầu tiên 11 cơ sở FPT Polytechnic trên toàn quốc cùng hội tụ tại một địa điểm, tạo nên không khí sôi động và gắn kết mạnh mẽ của cộng đồng sinh viên Poly từ bắc vào nam.

Lễ phát động diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật như diễu hành của đội bóng 11 cơ sở, màn show cúp SP7, nghi lễ trồng cây lưu niệm cùng chương trình giao lưu với cầu thủ Quế Ngọc Hải - cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam, hiện đang thi đấu cho SHB Đà Nẵng.

Sinh viên 11 cơ sở FPT Polytechnic trên toàn quốc hội tụ tại TP.Đà Nẵng trong lễ phát động “Tháng 3 Poly xông pha” ẢNH: HUY ĐẠT

Trong phần giao lưu, trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ nhiều câu chuyện về hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, đồng thời gửi lời động viên tới các cầu thủ sinh viên trước khi bước vào giải đấu.

“Thấy các em hào hứng bước vào giải đấu, tôi như thấy chính mình của ngày còn trẻ. Hãy cứ cháy hết mình với đam mê, thi đấu đoàn kết. Bóng đá không chỉ là chiến thắng mà còn là nơi giúp các bạn trưởng thành hơn”, trung vệ Quế Ngọc Hải nhắn nhủ.

Trung vệ Quế Ngọc Hải (ở giữa) giao lưu, truyền cảm hứng cho các cầu thủ sinh viên ẢNH: HUY ĐẠT

Giải bóng đá SP7 2026 là hoạt động trọng điểm trong chuỗi “Tháng 3 Poly xông pha”, nhằm thúc đẩy phong trào bóng đá sinh viên, lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh và truyền tải những giá trị tích cực thông qua thể thao. Đây cũng là giải đấu được duy trì thường niên của FPT Polytechnic trong những năm gần đây, qua đó phát hiện nhiều gương mặt triển vọng tham gia các sân chơi thể thao sinh viên cấp thành phố và quốc gia.

Mùa giải năm nay quy tụ 12 đội bóng, gồm 11 đội đại diện cho 11 cơ sở FPT Polytechnic trên toàn quốc và đội khách mời BTEC FPT Đà Nẵng. Theo thể thức thi đấu mới, 12 đội được chia thành 3 bảng A, B, C, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn tính điểm. 6 đội nhất, nhì cùng 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Màn “show cúp” ấn tượng tại lễ phát động giải bóng đá SP7 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Từ vòng tứ kết, giải đấu bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt của 4 đội thắng sẽ tiếp tục tranh bán kết cúp vàng, trong khi 4 đội thua bước vào tranh tài tại bán kết cúp bạc, tạo thêm cơ hội thi đấu và cọ xát cho các đội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, cho biết giải bóng đá SP7 không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hoạt động truyền cảm hứng để sinh viên rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tinh thần xông pha của tuổi trẻ.

Theo ông Thành, nhà trường luôn khuyến khích sinh viên phát triển toàn diện, không chỉ học nghề giỏi mà còn tích cực tham gia các hoạt động thể thao, câu lạc bộ học thuật và sở thích để hoàn thiện bản thân.

Ông Vũ Chí Thành thực hiện nghi thức thắp đuốc khai mạc giải bóng đá sinh viên SP7 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

“SP7 mang thông điệp sinh viên không chỉ chăm học mà còn phải khỏe mạnh, năng động để theo đuổi ước mơ và đóng góp cho xã hội”, ông Thành nhấn mạnh.

Ông Vũ Chí Thành cho biết thêm, từ phong trào bóng đá sinh viên tại trường, nhiều cầu thủ đã có cơ hội tham gia các sân chơi lớn trên toàn quốc. Đáng chú ý, đội bóng của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) tổ chức tại Nha Trang, quy tụ 12 đội bóng sinh viên mạnh nhất cả nước.

Trung vệ Quế Ngọc Hải (bên phải) động viên các đội bóng sinh viên thi đấu đoàn kết ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Thành, đây là giải đấu uy tín dành cho sinh viên, là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản thân.

“Tôi mong các cầu thủ của FPT Polytechnic sẽ thi đấu tự tin, bình tĩnh và nỗ lực hết mình để mang thành tích tốt về cho nhà trường”, ông Thành chia sẻ, đồng thời kỳ vọng tinh thần từ SP7 sẽ tiếp thêm động lực cho đội bóng tại sân chơi toàn quốc do Báo Thanh Niên tổ chức.

Các đội bóng sinh viên FPT Polytechnic thi đấu sôi nổi ngay trong ngày khai mạc SP7 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Ngay trong chiều nay 10.3, các đội bóng ở 3 bảng đấu đã bước vào những trận đấu đầu tiên, mở màn cho mùa giải SP7 2026 đầy hứa hẹn.

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo sinh viên, giải đấu được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao và sức trẻ của sinh viên FPT Polytechnic trên cả nước.

Giải đấu kéo dài đến chiều mai, 11.3.