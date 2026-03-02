Á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 'thay máu' đội bóng, quyết tâm đổi màu huy chương

Tập trung sớm, ưu tiên nền tảng thể lực

Vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 (TNSV THACO Cup 2026) sẽ tranh tài tại sân Trường ĐH Nha Trang, quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất cả nước. Trong số đó, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng tiếp tục là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng sau hành trình ấn tượng ở mùa giải trước.

Đội bóng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng tích cực rèn thể lực trước thềm vòng chung kết giải bóng đá sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 ẢNH: ĐÔNG NGHI

Ở mùa giải lần III - 2025, đội bóng sông Hàn đã thi đấu thăng hoa để giành ngôi á quân. Năm nay, tại vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, thầy trò HLV Trần Trung Kiên phải cạnh tranh quyết liệt với cựu vương ĐH Huế và “hiện tượng” ĐH Duy Tân.

Cả 3 đội cùng có thành tích 2 thắng, 1 thua nhưng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng giành vé đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn khi xét thành tích đối đầu trực tiếp. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đội bóng sông Hàn góp mặt ở vòng chung kết.

Ngày 26.2, trao đổi với PV Thanh Niên, HLV Trần Trung Kiên cho biết, toàn đội đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại như kỳ vọng của ban huấn luyện, lãnh đạo nhà trường và người hâm mộ.

Dù lịch học bắt đầu lại từ ngày 2.3 sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, ban huấn luyện vẫn quyết định gọi các cầu thủ trở lại TP.Đà Nẵng từ ngày 23.2 để duy trì guồng tập luyện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Trung Kiên, đội bóng sông Hàn duy trì cường độ tập luyện cao ngay sau kỳ nghỉ tết ẢNH: ĐÔNG NGHi

Theo HLV Trần Trung Kiên, các buổi tập được xây dựng với khối lượng vận động tăng dần, xen kẽ giữa rèn thể lực, hoàn thiện mảng miếng chiến thuật và nâng cao khả năng phối hợp nhóm nhỏ. Ngoài ra, đội cũng chú trọng các bài tập chuyển đổi trạng thái và cải thiện sức bền tốc độ, đây là yếu tố then chốt ở sân chơi có mật độ thi đấu dày.

"Mục đích gọi các cầu thủ vào sớm để rèn luyện thể lực, lấy lại cảm giác bóng sau kỳ nghỉ tết. Vấn đề chúng tôi chú trọng hơn hết vẫn là thể lực cầu thủ”, ông Kiên nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đội bóng đã bổ sung 4 nhân tố mới, trẻ và giàu khát khao chiến thắng nhằm tăng tính cạnh tranh nội bộ, đồng thời tạo thêm phương án chiến thuật cho vòng chung kết.

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng quyết tâm "đổi màu" huy chương tại sân Trường ĐH Nha Trang ẢNH: ĐÔNG NGHI

Theo đánh giá của ban huấn luyện, sự tươi mới này sẽ giúp đội bóng linh hoạt hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

Nhận định về mặt bằng chung tại vòng chung kết, HLV Trần Trung Kiên cho rằng, chất lượng các đội năm nay rất cao. Khu vực miền Bắc chứng kiến sự trở lại đáng chú ý của Trường ĐH Thủy Lợi, trong khi Trường CĐ FPT Polytechnic Hà Nội được đánh giá là ứng viên nặng ký với lực lượng đồng đều và lối chơi hiện đại.

Ở phía nam, nhiều đội bóng giàu kinh nghiệm qua các mùa giải tiếp tục là những thử thách không dễ vượt qua.

Đặc biệt, đội đương kim vô địch Trường ĐH Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vẫn là “thước đo” lớn cho tham vọng của mọi đối thủ.

"Chúng tôi từng chạm trán họ nên hiểu phần nào điểm mạnh, điểm yếu. Ban huấn luyện sẽ xây dựng đấu pháp phù hợp cho từng trận, từng đối thủ cụ thể. Ở vòng chung kết, sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá đắt”, ông Kiên phân tích.

Theo ông Kiên, yếu tố then chốt không chỉ nằm ở chiến thuật mà còn là bản lĩnh thi đấu. Những trận cầu loại trực tiếp đòi hỏi sự tập trung tối đa, khả năng kiểm soát cảm xúc và tận dụng cơ hội hiệu quả.

Thoải mái tâm lý, hướng đến mục tiêu cao nhất

Nói về kỳ vọng mùa giải năm nay, HLV Trần Trung Kiên cho biết, ngay từ ngày xuất quân vòng loại, ban huấn luyện và lãnh đạo nhà trường đã đặt niềm tin lớn vào đội bóng, song luôn tránh tạo áp lực nặng nề cho các cầu thủ.

"Chúng tôi muốn sinh viên được cọ xát, thể hiện bản lĩnh và khát vọng của tuổi trẻ ở sân chơi toàn quốc. Yếu tố tâm lý thoải mái luôn được đặt lên hàng đầu để các em có thể chơi bóng tự tin, sáng tạo và thăng hoa nhất”, ông Kiên chia sẻ.

Toàn đội hội quân sớm từ mùng 7 tết nhằm đảm bảo nền tảng thể lực tốt nhất cho vòng chung kết ẢNH: ĐÔNG NGHI

Theo kế hoạch, ngày 4.3 tới, nhà trường sẽ tổ chức lễ xuất quân tiễn đội lên đường dự vòng chung kết. Đây là nghi thức truyền thống và là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm niềm tin cho toàn đội trước hành trình chinh phục mục tiêu thay đổi "màu huy chương".

Đánh giá về điều kiện thi đấu tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), ông Kiên cho rằng thời tiết giữa Đà Nẵng và Nha Trang có nhiều nét tương đồng, giúp đội bóng dễ dàng thích nghi. So với việc phải thi đấu tại TP.HCM như một số mùa trước, quãng đường di chuyển ngắn hơn cũng giúp cầu thủ đảm bảo thể trạng.

“Việc di chuyển từ Đà Nẵng vào Nha Trang thuận lợi, cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Dự kiến ngày 6.3, toàn đội sẽ có mặt để tập luyện, làm quen mặt sân, điều chỉnh điểm rơi phong độ. Chúng tôi muốn bước vào giải với sự chuẩn bị tốt nhất, cả về chuyên môn lẫn tinh thần”, ông Kiên khẳng định.

Các cầu thủ Trường ĐH TDTT Đà Nẵng tập trung hoàn thiện chiến thuật và khả năng phối hợp nhóm nhỏ ẢNH: ĐÔNG NGHI

Với sự chuẩn bị bài bản, lực lượng được tăng cường và khát khao khẳng định mình, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đang sẵn sàng viết tiếp hành trình chinh phục tại vòng chung kết TNSV THACO Cup 2026, hướng tới mục tiêu cao nhất là mang HCV về cho nhà trường và người hâm mộ phố biển sông Hàn.

