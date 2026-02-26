Xuyên đêm 'săn' drone, Đà Nẵng siết chặt vùng trời 24/24

Kích hoạt tuần tra 24/24

Tối 25.2, tổ tuần tra của Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng) len lỏi qua các tuyến đường, khu vực vui chơi đông người để kiểm soát hoạt động phương tiện bay không người lái (UAV/drone/flycam).

Trên tay lực lượng quân sự được trang bị thiết bị quan sát, súng chế áp UAV/drone/flycam, sẵn sàng bắn hạ thiết bị khi phát hiện mục tiêu bay trái phép.

Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng) tuần tra xuyên đêm, kiểm soát hoạt động UAV/drone tại khu vực trọng điểm ẢNH: Đ.X

Tại các điểm công cộng gần tượng đài 2 tháng 9, tổ công tác dừng lại tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách tuyệt đối không tự ý sử dụng UAV/drone tại khu vực sân bay, công trình quốc phòng - an ninh và những nơi thuộc phạm vi cấm bay, hạn chế bay.

“Chỉ một thiết bị bay trái phép cũng có thể gây nguy cơ mất an toàn hàng không”, một cán bộ trong tổ công tác chia sẻ.

Các mũi tuần tra tập trung kiểm soát tại khu vực đông người và địa bàn nhạy cảm về quốc phòng - an ninh ẢNH: Đ.X

Đợt ra quân trực chiến này nằm trong kế hoạch cao điểm do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng triển khai, yêu cầu duy trì trực 24/24 giờ, phát hiện và xử lý triệt để UAV/drone hoạt động trái phép trên địa bàn sau khi ghi nhận hàng loạt drone uy hiếp an toàn bay tại sân bay Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán.

Ghi nhận tại một số khu dân cư và khu vực công cộng trên địa bàn, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với việc lực lượng quân sự tăng cường tuần tra, kiểm soát UAV/drone.

Ông N.V.H (trú phường Hòa Cường) cho biết khá quan ngại khi nghe thông tin flycam xuất hiện tại sân bay Đà Nẵng, uy hiếp an toàn bay.

“Nhiều người chỉ nghĩ bay để quay cảnh cho đẹp nhưng nếu bay gần sân bay hay khu vực nhạy cảm thì rất nguy hiểm. Tôi ủng hộ việc tuần tra chặt chẽ để phòng ngừa từ sớm”, ông H. chia sẻ.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân không sử dụng thiết bị bay không người lái tại khu vực cấm bay, hạn chế bay ẢNH: ĐX

"Có người thân bay về quê dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi nghe tin chuyến bay phải bay chờ, dừng cất cánh vì có vật thể lạ uy hiếp... tôi rất lo lắng. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi gây ảnh hưởng an toàn hàng không”, chị Nguyệt Ánh (trú xã Hòa Vang) bày tỏ.

Trang bị súng áp chế, sẵn sàng bắn rơi mục tiêu

Trước đó, chiều 25.2, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát UAV và các phương tiện bay khác.

Đại tá Trần Quang Chánh, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, chủ trì hội nghị.

Tại đây, các đơn vị được quán triệt tình hình hoạt động thiết bị bay không người lái thời gian gần đây, phân tích nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không và quốc phòng - an ninh trên địa bàn, đặc biệt là khu vực sân bay Đà Nẵng.

Lực lượng quân sự được trang bị súng áp chế để ngăn chặn UAV/drone xâm nhập vùng cấm bay ẢNH: Đ.X

Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng duy trì tổ tuần tra hằng ngày; tổ chức quan sát thường xuyên tại trạm quan sát, bảo đảm trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động xử lý khi có tình huống.

Ban Chỉ huy quân sự phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ, Ban Chỉ huy quân sự phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn cùng Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã thành lập tổ tuần tra chuyên trách; được trang bị súng chế áp UAV, phối hợp chặt chẽ với công an và lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị tăng cường giám sát vùng trời, bảo đảm an toàn hàng không ẢNH: Đ.X