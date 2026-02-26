Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xuyên đêm 'săn' drone, Đà Nẵng siết chặt vùng trời 24/24

Huy Đạt
Huy Đạt
26/02/2026 08:08 GMT+7

Xuyên đêm, lực lượng quân sự thành phố Đà Nẵng đồng loạt tuần tra, trực chiến 24/24 giám sát, xử lý UAV/drone trái phép, siết chặt an ninh vùng trời.

Kích hoạt tuần tra 24/24

Tối 25.2, tổ tuần tra của Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng) len lỏi qua các tuyến đường, khu vực vui chơi đông người để kiểm soát hoạt động phương tiện bay không người lái (UAV/drone/flycam). 

Trên tay lực lượng quân sự được trang bị thiết bị quan sát, súng chế áp UAV/drone/flycam, sẵn sàng bắn hạ thiết bị khi phát hiện mục tiêu bay trái phép.

- Ảnh 1.

Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng) tuần tra xuyên đêm, kiểm soát hoạt động UAV/drone tại khu vực trọng điểm

ẢNH: Đ.X

Tại các điểm công cộng gần tượng đài 2 tháng 9, tổ công tác dừng lại tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách tuyệt đối không tự ý sử dụng UAV/drone tại khu vực sân bay, công trình quốc phòng - an ninh và những nơi thuộc phạm vi cấm bay, hạn chế bay. 

“Chỉ một thiết bị bay trái phép cũng có thể gây nguy cơ mất an toàn hàng không”, một cán bộ trong tổ công tác chia sẻ.

- Ảnh 2.

Các mũi tuần tra tập trung kiểm soát tại khu vực đông người và địa bàn nhạy cảm về quốc phòng - an ninh

ẢNH: Đ.X

Đợt ra quân trực chiến này nằm trong kế hoạch cao điểm do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng triển khai, yêu cầu duy trì trực 24/24 giờ, phát hiện và xử lý triệt để UAV/drone hoạt động trái phép trên địa bàn sau khi ghi nhận hàng loạt drone uy hiếp an toàn bay tại sân bay Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán.

Ghi nhận tại một số khu dân cư và khu vực công cộng trên địa bàn, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với việc lực lượng quân sự tăng cường tuần tra, kiểm soát UAV/drone.

Ông N.V.H (trú phường Hòa Cường) cho biết khá quan ngại khi nghe thông tin flycam xuất hiện tại sân bay Đà Nẵng, uy hiếp an toàn bay. 

“Nhiều người chỉ nghĩ bay để quay cảnh cho đẹp nhưng nếu bay gần sân bay hay khu vực nhạy cảm thì rất nguy hiểm. Tôi ủng hộ việc tuần tra chặt chẽ để phòng ngừa từ sớm”, ông H. chia sẻ.

- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân không sử dụng thiết bị bay không người lái tại khu vực cấm bay, hạn chế bay

ẢNH: ĐX

"Có người thân bay về quê dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi nghe tin chuyến bay phải bay chờ, dừng cất cánh vì có vật thể lạ uy hiếp... tôi rất lo lắng. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi gây ảnh hưởng an toàn hàng không”, chị Nguyệt Ánh (trú xã Hòa Vang) bày tỏ.

Trang bị súng áp chế, sẵn sàng bắn rơi mục tiêu

Trước đó, chiều 25.2, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát UAV và các phương tiện bay khác. 

Đại tá Trần Quang Chánh, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, chủ trì hội nghị. 

Tại đây, các đơn vị được quán triệt tình hình hoạt động thiết bị bay không người lái thời gian gần đây, phân tích nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không và quốc phòng - an ninh trên địa bàn, đặc biệt là khu vực sân bay Đà Nẵng.

- Ảnh 4.

Lực lượng quân sự được trang bị súng áp chế để ngăn chặn UAV/drone xâm nhập vùng cấm bay

ẢNH: Đ.X

Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng duy trì tổ tuần tra hằng ngày; tổ chức quan sát thường xuyên tại trạm quan sát, bảo đảm trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động xử lý khi có tình huống. 

Ban Chỉ huy quân sự phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ, Ban Chỉ huy quân sự phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn cùng Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã thành lập tổ tuần tra chuyên trách; được trang bị súng chế áp UAV, phối hợp chặt chẽ với công an và lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

- Ảnh 5.

Lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị tăng cường giám sát vùng trời, bảo đảm an toàn hàng không

ẢNH: Đ.X

Vào ngày 17 và 22.2 (mùng 1 và mùng 6 Tết Bính Ngọ), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tiếp ghi nhận 3 báo cáo của tổ lái về việc xuất hiện drone trong khu vực cấm bay và hành lang cất, hạ cánh. Cụ thể, sáng 17.2 (mùng 1 tết), một tổ bay phát hiện drone tại phía nam sân bay, cách đầu hạ cánh khoảng 26 - 30 km. Đến chiều cùng ngày (17.2), tổ lái một chuyến bay khác tiếp tục phát hiện vật thể lạ ở bên trái đường hạ cánh, cách khoảng 6 - 7 km, ở độ cao 300 - 400 m.
Ngày 22.2 (mùng 6 tết), thêm một trường hợp được ghi nhận tại phía bắc sân bay, trên đường cất cánh.
Các tình huống drone xuất hiện ở khu vực cấm bay của sân bay Đà Nẵng đã buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.
Ngay sau khi xảy ra các vụ việc, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng và các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm.
Đến khoảng 14 giờ ngày 24.2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng phát hiện ông T.N.T (36 tuổi, trú tổ 24, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.
Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ, cơ quan chức năng xác định ông T. đã nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Việc điều khiển thiết bị bay xâm nhập vùng cấm được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

