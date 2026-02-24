Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạm giữ flycam xâm nhập vùng cấm bay gần sân bay Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
24/02/2026 21:25 GMT+7

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng phát hiện, tạm giữ 1 flycam xâm nhập khu vực cấm. Thiết bị này được xác định đã nhiều lần xâm nhập vùng cấm bay trong dịp Tết Nguyên đán.

Tối nay 24.2, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị phát hiện và kịp thời tạm giữ 1 flycam hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay tại bờ biển Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng), tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không dân dụng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều 24.2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện T.N.T (36 tuổi, trú phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.

Tạm giữ flycam xâm nhập vùng cấm bay gần sân bay Đà Nẵng- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông (bìa trái) điều khiển flycam xâm nhập vùng cấm gần sân bay Đà Nẵng chiều 24.2

ẢNH: Đ.X

Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ, lực lượng chức năng xác định người này đã nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở và giải thích để T.N.T nhận thức rõ hành vi vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Tạm giữ flycam xâm nhập vùng cấm bay gần sân bay Đà Nẵng- Ảnh 2.

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng làm việc với T.N.T, người điều khiển flycam bay vào khu vực cấm

ẢNH: Đ.X

Theo quy định tại khoản 11, điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi tổ chức hoạt động bay không phép trong khu vực cấm bay có thể bị xử phạt hành chính từ 30 - 40 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu phương tiện.

Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Khánh đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho công an phường tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc tiếp tục cho thấy sự quyết liệt của Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng trong siết chặt quản lý hoạt động thiết bị bay không người lái, chủ động phòng ngừa nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không, nhất là khu vực lân cận sân bay, góp phần giữ vững an ninh, an toàn vùng trời trên địa bàn.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, việc thiết bị bay không người lái (drone) liên tục "đại náo" sân bay Đà Nẵng trong ngày 17 và 22.2 đã khiến 54 lượt chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, trong đó có nhiều chuyến phải bay chờ do tổ lái phát hiện vật thể bay trong khu vực nhạy cảm gần đường băng.

Sáng nay 24.2, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Công an TP.Đà Nẵng và các lực lượng liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm bay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.


Tin liên quan

Drone 'đại náo' sân bay Đà Nẵng: Nghi vấn quay clip quảng bá bất động sản?

Drone 'đại náo' sân bay Đà Nẵng: Nghi vấn quay clip quảng bá bất động sản?

Việc thiết bị bay không người lái (UAV/drone) 'đại náo' sân bay quốc tế Đà Nẵng dấy lên nghi vấn liên quan hoạt động quay clip quảng bá bất động sản. Cơ quan chức năng khẩn trương truy vết để bảo đảm an toàn hàng không.

Drone 'đại náo' bầu trời, nhiều chuyến bay từ Đà Nẵng bị tê liệt dịp tết

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Flycam DRONE Uy hiếp an toàn bay sân bay Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận