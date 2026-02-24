Tạm giữ flycam xâm nhập vùng cấm bay gần sân bay Đà Nẵng

Tối nay 24.2, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị phát hiện và kịp thời tạm giữ 1 flycam hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay tại bờ biển Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng), tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không dân dụng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều 24.2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện T.N.T (36 tuổi, trú phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.

Lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông (bìa trái) điều khiển flycam xâm nhập vùng cấm gần sân bay Đà Nẵng chiều 24.2

ẢNH: Đ.X

Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ, lực lượng chức năng xác định người này đã nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở và giải thích để T.N.T nhận thức rõ hành vi vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng làm việc với T.N.T, người điều khiển flycam bay vào khu vực cấm

ẢNH: Đ.X

Theo quy định tại khoản 11, điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi tổ chức hoạt động bay không phép trong khu vực cấm bay có thể bị xử phạt hành chính từ 30 - 40 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu phương tiện.

Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Khánh đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho công an phường tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc tiếp tục cho thấy sự quyết liệt của Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng trong siết chặt quản lý hoạt động thiết bị bay không người lái, chủ động phòng ngừa nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không, nhất là khu vực lân cận sân bay, góp phần giữ vững an ninh, an toàn vùng trời trên địa bàn.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, việc thiết bị bay không người lái (drone) liên tục "đại náo" sân bay Đà Nẵng trong ngày 17 và 22.2 đã khiến 54 lượt chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, trong đó có nhiều chuyến phải bay chờ do tổ lái phát hiện vật thể bay trong khu vực nhạy cảm gần đường băng. Sáng nay 24.2, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Công an TP.Đà Nẵng và các lực lượng liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm bay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



