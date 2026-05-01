U.17 nữ Việt Nam hòa nghẹt thở U.17 nữ Thái Lan ở giải châu Á: Đấu Trung Quốc ngày nào?

U.17 nữ Thái Lan và U.17 nữ Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng ở trận đấu mở màn nhưng rất quan trọng của bảng A vòng chung kết giải U.17 nữ châu Á. Bởi lẽ đội nào giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi nhất, nhì bảng tứ kết.

U.17 nữ Việt Nam rượt đuổi tỷ số trước U.17 nữ Thái Lan ẢNH: FAT

Kình địch của bóng đá nữ Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, U.17 nữ Việt Nam tạo được thế trận tốt hơn. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, U.17 nữ Thái Lan có bàn thắng mở tỷ số ở phút 26 do công Mirika Sheila. Từ pha tấn công ở cánh trái, Mirika Sheilan tung cú sút chéo góc hiểm hóc và chuẩn xác đánh bại thủ môn Cẩm My.

Ngay sau bàn thua, các cầu thủ U.17 nữ Việt Nam triển khai tấn công tích cực hơn. Nỗ lực của các học trò HLV Okiyama Masahiko mang lại kết quả tốt với bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 35 do công Phan Thị Thu Phương. Pha đá phạt ngoài vòng cấm địa của Thu Phương đưa bóng đi thẳng vào góc chữ A khiến thủ môn đội U.17 nữ Thái Lan không thể cản phá.

Đội U.17 nữ Việt Nam có kết quả khả quan ở trận ra quân vòng chung kết U.17 châu Á ẢNH: VFF

Thế nhưng chỉ 2 phút sau bàn thắng đẹp của Thu Phương, đội U.17 nữ Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua khi Kurisara dứt điểm cận thành chuẩn xác giúp U.17 nữ Thái Lan vượt dẫn 2-1.

Dồn toàn lực tấn công tìm bàn gỡ ở hiệp 2, đội U.17 nữ Việt Nam tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Đáng tiếc là các cơ hội mà Ngọc Ánh và Minh Ánh bỏ lỡ trong gang tấc. Thế nhưng niềm vui vỡ òa với U.17 nữ Việt Nam ở phút bù giờ 90+2 khi Thanh Lam tung cú sút chuẩn xác ngay sát vòng cấm đánh bại thủ môn đội U.17 nữ Thái Lan, cân bằng tỷ số 2-2 cũng là kết quả chung cuộc.

Chia điểm "nghẹt thở" với U.17 nữ Thái Lan ở trận ra quân vòng chung kết U.17 nữ châu Á, U.17 nữ Việt Nam hướng đến các trận đấu tiếp theo, lần lượt gặp U.17 nữ Trung Quốc vào 18 giờ 30 ngày 4.5 và gặp U.17 nữ Myanmar vào 18 giờ 30 ngày 7.5.











