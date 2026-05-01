VCK U.17 nữ châu Á 2026

Hòa nghẹt thở Thái Lan, HLV U.17 nữ Việt Nam nói điều cực bất ngờ: Tiết lộ về Trung Quốc

Thu Bồn
Thu Bồn
01/05/2026 19:34 GMT+7

Phát biểu sau trận đấu mở màn tại VCK U.17 nữ châu Á 2026, HLV trưởng đội tuyển nữ U.17 Việt Nam - Okiyama Masahiko bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là tinh thần thi đấu kiên cường và nền tảng thể lực được duy trì ổn định trong suốt trận đấu.

Cầu thủ nữ U.17 Việt Nam chạy nhiều hơn Thái Lan

Chiều 1.5, đội tuyển nữ U.17 Việt Nam đã có trận hòa đầy kịch tính trước Thái Lan trong ngày ra quân VCK U.17 nữ châu Á 2026. Đánh giá về sự khác biệt giữa hai đội, HLV Okiyama Masahiko cho biết: "Các cầu thủ nữ Việt Nam đã thi đấu tốt, đặc biệt là về mặt thể lực. Đội Thái Lan có những cầu thủ bị chuột rút ở cuối trận, nhưng các cầu thủ Việt Nam thì không".

Vị HLV người Nhật Bản cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của các cầu thủ, dù hai lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước. "Các cầu thủ thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc đến phút chót. Đội nữ U.17 Việt Nam đã làm tốt, chạy nhiều hơn đối thủ. Trong cabin, ban huấn luyện đã tạo bầu không khí tốt để các cầu thủ tự tin và thoải mái khi ra sân", ông chia sẻ.

Hòa nghẹt thở Thái Lan, HLV U.17 nữ Việt Nam nói điều cực bất ngờ: Tiết lộ về Trung Quốc- Ảnh 1.

Các cầu thủ nữ U.17 Việt Nam (phải) thi đấu đầy quả cảm để giành 1 điểm ở trận ra quân

ẢNH: VFF

Nhận xét về đối thủ, HLV Okiyama Masahiko đánh giá cao khả năng tổ chức tấn công của đội nữ U.17 Thái Lan. "Thái Lan là đội có khả năng tổ chức tấn công sắc bén. Họ rất mạnh. Cầu thủ số 10 (Kurisaka – đội trưởng) đá chính ở giải U.20 nữ châu Á. Cầu thủ này có tốc độ và thể lực rất tốt", ông nói.

HLV Okiyama Masahiko cho biết, sau trận đấu đầu tiên căng thẳng, nhiệm vụ quan trọng của ban huấn luyện là giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển nữ U.17 Trung Quốc. "Chúng tôi sẽ phục hồi cho các cầu thủ vì họ vừa ra sân thi đấu một trận đấu căng thẳng và mệt mỏi. Những cầu thủ chưa hoặc ít được thi đấu sẽ tập luyện thêm để hoàn thiện bản thân. U.17 Việt Nam sẽ chơi theo cách khác để phù hợp với trình độ của đối thủ", ông nhấn mạnh.

Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển nữ U.17 Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Trung Quốc. HLV Okiyama Masahiko cũng gửi lời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển: "Ở trận tới, chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh là U.17 nữ Trung Quốc. Tôi mong rằng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cho các cầu thủ nữ U.17 Việt Nam".

U.17 nữ Việt Nam hòa nghẹt thở U.17 nữ Thái Lan ở giải châu Á: Đấu Trung Quốc ngày nào?

Ở trận ra quân vòng chung kết giải U.17 nữ châu Á 2026 diễn ra hôm nay tại Trung Quốc, U.17 nữ Việt Nam xuất sắc cầm hòa U.17 nữ Thái Lan với tỷ số 2-2.

Báo Thái Lan đau đớn vì đội nhà bị U.17 nữ Việt Nam chia điểm, HLV Wiwasukhu chỉ thẳng điểm yếu

Lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam - Thái Lan mới nhất tại châu Á: Không có kênh phát trực tiếp

