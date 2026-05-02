Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Trung Quốc phân tích sâu điểm mạnh U.17 nữ Việt Nam, cảnh báo đội nhà ‘thận trọng’

Văn Trình
02/05/2026 11:19 GMT+7

Sau lượt đấu đầu tiên ở bảng A giải vô địch bóng đá nữ U.17 châu Á 2026, truyền thông Trung Quốc đã dành sự chú ý đặc biệt cho U.17 nữ Việt Nam, đồng thời đưa ra cảnh báo rõ ràng dành cho đội nhà.

Theo Sohu, chiến thắng trước U.17 nữ Myanmar (ngày 1.5) giúp U.17 nữ Trung Quốc tạm thời chiếm ngôi đầu bảng A và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Trong trận đấu này, đội chủ nhà thể hiện sức mạnh vượt trội khi kiểm soát hoàn toàn thế trận, ghi liền 3 bàn ngay trong hiệp một trước khi các cầu thủ dự bị tiếp tục bùng nổ ở hiệp hai để khép lại chiến thắng 6-0. Những cái tên như Liu Yuxi, Zheng Niman hay Huang Qinyi đều để lại dấu ấn rõ nét, cho thấy chiều sâu đội hình đáng gờm của đội bóng trẻ xứ tỉ dân.

U.17 nữ Trung Quốc thắng dễ U.17 nữ Myanmar ngày ra quân

U.17 nữ Trung Quốc cần thận trọng trước sự kiên cường của U.17 nữ Việt Nam

Tuy nhiên, điều khiến truyền thông Trung Quốc dành sự quan tâm đặc biệt lại nằm ở trận đấu còn lại của bảng A – nơi U.17 nữ Việt Nam cầm hòa U.17 nữ Thái Lan với tỷ số 2-2. Sohu nhấn mạnh: “Đây là trận đấu mà các cầu thủ U.17 nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và bản lĩnh đáng nể. Dù hai lần bị dẫn trước, đội bóng trẻ của Việt Nam vẫn không hề sụp đổ, trái lại còn kiên trì bám đuổi và gỡ hòa ở những thời điểm quan trọng, đặc biệt là bàn thắng ở phút 90+2”.

Tờ báo này nhận định thẳng thắn: “Khả năng chiến đấu đến những phút cuối cùng chính là điểm mạnh lớn nhất của U.17 nữ Việt Nam. Đây cũng chính là yếu tố mà đội U.17 nữ Trung Quốc cần đặc biệt đề phòng. Trong bóng đá trẻ, sự ổn định về tâm lý và tinh thần thi đấu thường mang tính quyết định, và Việt Nam đã cho thấy họ sở hữu điều đó”.

Không chỉ dừng lại ở tinh thần, Sohu còn cho rằng U.17 nữ Việt Nam có lối chơi khó chịu, sẵn sàng tận dụng tốt các tình huống cố định cũng như sai lầm của đối phương. Việc ghi cả hai bàn thắng vào lưới U.17 nữ Thái Lan trong bối cảnh bị dẫn trước cho thấy đội bóng của HLV Okiyama Masahiko không chỉ dựa vào may mắn, mà có sự tổ chức và ý chí rõ ràng.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá U.17 nữ Việt Nam là đội rất khó chịu

Trong khi đó, Ziniu News tiếp cận vấn đề theo góc nhìn khác khi tập trung phân tích sức mạnh của U.17 nữ Trung Quốc. Tờ báo này ca ngợi đội nhà với lối chơi tấn công đa dạng, từ những pha phối hợp biên, các tình huống cố định cho đến khả năng sút xa hiệu quả. Sự cổ vũ của hơn 10.000 khán giả tại Tô Châu cũng được xem là điểm tựa tinh thần lớn giúp các cô gái trẻ thi đấu thăng hoa.

Dẫu vậy, ngay cả trong những lời ca ngợi, Ziniu News vẫn cho rằng trận gặp U.17 nữ Việt Nam sẽ là thử thách thực sự đầu tiên của U.17 nữ Trung Quốc tại giải. Ziniu News nhận định: “Sau màn “tập dượt” trước U.17 nữ Myanmar, đội chủ nhà cần đối diện với một đối thủ có tổ chức tốt hơn, giàu tinh thần chiến đấu và không dễ bị khuất phục. Nếu không sớm áp đặt thế trận hoặc tận dụng tốt cơ hội, U.17 nữ Trung Quốc hoàn toàn có thể rơi vào thế khó. Bởi lẽ, một khi để U.17 nữ Việt Nam kéo trận đấu vào thế giằng co, kịch bản như trước U.17 nữ Thái Lan hoàn toàn có thể lặp lại”.

Cục diện bảng A sau lượt đấu đầu tiên

Khác với Sohu hay Ziniu News, trang Sina Sports lại tập trung vào cục diện của bảng A sau lượt đấu đầu tiên. Theo Sina Sports: “Sau khi 2 trận kết thúc, bảng đấu này đang có kịch bản khá khó lường. Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết, trong khi 4 đội mạnh nhất toàn giải sẽ đoạt vé dự World Cup U.17 nữ 2026". 

"Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa U.17 nữ Việt Nam và U.17 nữ Trung Quốc vào ngày 4.5 không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh điểm số, mà còn có thể quyết định cục diện chung cuộc của bảng đấu”, Sina Sports nhấn mạnh. 

Tin liên quan

Lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam mới nhất: Chủ nhà Trung Quốc mạnh cỡ nào, tại sao không phát trực tiếp?

Lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam mới nhất: Chủ nhà Trung Quốc mạnh cỡ nào, tại sao không phát trực tiếp?

Thắng đậm 6-0 ở trận ra quân gặp Myanmar, đội tuyển U.17 nữ Trung Quốc cho thấy sức mạnh đáng gờm trước khi chạm trán đội tuyển U.17 nữ Việt Nam tại bảng A giải U.17 nữ châu Á 2026.

Úc xuất hiện ở các giải bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sao phải sợ: Càng… có lợi!

Lịch thi đấu V-League rất hay hôm nay: CLB CAHN sẽ thắng Hải Phòng để vô địch sớm, Đình Bắc ghi bàn?

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam trung quốc châu Á Bóng đá nữ Thái Lan Hàn Quốc Vòng bảng
