Úc xuất hiện ở các giải bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sao phải sợ: Càng… có lợi!

Giải đấu do FIFA tổ chức sẽ có nhiều anh tài

Tờ Bola Sport của Indonesia thông tin, đội tuyển Úc khó tham dự AFF Cup 2026, nhưng khả năng cao hơn là đội bóng có biệt danh Socceroos sẽ có mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ 21.9 – 6.10). Đây là giải đấu do FIFA tổ chức, diễn ra trong những ngày FIFA Days, nên đội tuyển Úc sẽ dễ dàng gom quân dự giải.

Đội tuyển Úc có thể xuất hiện tại FIFA ASEAN Cup 2026 Ảnh: VFF

Trước đó, các đội trẻ của Úc đã tham dự rất nhiều giải bóng đá trẻ ở Đông Nam Á, do Liên đoàn Bóng đá Úc là thành viên của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, nhưng họ chưa bao giờ tham gia các giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia trong khu vực. Đặt trường hợp đội tuyển Úc xuất hiện tại FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu này sẽ rất hấp dẫn. Các đội bóng tại Đông Nam Á, trong đó có đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu với 1 đội bóng có trình độ hàng đầu châu Á, tại 1 giải đấu chính thức.

Thông thường, khi thi đấu giao hữu quốc tế, mọi đội bóng trên thế giới đều muốn được cọ xát với những đội có trình độ cao hơn mình, qua đó tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ. Giờ, nếu đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Úc tại FIFA ASEAN Cup 2026, đấy là trận đấu chính thức, được FIFA công nhận và tính điểm. Trận đấu ấy có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với các trận giao hữu. Chưa hết, nếu Úc tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và các đội Đông Nam Á không cần phải mời, mà vẫn có thể được đá với đội mạnh.

Không còn xa lạ với các đội có trình độ cao

Còn về mặt chuyên môn, đội tuyển Việt Nam hiện nay đã có thêm sự tự tin khi đối đầu với các đội có trình độ cao ở châu Á, không giống như trước đây. Thực tế, trong những năm gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với đội tuyển Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu, nên chúng ta không còn quá xa lạ với 1 đội bóng có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như đội Úc.

Cầu thủ Việt Nam hiện nay không xa lạ với việc thi đấu ở những trận có trình độ cao Ảnh: Minh Hoàng

Chưa hết, ở kỳ giải U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu sòng phẳng với các đội U.23 UAE, Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc, giành chiến thắng trước các đội này. Thế nên, có thể thấy các đội tuyển Việt Nam hiện nay có đủ kỹ thuật, thể lực, cũng như đã có phương án đối đầu với các đại diện của những nền bóng đá mạnh tại châu Á.

Đấy là những lý do mà nếu đội tuyển Úc xuất hiện tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam không có gì phải e ngại. Thậm chí, sự có mặt của họ về lâu về dài còn có lợi cho bóng đá Việt Nam. Mục tiêu lâu dài của bóng đá Việt Nam là nâng cao trình độ, hướng ra đấu trường châu Á. Sự xuất hiện của đội Úc ngay ở 1 giải đấu thuộc Đông Nam Á sẽ cho chúng ta thước đo cụ thể, để chúng ta có lời giải chính xác đâu là thời điểm bóng đá Việt Nam đã chính thức chạm đến trình độ châu lục!