Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam mới nhất: Chủ nhà Trung Quốc mạnh cỡ nào, tại sao không phát trực tiếp?

Quỳnh Phương
02/05/2026 10:47 GMT+7

Thắng đậm 6-0 ở trận ra quân gặp Myanmar, đội tuyển U.17 nữ Trung Quốc cho thấy sức mạnh đáng gờm trước khi chạm trán đội tuyển U.17 nữ Việt Nam tại bảng A giải U.17 nữ châu Á 2026.

U.17 nữ Trung Quốc ra quân ấn tượng

Giải U.17 nữ châu Á 2026 đã chính thức khởi tranh từ ngày 1.5 tại Trung Quốc, với 12 đội tranh tài cho chiếc cúp danh giá cùng 4 suất dự World Cup U.17 nữ. Ở bảng A, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu không dễ khi phải cạnh tranh cùng chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

U.17 nữ Trung Quốc có chiến thắng đậm 6-0 ở trận ra quân trước U.17 nữ Myanamar

ẢNH: AFC

Trong đó, U.17 nữ Trung Quốc rõ ràng là đối thủ đáng gờm nhất, không chỉ nhờ lợi thế sân nhà mà còn bởi bề dày thành tích tại sân chơi này. Đội tuyển U.17 nữ Trung Quốc đã có 9 lần tham dự, từng giành ngôi á quân năm 2005 và đặc biệt rất ổn định khi chỉ 1 lần duy nhất bị loại từ vòng bảng trong hơn 20 năm qua.

Dù chưa từng lên ngôi vô địch, việc liên tiếp vào bán kết trong 6 kỳ gần nhất cho thấy sự ổn định và chất lượng đào tạo trẻ của bóng đá nữ Trung Quốc. Với việc được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu của họ tại giải lần này không gì khác ngoài chức vô địch.

Thành tích cao nhất của U.17 nữ Trung Quốc là ngôi á quân năm 2007

ẢNH: LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ TRUNG QUỐC

Sức mạnh của đội chủ nhà đã phần nào được thể hiện rõ ngay ở trận ra quân. Trước U.17 nữ Myanmar, U.17 nữ Trung Quốc không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 6-0. Đây không chỉ là một chiến thắng đậm về tỷ số, mà còn cho thấy sự vượt trội toàn diện về lối chơi.

Ngay từ đầu trận, Trung Quốc đã nhanh chóng áp đặt thế trận với khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công mạch lạc. Các bàn thắng đến từ nhiều phương án khác nhau, từ phối hợp biên, đánh đầu, đá phạt cho đến dứt điểm từ xa. Điều này cho thấy sự đa dạng và khó lường trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Không chỉ mạnh trong tấn công, đội chủ nhà còn duy trì nhịp độ thi đấu ổn định trong suốt 90 phút, liên tục gây sức ép khiến Myanmar gần như không có cơ hội phản kháng. Chiến thắng này giúp U.17 nữ Trung Quốc tạm dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Trung Quốc còn nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả nhà. Theo truyền thông nước chủ nhà, hơn 10.000 người đã có mặt trên khán đài trong trận khai mạc.

Sau trận đấu, HLV trưởng Mã Hiểu Húc chia sẻ: "Cảm ơn các CĐV đã đến sân, cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình. Đây mới chỉ là khởi đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực ở các trận đấu tiếp theo".

Thử thách lớn với U.17 nữ Việt Nam

Trong khi đó, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã có trận ra quân hòa 2-2 với Thái Lan vào tối 1.5, và các cô gái Việt Nam buộc phải hướng đến kết quả tích cực hơn ở lượt trận tiếp theo nếu muốn cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

U.17 nữ Việt Nam cũng đã có trận đấu kiên cường để cầm hòa U.17 nữ Thái Lan ở trận ra quân

ẢNH: AFC

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển U.17 nữ Việt Nam và Trung Quốc vào ngày 4.5 sẽ mang ý nghĩa quan trọng. Trước một đối thủ vừa mạnh về chuyên môn, vừa có lợi thế sân nhà và phong độ cao, đây chắc chắn sẽ là thử thách lớn cho thầy trò HLV Okiyama Masahiko.

Dù vậy, với việc giành quyền vào VCK với tư cách nhất bảng vòng loại, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam vẫn có cơ sở để kỳ vọng tạo nên bất ngờ. Nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung, các cầu thủ trẻ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ và hướng tới việc có điểm. 

Một điểm đáng chú ý là AFC không cung cấp tín hiệu trực tiếp vòng chung kết U.17 nữ châu Á 2026 và hiện chưa có đơn vị nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát trực tiếp giải đấu này. Điều này khiến người hâm mộ không thể theo dõi các trận đấu của các đội tuyển U.17 theo thời gian thực. Trong đó có các trận của U.17 Việt Nam.

Tuy nhiên, khán giả trong nước vẫn có thể xem lại các trận đấu của đội tuyển U.17 nữ Việt Nam trên nền tảng TV360, với thời gian phát lại sau khi trận đấu kết thúc 1 ngày. Đây là cách để người hâm mộ tiếp tục theo dõi hành trình của đội tuyển tại sân chơi châu lục.

Úc xuất hiện ở các giải bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sao phải sợ: Càng… có lợi!

Khả năng cao đội tuyển Úc sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Nếu điều đó xảy ra, tính cạnh tranh của giải sẽ tăng lên rất cao, đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng lợi.

Khám phá thêm chủ đề

U.17 nữ Việt Nam u.17 nữ trung quốc bảng A giải U.17 nữ châu Á 2026 chủ nhà trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận