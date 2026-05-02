Lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam mới nhất: Chủ nhà Trung Quốc mạnh cỡ nào, tại sao không phát trực tiếp?

U.17 nữ Trung Quốc ra quân ấn tượng

Giải U.17 nữ châu Á 2026 đã chính thức khởi tranh từ ngày 1.5 tại Trung Quốc, với 12 đội tranh tài cho chiếc cúp danh giá cùng 4 suất dự World Cup U.17 nữ. Ở bảng A, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu không dễ khi phải cạnh tranh cùng chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

U.17 nữ Trung Quốc có chiến thắng đậm 6-0 ở trận ra quân trước U.17 nữ Myanamar ẢNH: AFC

Trong đó, U.17 nữ Trung Quốc rõ ràng là đối thủ đáng gờm nhất, không chỉ nhờ lợi thế sân nhà mà còn bởi bề dày thành tích tại sân chơi này. Đội tuyển U.17 nữ Trung Quốc đã có 9 lần tham dự, từng giành ngôi á quân năm 2005 và đặc biệt rất ổn định khi chỉ 1 lần duy nhất bị loại từ vòng bảng trong hơn 20 năm qua.

Dù chưa từng lên ngôi vô địch, việc liên tiếp vào bán kết trong 6 kỳ gần nhất cho thấy sự ổn định và chất lượng đào tạo trẻ của bóng đá nữ Trung Quốc. Với việc được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu của họ tại giải lần này không gì khác ngoài chức vô địch.

Thành tích cao nhất của U.17 nữ Trung Quốc là ngôi á quân năm 2007 ẢNH: LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ TRUNG QUỐC

Sức mạnh của đội chủ nhà đã phần nào được thể hiện rõ ngay ở trận ra quân. Trước U.17 nữ Myanmar, U.17 nữ Trung Quốc không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 6-0. Đây không chỉ là một chiến thắng đậm về tỷ số, mà còn cho thấy sự vượt trội toàn diện về lối chơi.

Ngay từ đầu trận, Trung Quốc đã nhanh chóng áp đặt thế trận với khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công mạch lạc. Các bàn thắng đến từ nhiều phương án khác nhau, từ phối hợp biên, đánh đầu, đá phạt cho đến dứt điểm từ xa. Điều này cho thấy sự đa dạng và khó lường trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Không chỉ mạnh trong tấn công, đội chủ nhà còn duy trì nhịp độ thi đấu ổn định trong suốt 90 phút, liên tục gây sức ép khiến Myanmar gần như không có cơ hội phản kháng. Chiến thắng này giúp U.17 nữ Trung Quốc tạm dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Trung Quốc còn nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả nhà. Theo truyền thông nước chủ nhà, hơn 10.000 người đã có mặt trên khán đài trong trận khai mạc.

Sau trận đấu, HLV trưởng Mã Hiểu Húc chia sẻ: "Cảm ơn các CĐV đã đến sân, cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình. Đây mới chỉ là khởi đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực ở các trận đấu tiếp theo".

Thử thách lớn với U.17 nữ Việt Nam

Trong khi đó, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã có trận ra quân hòa 2-2 với Thái Lan vào tối 1.5, và các cô gái Việt Nam buộc phải hướng đến kết quả tích cực hơn ở lượt trận tiếp theo nếu muốn cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

U.17 nữ Việt Nam cũng đã có trận đấu kiên cường để cầm hòa U.17 nữ Thái Lan ở trận ra quân ẢNH: AFC

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển U.17 nữ Việt Nam và Trung Quốc vào ngày 4.5 sẽ mang ý nghĩa quan trọng. Trước một đối thủ vừa mạnh về chuyên môn, vừa có lợi thế sân nhà và phong độ cao, đây chắc chắn sẽ là thử thách lớn cho thầy trò HLV Okiyama Masahiko.

Dù vậy, với việc giành quyền vào VCK với tư cách nhất bảng vòng loại, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam vẫn có cơ sở để kỳ vọng tạo nên bất ngờ. Nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung, các cầu thủ trẻ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ và hướng tới việc có điểm.