U.19 Việt Nam sáng cửa vô địch Đông Nam Á nhờ những nhân tố đặc biệt, đó là…

19 tuổi đã ghi dấu ấn tại V-League

Đội tuyển U.19 Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 29.4, chuẩn bị cho chiến dịch U.19 Đông Nam Á (diễn ra từ ngày 1 - 15.6, tại Indonesia). Sau ngôi vô địch Đông Nam Á 2026 của đội tuyển U.17 Việt Nam, áp lực vô địch giải đấu khu vực dành cho đội U.19 Việt Nam lúc này không nhỏ. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi (người Nhật Bản) quyết tâm vượt qua áp lực đó.

Mới 19 tuổi, trung vệ Đinh Quang Kiệt (phải) đã là trụ cột của 1 đội bóng tại V-League, đó là HAGL Ảnh: Khả Hòa

Niềm tin của đội tuyển U.19 Việt Nam lúc này được đặt vào dàn cầu thủ đang thi đấu tại V-League, đáng chú ý có trung vệ Đinh Quang Kiệt (HAGL), các tiền đạo Trần Gia Bảo (HAGL) và Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình).

Trong số này, Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Lê Phát là thành viên của đội U.23 Việt Nam. Điều đó có nghĩa là trình độ của họ đã vượt xa lứa tuổi 19. Riêng Nguyễn Lê Phát còn là thành viên của đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 33 năm 2025 và giành hạng 3 giải U.23 châu Á 2026.

Lợi thế về kinh nghiệm và bản lĩnh

Ngoài ra, nhóm các cầu thủ được gọi lên đội tuyển U.19 Việt Nam lần này, thuộc các đội bóng của V-League còn có thủ môn Hoa Xuân Tín (CLB Công an TP.HCM), Nguyễn Thành Lợi (HAGL). Những cầu thủ này dù không được ra sân thường xuyên như trung vệ Đinh Quang Kiệt hay tiền đạo Nguyễn Lê Phát, nhưng họ thỉnh thoảng vẫn có đất diễn ở giải trong nước, đủ để họ có thêm sự tự tin ở sân chơi U19 Đông Nam Á.

U.19 Việt Nam hiện nay có ưu thế hơn so với nhiều đối thủ tại Đông Nam Á về mặt kinh nghiệm, bản lĩnh Ảnh: VFF

Về thuyết, khi các cầu thủ đã quen với áp lực cạnh tranh ở môi trường V-League, thì các giải đấu trẻ chưa đủ để làm khó họ. Việc đội tuyển U.19 Việt Nam hiện nay có những cầu thủ đang thi đấu tại V-League càng tạo nên sự khác biệt giữa đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Yutaka Ikeuchi với các đối thủ trẻ trong khu vực.

Ở các đội U.19 Indonesia, Malaysia, Philippines hay kể cả U.19 Thái Lan, rất khó để tìm thấy các cầu thủ của họ trong lứa tuổi này, có chỗ thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp. Thậm chí, việc có chỗ thi đấu thường xuyên tại giải vô địch quốc gia như trung vệ Đinh Quang Kiệt hay tiền đạo Nguyễn Lê Phát càng là chuyện hiếm.

Chính vì thế, về mặt bản lĩnh trận mạc, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, U.19 Việt Nam có thể nhỉnh hơn so với các đội cùng trang lứa trong khu vực, dựa vào một vài gương mặt đã tạo được dấu ấn ở V-League. Đấy cũng là lý do mà U.19 Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch của giải U.19 Đông Nam Á 2026.