Bất ngờ cầu thủ Việt kiều ở U.19 Việt Nam: Thủ môn 1,96 m và tân binh từ Tây Ban Nha

Ngày 29.4, đội tuyển U.19 Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Sau đó, đội sẽ có chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18.5 đến 26.5, trước khi tham dự giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1.6 đến 15.6.



"Tân binh" từ Tây Ban Nha của U.19 Việt Nam

Đáng chú ý trong đợt hội quân lần này, ban huấn luyện đã triệu tập 2 cái tên Việt kiều là Trương Gia Khôi và Nguyễn Bá Nhật Ka. Trong đó, Gia Khôi là gương mặt mới toanh trong thành phần cầu thủ do HLV Yutaka Ikeuchi lên danh sách.



Được biết, Trương Gia Khôi, sinh năm 2008, có bố mẹ người Việt Nam. Cầu thủ 18 tuổi này hiện thuộc biên chế đội trẻ CLB Huesca (đội đang thi đấu tại giải hạng nhất Tây Ban Nha), được gọi về Việt Nam để thử sức.

Cái tên còn lại là Nguyễn Bá Nhật Ka, sinh năm 2007, đang khoác áo đội ĐH Ryukei (Nhật Bản). Thủ môn này có chiều cao lên đến 1,96 m và từng góp mặt trong đợt tập trung vào tháng 3.2026 của U.19 Việt Nam.

Antonio Moric vắng mặt Gương mặt nhận được nhiều sự chú ý ở đợt tập trung vào tháng 3 của U.19 Việt Nam là Atonio Moric (Việt kiều Croatia) không xuất hiện. Ở lần hội quân trước, Moric từng được điều chuyển lên đội tuyển U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh. Tuy nhiên, những gì mà cầu thủ Việt kiều Croatia thể hiện vẫn chưa thể thuyết phục được ban huấn luyện về mặt chuyên môn.

HLV Yutaka Ikeuchi đối mặt bài toán nhân sự

Ở đợt tập trung vào cuối tháng 4 lần này, ban huấn luyện U.19 Việt Nam đang đối diện với những khó khăn trong việc tập hợp lực lượng mạnh nhất. Nhiều cầu thủ trong độ tuổi U.19 hiện đang thi đấu cho các CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và giải hạng nhì, khiến việc hội quân không thể diễn ra đồng bộ ngay từ đầu. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 cũng vướng lịch thi tốt nghiệp THPT trùng với thời điểm diễn ra giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026.

Trong số những gương mặt chưa thể góp mặt ở giai đoạn đầu đợt tập huấn có thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (SLNA), hậu vệ Đinh Quang Kiệt, tiền đạo Trần Gia Bảo (HAGL), hậu vệ Nguyễn Quốc Khánh (PVF-CAND), tiền đạo Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang (PVF), tiền đạo Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), tiền đạo Lê Văn Hoàn (Thanh Hóa), tiền vệ Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền vệ Đậu Hồng Phong, tiền đạo Nguyễn Thiên Phú (Trẻ Hà Nội)… Đây đều là những cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn và nằm trong kế hoạch nhân sự của đội tuyển U.19 Việt Nam.



