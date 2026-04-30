Chỉ tạm vắng sao 1,96 m Quang Kiệt, Gia Bảo: U.19 Việt Nam sẽ cực mạnh ở sân chơi châu Á

HLV Yutaka Ikeuchi hướng dẫn các cầu thủ trong buổi tập của U.19 Việt Nam ảnh: VFF

Tín hiệu vui cho U.19 Việt Nam từ những sự vắng mặt

Đội tuyển U.19 Việt Nam vẫn đang tích cực, nghiêm túc tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Hội quân từ ngày 28.4 và có buổi tập đầu tiên ngày 29.4, HLV Yutaka Ikeuchi chưa thể có trong tay rất nhiều trụ cột quan trọng nhưng ông lại có cơ hội tìm kiếm, phát hiện những "viên ngọc thô" chờ dịp mài giũa để tỏa sáng.

Trước đó vào tháng 3, đội tuyển U.19 Việt Nam cũng đã có lần hội quân đầu tiên với 40 thành viên, trong đó có những cái tên góp mặt từ đầu nhưng cũng có những thành viên được lên tập trung theo đợt.

Lý do chính nằm ở việc có khá nhiều gương mặt U.19 Việt Nam đã và đang vướng lịch thi đấu ở các đội chuyên nghiệp. Lần này cũng vậy, khi rất nhiều cái tên trong danh sách 41 người chưa hoặc sẽ không thể góp mặt.

U.19 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á ảnh: VFF

Nổi bật nhất có thể kể tên bộ đôi cầu thủ HAGL Đinh Quang Kiệt và Trần Gia Bảo đang thi đấu cho HAGL ở V-League (trường hợp của Gia Bảo còn vướng thêm lịch thi tốt nghiệp THPT).

Bên cạnh đó còn có Nguyễn Bảo Ngọc (SLNA), hậu vệ Nguyễn Quốc Khánh (PVF-CAND), tiền đạo Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang (PVF), tiền đạo Lê Phát (Ninh Bình FC), tiền đạo Lê Văn Hoàn (CLB Thanh Hóa), tiền vệ Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền vệ Đậu Hồng Phong, tiền đạo Nguyễn Thiên Phú (Trẻ Hà Nội)…

Họ đều là những cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn và nằm trong kế hoạch nhân sự của đội tuyển U.19 Việt Nam. Nhưng như trường hợp của Đinh Quang Kiệt, anh đang là trụ cột và sẽ chỉ có thể tập trung U.19 Việt Nam khi nào HAGL chính thức trụ hạng.

Việc nhiều cầu thủ đang thi đấu cho các đội chuyên nghiệp và hạng nhì trước mắt sẽ tạo ra khó khăn cho HLV Yutaka Ikeuchi khi bước vào đợt tập huấn tại Nhật Bản từ 15.5 - 18.5, trước khi tham dự giải U.19 Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia từ ngày 1.6 - 15.6.

Nhiều trụ cột vắng mặt là tín hiệu vui cho U.19 Việt Nam ảnh: VFF

Rõ ràng, việc vắng nhiều trụ cột sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch rèn quân, xây dựng nền tảng và lắp ráp lối chơi. Tuy nhiên về lâu dài, đây lại là tín hiệu vui cho U.19 Việt Nam và công tác đào tạo trẻ quốc gia với tầm nhìn châu lục.

Trước hết, việc có rất nhiều gương mặt trẻ đã thi đấu ở giải V-League, hạng nhất và hạng nhì chính là thước đo rõ nét nhất, phản ánh xu hướng trẻ hóa của bóng đá đỉnh cao và quan trọng là: chất lượng đào tạo trẻ đang được ghi nhận trên thực tế thi đấu.

Trước đây, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến có lứa cầu thủ U.23 Việt Nam rất thiếu kinh nghiệm thi đấu, một vài cái tên được đăng ký V-League cũng không là trụ cột, thậm chí sau đó mai một dần.

Nhưng ở 2 lứa U.23 Việt Nam gần nhất và nay là U.19 Việt Nam lại đang cho thấy xu hướng ngược lại, viết câu chuyện mới khi các đội tuyển từ U.19 đến U.23 Việt Nam cũng như VFF sẽ phải đối mặt, cân bằng với sự thật nhiều trụ cột sẽ vướng lịch ở các CLB đỉnh cao.

Quang Kiệt sẽ tập trung U.19 Việt Nam sau khi giúp HAGL trụ hạng ảnh: Khả Hòa

Như trường hợp của trung vệ cao 1,95 m Đinh Quang Kiệt chẳng hạn, ở tuổi 19 anh đã có vốn nhiều năm thi đấu V-League và nay đang nằm trong nhóm lõi hạt nhân quan trọng nhất không thể thiếu của HAGL.

Trần Gia Bảo trẻ hơn và ít thi đấu hơn do đặc thù tiền đạo cạnh tranh với ngoại binh, nhưng cũng có trong hành trang vài năm hít thở và ra sân va chạm để biết rõ sự khắc nghiệt của bầu không khí bóng đá đỉnh cao.

Những cái tên còn lại sớm được chơi V-League như Bảo Ngọc, Quốc Khánh, Lê Phát, Văn Hoàn, Văn Khánh… sẽ rất nhanh chóng trưởng thành, sẵn sàng gánh vác nhiều trọng trách hơn ở CLB, và sau đó là các đội tuyển quốc gia.

Sau giải U.19 Đông Nam Á, mục tiêu chính của U.19 Việt Nam sẽ là tranh vé dự VCK U.20 châu Á 2027 tại Trung Quốc. Nhiều trụ cột có kinh nghiệm đỉnh cao sẽ là cơ sở để chúng ta kỳ vọng đội bóng tranh chấp vị trí cao ở giải châu lục, cũng là vòng loại U.20 World Cup 2027.