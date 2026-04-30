Bà Aung San Suu Kyi được giảm án lần 2 trong nửa tháng

Luật sư của bà Aung San Suu Kyi ngày 30.4 cho biết cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar đã được giảm thêm 1/6 bản án tù.

Bà Aung San Suu Kyi (81 tuổi), đã bị giam giữ kể từ cuộc chính biến năm 2021, vẫn còn phải thụ án hơn 18 năm nữa sau đợt ân xá lần này, theo Reuters.

Người biểu tình cầm ảnh của bà Aung San Suu Kyi tại Bangkok (Thái Lan) hồi tháng 3.2021 ẢNH: AFP

Sau một loạt các phiên tòa kéo dài, bà Aung San Suu Kyi đã bị kết án 33 năm tù sau khi bị kết tội tham nhũng, kích động gian lận bầu cử đến vi phạm các quy tắc bí mật nhà nước.

Năm 2023, bản án đã được giảm xuống còn 27 năm và sau đó được giảm thêm 1/6 trong lệnh ân xá năm mới của Myanmar vào ngày 17.4. Cùng đợt này, các đồng minh của bà Aung San Suu Kyi gồm cựu Tổng thống Win Myint đã được trả tự do.

Trong một trong những hành động đầu tiên trên cương vị tổng thống, ông Min Aung Hlaing tháng này đã ban bố một lệnh giảm án mới vào ngày 30.4 để đánh dấu một ngày nghỉ lễ công cộng. Theo đó, tất cả các tù nhân được giảm 1/6 bản án tù còn lại.

Tuyên bố không nêu tên bất kỳ tù nhân nào, nhưng nguồn tin từ tổ chức chính trị đã bị giải thể của bà Suu Kyi cho biết cựu chủ nhân giải Nobel Hòa bình "cũng sẽ được giảm 1/6 thời hạn án phạt còn lại". Như vậy, trong 2 tuần, bà Suu Kyi được giảm án 2 lần, theo AFP.

Nơi giam giữ bà Aung San Suu Kyi không được tiết lộ và chính phủ Myanmar vẫn chưa cho phép nhóm luật sư hoặc gia đình bà được gặp mặt trực tiếp.