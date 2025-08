Myanmar chấm dứt tình trạng khẩn cấp, thông báo thời gian bầu cử

Theo kế hoạch tái cấu trúc nói trên, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, sẽ từ bỏ hai chức vụ nhưng vẫn giữ vai trò trung tâm quyền lực với tư cách là quyền tổng thống, AP đưa tin.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing (giữa) tham dự một sự kiện tại Yangon vào ngày 25.1 Ảnh: AFP

Động thái này được đưa ra khi sắc lệnh cuối cùng trong số 7 sắc lệnh ban hành tình trạng khẩn cấp kéo dài 6 tháng liên tiếp hết hạn vào nửa đêm 31.7.

Phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun cho hay "các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ", theo AP.

Ngày bầu cử chính xác vẫn chưa được ấn định, nhưng ông Min Aung Hlaing đã xác nhận cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 12.2025, theo tờ Global New Light of Myanmar hôm 31.7.

"Do tình hình an ninh trong nước, chúng ta cũng sẽ tổ chức cuộc bầu cử sắp tới theo từng giai đoạn tùy thuộc vào an ninh và công tác quản lý", ông Min Aung Hlaing phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Quản lý Nhà nước Myanmar vào sáng 30.7.

"Nhìn về phía trước, tôi khuyến khích mọi người tiếp tục đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau đạt được thành công trên hành trình chúng ta còn phải trải qua. Chúng ta đã vượt qua chương đầu tiên. Giờ đây, chúng ta đang bắt đầu chương thứ hai", Global New Light of Myanmar dẫn lời ông Min Aung Hlaing.