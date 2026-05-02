Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League rất hay hôm nay: CLB CAHN sẽ thắng Hải Phòng để vô địch sớm, Đình Bắc ghi bàn?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
02/05/2026 00:00 GMT+7

CLB Hải Phòng luôn biết cách 'ngáng chân' các đội bóng lớn, nhưng ở thời điểm này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiệm cũng khó ngăn cản CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Đình Bắc sẽ lại tỏa sáng?

Lúc 18 giờ ngày 2.5, CLB CAHN có chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của đội Hải Phòng. Với đà thăng hoa như hiện tại, Quang Hải và các đồng đội sẽ tiếp tục đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó tiến thêm một bước gần hơn đến chiếc cúp vô địch V-League mùa này. Thậm chí, khoảng cách 9 điểm với đội nhì bảng Thể Công Viettel có thể còn lớn hơn bởi ở vòng đấu này, thầy trò HLV Velizar Popov phải đối đầu CLB Ninh Bình.

Về mặt phong độ, CLB CAHN đang vượt trội so với đối thủ. Thầy trò HLV Alexandre Polking bất bại trong 6 trận liên tiếp và giành đến 5 chiến thắng. Đáng chú ý, đội bóng này ghi 16 bàn thắng, đạt hiệu số 2,67 bàn/trận. Đó là thống kê ấn tượng. Trong khi đó, CLB Hải Phòng lại thiếu đi sự ổn định. Sau khi đánh bại CLB Hà Nội và Công an TP.HCM, đội bóng đất cảng lại gục ngã trước đội Hà Tĩnh và bị HAGL cầm chân.

Một điều mà người hâm mộ cũng quan tâm ở trận đấu này là Đình Bắc có tiếp tục ghi bàn hay không. Chân sút quê Nghệ An đã ghi bàn trong 4 trận liên tiếp, có 7 lần làm rung mành lưới đối phương. Nếu tiếp tục lập công, anh có cơ hội vượt mặt Đỗ Hoàng Hên (9 bàn), trở thành cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất.

Lịch thi đấu V-League rất hay hôm nay: CLB CAHN sẽ thắng Hải Phòng để vô địch sớm, Đình Bắc ghi bàn?- Ảnh 1.

Đình Bắc và CLB CAHN sở hữu phong độ ấn tượng

ẢNH: MINH TÚ

CLB PVF-CAND có chớp thời cơ?

Hôm 1.5, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với PVF-CAND là CLB Đà Nẵng đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước đội Hà Nội. Nếu giành được ít nhất 1 điểm trong cuộc đối đầu CLB Hà Tĩnh lúc 18 giờ ngày 2.5, Nguyễn Thanh Nhàn và các đồng đội sẽ chiếm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Lúc này, PVF-CAND có cùng 13 điểm với đội bóng sông Hàn nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng - bại (-19 so với -14). 

CLB Hà Tĩnh mạnh hơn, nhưng cũng không phải là đối thủ vượt trội hoàn toàn so với PVF-CAND. Nếu thi đấu quyết tâm, kỷ luật, PVF-CAND đủ sức giữ 1 điểm ở lại sân nhà. Ở lượt đi, 2 đội hòa nhau 1-1.

Trận đấu còn lại của ngày 2.5 cũng diễn ra vào lúc 18 giờ khi CLB Becamex TP.HCM tiếp đón đội Thanh Hóa trên sân Gò Đậu. Cả 2 đội đều đang có 20 điểm, được đánh giá ngang tài ngang sức nên trận đấu này được kỳ vọng hấp dẫn.

