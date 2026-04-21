Đình Bắc ‘đối đầu’ Việt Cường, cuộc cạnh tranh kỳ thú và khốc liệt ở đội tuyển Việt Nam





Làn gió mới từ Việt Cường, Đình Bắc

Nguyễn Trần Việt Cường là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây. Tiền đạo thuộc biên chế Becamex TP.HCM đã lọt vào "tầm ngắm" của HLV Kim Sang-sik sau những màn trình diễn ấn tượng ở cấp CLB. Việc được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam là bước ngoặt lớn, tiếp thêm sự tự tin cho tiền đạo sinh năm 2000. Sau đợt FIFA Days vào cuối tháng 3, anh trở về CLB và tiếp tục bùng nổ, lập cú đúp vào lưới CLB Hà Nội, đội bóng sở hữu hàng thủ chất lượng với các trung vệ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh...

Việt Cường (áo tím) làm khổ hàng thủ CLB Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

Với 5 bàn thắng từ đầu mùa, Việt Cường đang nằm trong nhóm những cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất giải. Điểm mạnh của chân sút này nằm ở tốc độ, khả năng xử lý kỹ thuật trong phạm vi hẹp và đặc biệt là sự đa dạng trong khâu dứt điểm. Anh có thể ghi bàn bằng cả 2 chân, đánh đầu khá ổn và không ngại tung ra những cú sút bất ngờ, táo bạo.

Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc lại mang đến một màu sắc khác. Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang đạt phong độ cực cao với 4 bàn thắng chỉ trong 3 trận gần nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking, Đình Bắc được trao vai trò chơi tự do trên hàng công, di chuyển rộng, tham gia vào nhiều tình huống phối hợp và trực tiếp tạo ra đột biến.

Sự linh hoạt chính là điểm mạnh lớn nhất của Đình Bắc. Anh không phải mẫu trung phong cắm điển hình mà có thể chơi như một "số 9 ảo", dạt biên hoặc lùi sâu để nhận bóng. Nhờ đó, hàng công của CLB CAHN trở nên khó lường hơn rất nhiều. Khi đạt trạng thái phong độ tốt, Đình Bắc có thể tạo ra khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc.

Cuộc cạnh tranh không khoan nhượng

Sự thăng hoa của Việt Cường và Đình Bắc đang đặt ra thách thức lớn cho những cái tên vốn quen thuộc trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Tiến Linh vẫn là trung phong giàu kinh nghiệm nhất, nhưng phong độ không phải lúc nào cũng ổn định. Phạm Tuấn Hải luôn nhiệt huyết, xông xáo nhưng hiệu suất ghi bàn đôi khi chưa tương xứng với kỳ vọng. Trong khi đó, Nguyễn Hai Long thường được sử dụng ở vai trò dạt biên hoặc tiền vệ tấn công, chưa phải lựa chọn tối ưu cho vị trí săn bàn.

Trong bối cảnh đó, việc Việt Cường và Đình Bắc nổi lên đúng thời điểm có thể tạo ra sự thay đổi lớn trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Việt Cường và Đình Bắc hoàn toàn có thể chiếm suất đá chính ở ngay những đợt tập trung tiếp theo.

Đình Bắc từng được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ở các trận gặp Nepal hồi tháng 10.2025 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Kịch bản này nhiều khả năng xảy ra bởi HLV Kim Sang-sik là mẫu chiến lược gia không ngại thay đổi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn đề cao phong độ hơn danh tiếng, sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ đang đạt trạng thái tốt nhất. Ông cũng không xây dựng đội hình xoay quanh bất kỳ cá nhân nào, mà hướng đến sự cạnh tranh công bằng trong nội bộ.

Nếu Việt Cường và Đình Bắc tiếp tục ghi bàn đều đặn, họ không chỉ có cơ hội góp mặt mà còn có thể trở thành những mắt xích quan trọng trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Khi đó, viễn cảnh họ sát cánh cùng những nhân tố như Xuân Son hay Hoàng Hên để tạo thành bộ khung tấn công mới là điều hoàn toàn khả thi.

Ở góc độ tích cực, cuộc cạnh tranh này mang lại lợi ích lớn cho đội tuyển. Khi không có vị trí nào là "bất khả xâm phạm", tất cả cầu thủ đều buộc phải nỗ lực tối đa. Điều đó giúp nâng cao chất lượng chung và tạo ra nhiều phương án chiến thuật hơn cho ban huấn luyện.

Hàng công đội tuyển Việt Nam vì thế đang bước vào giai đoạn chuyển mình đáng chờ đợi. Những gương mặt mới như Việt Cường, Đình Bắc, hay thậm chí là Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND) hay Phạm Gia Hưng (CLB Ninh Bình) không chỉ mang đến làn gió tươi mới, mà còn tạo áp lực cần thiết để thúc đẩy sự phát triển. Và nếu họ tiếp tục thăng tiến, một trật tự mới hoàn toàn có thể được thiết lập trong tương lai gần.