U.17 Thái Lan đến Tây Á cực sớm, chạy đua quyết liệt cùng U.17 Việt Nam: Muốn đoạt vé World Cup

U.17 Thái Lan cần chứng minh khả năng, sau khi chứng kiến U.17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á

U.17 Thái Lan sẽ có trận ra quân tại bảng A giải U.17 châu Á gặp Tajikistan lúc 0 giờ 30 ngày 6.5, trong khi U.17 Việt Nam đấu muộn hơn với trận gặp U.17 Yemen lúc 0 giờ ngày 7.5 ở bảng C.

Cả hai đội cùng U.17 Indonesia và U.17 Úc là những ứng cử viên tranh vé dự World Cup U.17 tại Qatar vào tháng 11 năm nay, thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), bên cạnh còn có đội U.17 Myanmar tham dự (cùng bảng A với U.17 Thái Lan).

Sự thành công của U.17 Việt Nam (áo trắng) tại giải U.17 Đông Nam Á, phần nào tạo áp lực lên U.17 Thái Lan, theo Siamsport Ảnh: VFF

U.17 Thái Lan vừa có trận tập huấn cuối gặp đội Chulalongkorn United trước khi bay đến Ả Rập Xê Út để dự giải U.17 châu Á. Các kết quả thi đấu tập huấn của "Voi chiến" trẻ đều không được công bố, trừ duy nhất trận hòa U.17 UAE với tỷ số 1-1.

Theo báo chí Thái Lan, U.17 Thái Lan dự giải châu Á là đội bóng có thành phần khác so với đội đã thi đấu ở giải U.17 Đông Nam Á và sớm bị loại ngay vòng bảng. Đây là giải đấu U.17 Việt Nam tham dự với thành phần chủ chốt dự giải châu Á và đoạt ngôi vô địch thuyết phục (4 thắng, 1 hòa).

Thành phần của U.17 Thái Lan dự giải châu Á có các cầu thủ đáng chú ý như các tiền vệ Polpitak Rungruang, Phanupong Jayakom (của CLB Buriram United), David Gabert (gốc Đức, từ CLB Rotweis Oberhausen), hay Lyndon Charin Terrell thuộc đội trẻ Leicester City ở Anh… Đội bóng này đã đóng cửa tập luyện từ ngày 16.4 để chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục chiếc vé dự World Cup U.17 tại Qatar.

Trong lịch sử, U.17 Thái Lan từng có hai lần dự World Cup U.17, nhưng đã từ rất lâu, năm 1997 và 1999. Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã tập trung đầu tư lớn để đội tuyển lần này có cơ hội góp mặt khi giải đấu trẻ cấp thế giới tăng lên 48 đội tham dự, và khu vực châu Á (AFC) có 8 suất góp mặt cùng đội chủ nhà Qatar, tương tự như năm 2025.

Mặc dù vậy, sự cố từ đội U.17 Thái Lan dự giải U.17 Đông Nam Á mới đây (thua U.17 Lào tỷ số 2-3) và bị loại ngay vòng bảng, đã tạo áp lực lên đội U.17 Thái Lan "xịn" đang tập trung trong nước do HLV người Đức Marco Gochel dẫn dắt.

U.17 Thái Lan 'hàng xịn' đóng cửa tập luyện chuẩn bị cho giải châu Á, tránh bị dư luận chỉ trích vì đội dự bị thi đấu giải Đông Nam Á thua xa đội U.17 Việt Nam Ảnh: Chụp màn hình Siamsport

Thời gian gần đây, U.17 Thái Lan tránh thêm các áp lực khi chỉ thi đấu các trận tập huấn đóng cửa với giới truyền thông. Mục tiêu của HLV Marco Gochel muốn giúp các cầu thủ trẻ Thái Lan tránh xa các bình luận không hay, có thể khiến họ bị ảnh hưởng tâm lý.

FAT cũng gấp rút chuẩn bị cho U.17 Thái Lan sang Jeddah (Ả Rập Xê Út) sớm, cùng ngày với U.17 Việt Nam (1.5). Qua đó, giúp các cầu thủ Thái Lan có thêm thời gian thích nghi với thời tiết và điều kiện thi đấu tại giải đấu.

Siamsport cho biết: "Ngay khi có mặt tại Jeddah, U.17 Thái Lan nhanh chóng ổn định chỗ ở, và bắt tay ngay vào tập luyện để chuẩn bị cho trận ra quân. Tại giải U.17 châu Á, các trận đấu của U.17 Thái Lan đều được trực tiếp trên kênh BG Sports.

Trận đấu với Tajikistan được xem là cực kỳ quan trọng với U.17 Thái Lan, vì đây là đối thủ chính trong mục tiêu giành vị trí nhì bảng để đi tiếp, bên cạnh còn có U.17 Myanmar (thi đấu lúc 0 giờ ngày 12.5). Trong khi trận thứ hai vòng bảng, U.17 Thái Lan gặp thử thách lớn là đội U.17 chủ nhà Ả Rập Xê Út lúc 0 giờ ngày 9.5".

U.17 Thái Lan cũng sẽ đặt quyết tâm lớn chứng minh khả năng thực sự của mình, so với đội U.17 đã dự giải Đông Nam Á và bị loại, trong khi U.17 Việt Nam hướng đến giải U.17 châu Á bằng danh hiệu vô địch giải đấu khu vực, Siamsport nhấn mạnh thêm.