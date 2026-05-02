AFC bất ngờ nhắc tên Son Heung-min nổi lên từ U.17 châu Á, kỳ vọng tài năng trẻ U.17 Việt Nam

Giang Lao
02/05/2026 08:50 GMT+7

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á, the-AFC.com, khẳng định giải U.17 châu Á đã sẵn sàng cho thế hệ cầu thủ trẻ tài năng tiếp theo tỏa sáng, để tiếp bước các đàn anh Son Heung-min, Sardar Azmoun, Takefusa Kubo, trong đó có U.17 Việt Nam.

U.17 châu Á làm nổi bật một thế hệ ngôi sao trẻ đang lên

"Sau khi cho thế giới thấy những tài năng như Son Heung-min, Sardar Azmoun, Takefusa Kubo, Nestory Irankunda, Ryunosuke Sato, Wang Yudong và Sadriddin Khasanov, giải U.17 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út sẽ tiếp tục làm nổi bật một thế hệ ngôi sao trẻ đang lên, những người cũng có thể làm khuynh đảo làng bóng đá", the-AFC.com chia sẻ ngay trước ngày giải U.17 châu Á khởi tranh ngày 5.5.

AFC bất ngờ nhắc tên Son Heung-min nổi lên từ U.17 châu Á, kỳ vọng tài năng trẻ U.17 Việt Nam- Ảnh 1.

Sau thành công tại vòng loại, vô địch U.17 Đông Nam Á, U.17 Việt Nam sẵn sàng tỏa sáng ở U.17 châu Á

Ảnh: VFF

"Sân khấu đã sẵn sàng cho thế hệ tài năng trẻ châu Á tiếp theo tỏa sáng", the-AFC.com nhấn mạnh. Với 15 đội tranh tài (do đội U.17 CHDCND Triều Tiên rút lui vào giờ chót), giải U.17 châu Á lần thứ 21 năm nay được tổ chức ở Khu liên hợp thể thao King Abdullah ở Jeddah, khi Ả Rập Xê Út đăng cai tổ chức năm thứ hai liên tiếp.

Các đội tham gia bao gồm 7 đội nhất bảng vượt qua vòng loại vào tháng 11.2025 và 8 đại diện của AFC từ giải World Cup U.17 ở Qatar 2025, sẽ tranh 8 suất tham dự kỳ World Cup U.17 tiếp theo (diễn ra vào tháng 11 năm nay) - không bao gồm đội chủ nhà Qatar, nếu họ nằm trong tốp 8 đội giành vé, cùng với vinh quang chung cuộc cho đội vô địch, the-AFC.com cho biết thêm.

Cũng theo the-AFC.com, ngày 5.5, giải sẽ bắt đầu với hành trình chinh phục chức vô địch lần thứ năm kỷ lục của U.17 Nhật Bản khi gặp Qatar lúc 23 giờ ở bảng B. Cùng lúc cũng diễn ra trận U.17 Indonesia gặp Trung Quốc.

Đội chủ nhà và là á quân năm 2025, U.17 Ả Rập Xê Út ra quân ở bảng A gặp Myanmar lúc 0 giờ ngày 6.5. Trong khi U.17 Thái Lan cũng đối đầu với Tajikistan lúc 0 giờ 30 cùng ngày.

AFC bất ngờ nhắc tên Son Heung-min nổi lên từ U.17 châu Á, kỳ vọng tài năng trẻ U.17 Việt Nam- Ảnh 2.

U.17 Việt Nam được AFC đánh giá có nhiều tài năng hứa hẹn tỏa sáng ở giải U.17 châu Á

Ảnh: VFF

Ngày 6.5, là trận đấu mở màn của bảng D giữa U.17 Úc và Ấn Độ lúc 23 giờ. Ngay sau đó là trận ra quân ở bảng C giữa U.17 Việt Nam gặp Yemen, á quân năm 2002, lúc 0 giờ ngày 7.5. U.17 Việt Nam có lần thứ 10 tham dự U.17 châu Á và vị trí tốt nhất là hạng tư năm 2000.

the-AFC.com cũng đánh giá U.17 Việt Nam "sẽ quyết tâm duy trì phong độ ấn tượng từ vòng loại - nơi họ đứng đầu bảng với 5 trận thắng, ghi đến 30 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào - giành vé vào vòng chung kết". 

Qua đó, hy vọng U.17 Việt Nam sẽ có khởi đầu bằng một chiến thắng để tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng của mình hiện nay, đặc biệt là sau chức vô địch U.17 Đông Nam Á đầy thuyết phục với kết quả bất bại.

Các trận còn lại ở lượt ra quân giải U.17 châu Á, gồm U.17 Hàn Quốc ở bảng C cùng U.17 Việt Nam, sẽ ra quân với trận gặp UAE lúc 0 giờ 30 ngày 7.5. Trong khi đó, do bảng D còn 3 đội, U.17 Uzbekistan sẽ chờ đến ngày 11.5 mới đấu trận đầu tiên gặp U.17 Ấn Độ lúc 0 giờ.

FIFA đầu tư mạnh chưa từng có, bóng đá Việt Nam hưởng lợi lớn: Được chia ít nhất 5 triệu USD

Ngày 1.5, Đại hội FIFA lần thứ 76 đã thông qua báo cáo thường niên FIFA 2025, bao gồm ngân sách chu kỳ 2027 - 2030, dự kiến doanh thu kỷ lục 14 tỉ USD. Qua đó, sẽ tái đầu tư cực lớn vào bóng đá, trong đó có Việt Nam.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

