FIFA đầu tư mạnh chưa từng có, bóng đá Việt Nam hưởng lợi lớn: Được chia ít nhất 5 triệu USD

FIFA tăng tiền tài trợ phát triển bóng đá

FIFA cho biết, Đại hội FIFA đã thông qua báo cáo thường niên FIFA 2025, bao gồm ngân sách chu kỳ 2027 - 2030, dự kiến doanh thu kỷ lục 14 tỉ USD, trong đó có khoảng 9 tỉ USD sẽ đến từ World Cup 2026.

Bóng đá Việt Nam sẽ hưởng lợi lớn nhờ khoản đầu tư từ FIFA, để hướng đến tham vọng tranh vé dự World Cup 2030 Ảnh: Ngọc Linh

"Điều này có nghĩa là FIFA sẽ có một khoản tiền chưa từng có để tái đầu tư vào bóng đá, với 211 liên đoàn thành viên của FIFA được hưởng nguồn tài trợ phát triển bóng đá, tăng gấp tám lần so với các chương trình trước năm 2016, khi các khoản đầu tư của Chương trình FIFA Forward đạt mức cao kỷ lục 2,7 tỉ USD (khoảng 71.161 tỉ đồng)", trang chủ FIFA.com cho biết.

"Tôi chỉ muốn nói rằng, rất rõ ràng, Chương trình FIFA Forward đã tạo ra tác động lớn. Trong mười năm qua, chúng tôi đã đầu tư 5 tỉ USD vào phát triển bóng đá", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng nhấn mạnh thêm: "Điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải đầu tư, và điều cực kỳ quan trọng nữa là chúng ta phải tăng cường các chương trình đầu tư của mình. Và tôi cũng có thể đảm bảo với các bạn rằng, 2,7 tỉ USD mà chúng tôi đang đầu tư trong chu kỳ tiếp theo cho Chương trình FIFA Forward chỉ là điểm khởi đầu, chỉ là mức tối thiểu của những gì chúng tôi đang làm, và những gì chúng tôi muốn làm và chắc chắn sẽ làm nhiều hơn nữa".

Ngoài ra, Chủ tịch FIFA cũng xác nhận: "Khoản 2,7 tỉ USD này tương ứng với gấp 8 lần so với những gì đã được thực hiện trong quá khứ". FIFA đã chứng minh vị thế tài chính vững mạnh, cho phép FIFA tăng tiền thưởng và hỗ trợ 48 đội tham dự World Cup 2026, cũng như tăng nguồn tài trợ phát triển dành cho tất cả 211 thành viên của mình.

Theo The Guardian, FIFA dự kiến chia cho mỗi liên đoàn quốc gia khoản thanh toán đảm bảo là 5 triệu USD; trong khi với 6 liên đoàn khu vực, mỗi liên đoàn nhận được 60 triệu USD, để giúp phát triển bóng đá trong khu vực của họ. Sau báo cáo thường niên FIFA 2025 ngày 1.5, các khoản thanh toán này chắc chắn sẽ được tăng lên đáng kể.

Với bóng đá Việt Nam, khoản hỗ trợ từ FIFA như trên sẽ giúp đầu tư phát triển nền bóng đá, trong đó đặc biệt là công tác đào tạo cầu thủ trẻ, hướng đến tạo nguồn lực cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam cả nam và nữ, cũng như futsal, hướng đến tranh vé dự World Cup.

Với đội tuyển Việt Nam, việc thực hiện dự án cho vòng loại World Cup 2030, tranh vé trở lại vòng loại thứ ba khu vực châu Á để tìm suất vào vòng chung kết, đang là mục tiêu hàng đầu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đặt ra.