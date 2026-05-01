Chủ tịch FIFA tuyên bố tiếp tục tranh cử, Iran chắc chắn tham dự World Cup 2026

Chủ tịch FIFA nhận ủng hộ lớn từ ba liên đoàn châu lục

Theo The Athletic, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hiện đang nhận sự ủng hộ tái tranh cử để đắc cử nhiệm kỳ thứ tư từ ba trong sáu liên đoàn bóng đá châu lục, gồm từ châu Phi, châu Á và Nam Mỹ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina tại Đại hội FIFA lần thứ 76 Ảnh: Reuters

Ông Infantino đắc cử trở thành Chủ tịch FIFA từ năm 2016, sau vụ bê bối tham nhũng gây chấn động bóng đá thế giới. Đến nay, ông đã tại vị 3 nhiệm kỳ. Ông tuyên bố sẽ tranh cử khi nhiệm kỳ hiện nay kết thúc vào năm 2027.

Ông Infantino đưa ra tuyên bố này vào cuối sự kiện kéo dài nhiều giờ của FIFA, trong đó ông ca ngợi thành tích của mình trong 10 năm qua và hứa với 211 liên đoàn thành viên của FIFA rằng, họ sẽ nhận được tổng cộng hơn 2,6 tỉ USD (khoảng 68.525 tỉ đồng) tiền phân phối trong bốn năm tới.

Đoàn đại biểu VFF tham dự Đại hội FIFA: Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (giữa), Phó chủ tịch Trần Anh Tú (trái), Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú Ảnh: VFF

Với cam kết này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các liên đoàn thành viên khác của FIFA, trong tổng cộng 211 liên đoàn thành viên, đều sẽ nhận được sự hỗ trợ chi phí rất lớn từ FIFA, dự kiến mỗi liên đoàn sẽ nhận hơn 5 triệu USD (hơn 131 tỉ đồng) trong bốn năm tới đây.

"Tôi muốn xác nhận với các bạn rằng tôi sẽ là ứng cử viên cho cuộc bầu cử chủ tịch FIFA năm tới", ông Infantino nói để kết thúc đại hội, và phần lớn những người có mặt đã đáp lại bằng tràng vỗ tay. Ông sẽ tranh cử với sự ủng hộ của ít nhất ba trong số sáu liên đoàn bóng đá toàn cầu - các cơ quan quản lý từ châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, theo The Athletic.

Trước đó, khi khai mạc Đại hội FIFA, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhắc lại rằng, đội tuyển Iran sẽ thi đấu các trận World Cup 2026 tại Mỹ như kế hoạch đã có từ trước đó.

"Trước hết, tôi xin khẳng định ngay rằng, tất nhiên Iran sẽ tham gia World Cup 2026. Và tất nhiên, Iran sẽ thi đấu tại Mỹ", ông Infantino nhấn mạnh.

Đội tuyển Iran đã lên kế hoạch chuẩn bị tốt nhất để tham dự World Cup 2026, nhưng vẫn liên tục xảy ra nhiều vấn đề Ảnh: Reuters

Tại Đại hội FIFA, các thành viên của Liên đoàn Bóng đá Iran vắng mặt, sau sự cố được họ mô tả là vì "hành vi không phù hợp" của các nhân viên nhập cư tại sân bay Toronto, theo hãng tin Tasnim, kênh Al Jazeera cho biết ngày 30.4.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John xác nhận, phía Iran chắc chắn vẫn sẽ có thể tham dự các cuộc họp lớn hơn với FIFA và AFC. Đồng thời khẳng định, đội tuyển Iran vẫn dự World Cup 2026.

Cho đến nay, đội tuyển Iran vẫn trong quá trình chuẩn bị cho World Cup. Họ có hai đợt tập huấn ngắn ở trong nước, trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ hội quân vào ngày 6.5, và dự kiến thi đấu 4 trận giao hữu tại đây, trong đó có trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha.

Đội tuyển Iran sẽ lên đường đến Mỹ và có mặt tại trại huấn luyện của họ ở Tucson, Arizona vào ngày 10.6, trước 5 ngày khi chuẩn bị thi đấu trận ra quân tại World Cup như quy định của FIFA.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran nằm ở bảng G với các trận đấu của họ đều được tổ chức ở Mỹ, một trong ba nước đồng chủ nhà cùng với Mexico và Canada. "Team Melli" (biệt danh đội tuyển Iran) sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle.

Nếu giành quyền đi tiếp vào vòng 32 đội tại World Cup 2026, đội tuyển Iran có khả năng gặp đội Mỹ tại Dallas vào ngày 3.7, với điều kiện cả hai đội đều đứng thứ 2 trong bảng đấu của mình.