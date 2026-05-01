Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Thể thao

U.17 Việt Nam lên đường dự VCK châu Á, chốt danh sách 23 cầu thủ

Quỳnh Phương
01/05/2026 08:15 GMT+7

Đội tuyển U.17 Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ và lên đường sang Ả Rập Xê Út tham dự giải U.17 châu Á 2026, với mục tiêu cạnh tranh vé dự World Cup.

Rạng sáng 1.5.2026, đội tuyển U.17 Việt Nam lên đường sang Ả Rập Xê Út tham dự giải U.17 châu Á 2026. Theo kế hoạch, đội khởi hành từ Hà Nội lúc 2 giờ, quá cảnh tại Doha trước khi đến Jeddah vào khoảng 10 giờ (giờ địa phương), tức 14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Trước giờ lên đường, thầy trò HLV Cristiano Roland đã hoàn tất buổi tập cuối cùng vào chiều 30.4 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây cũng là thời điểm ban huấn luyện chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ theo quy định của BTC.

So với giải U.17 Đông Nam Á, nơi mỗi đội được đăng ký 26 cầu thủ, danh sách dự giải châu Á buộc phải tinh gọn hơn. 4 cầu thủ không góp mặt gồm Nguyên Chương, Quang Khôi, Quang Danh và Tạ Đình Phong. HLV Cristiano Roland đã động viên các cầu thủ này tiếp tục nỗ lực để chờ cơ hội trong tương lai.

Ở chiều ngược lại, tiền đạo Trần Mạnh Quân được bổ sung vào danh sách. Theo thống kê từ bóng đá trẻ Hà Nội, trong năm 2025, cầu thủ sinh năm 2010 ghi 29 bàn sau 29 trận ở các giải trẻ, trong đó có danh hiệu vua phá lưới giải U.17 quốc gia và 5 bàn tại vòng loại U.17 châu Á 2026.

Danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển U.17 Việt Nam gồm:

  • Thủ môn: Chu Bá Huấn, Nguyễn Tuấn Vũ, Lý Xuân Hòa
  • Hậu vệ: Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Trần Hoàng Việt, Nguyễn Khắc Minh Đức, Phạm Minh Cường, Nguyễn Mạnh Cường, Quán Thành Công

  • Tiền vệ: Đào Quý Vương, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Nguyễn Minh Thủy, Trương Nguyễn Duy Khang, Triệu Đình Vỹ

  • Tiền đạo: Nguyễn Văn Dương, Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân, Trần Trí Dũng, Trần Ngọc Sơn, Đậu Quang Hưng, Trần Mạnh Quân

Tin liên quan

World Cup 2026 trước giờ G: Quy mô khổng lồ nhưng nhiều tranh cãi

World Cup 2026 trước giờ G: Quy mô khổng lồ nhưng nhiều tranh cãi

Chỉ còn hơn 1 tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh, giải đấu lớn nhất hành tinh lại đối mặt nhiều tranh cãi liên quan đến giá vé, an ninh và các yếu tố chính trị.

World Cup 2026: Những điểm mới và kỳ vọng trong kỳ giải khổng lồ

FIFA chốt lịch World Cup U.17, đội tuyển U.17 Việt Nam có cơ hội tranh vé

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam U.17 châu Á HLV Roland danh sách u.17 Việt Nam Nguyễn Lực Văn Dương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận