Rạng sáng 1.5.2026, đội tuyển U.17 Việt Nam lên đường sang Ả Rập Xê Út tham dự giải U.17 châu Á 2026. Theo kế hoạch, đội khởi hành từ Hà Nội lúc 2 giờ, quá cảnh tại Doha trước khi đến Jeddah vào khoảng 10 giờ (giờ địa phương), tức 14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Trước giờ lên đường, thầy trò HLV Cristiano Roland đã hoàn tất buổi tập cuối cùng vào chiều 30.4 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây cũng là thời điểm ban huấn luyện chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ theo quy định của BTC.

U.17 Việt Nam lên đường dự VCK châu Á, chốt danh sách 23 cầu thủ

So với giải U.17 Đông Nam Á, nơi mỗi đội được đăng ký 26 cầu thủ, danh sách dự giải châu Á buộc phải tinh gọn hơn. 4 cầu thủ không góp mặt gồm Nguyên Chương, Quang Khôi, Quang Danh và Tạ Đình Phong. HLV Cristiano Roland đã động viên các cầu thủ này tiếp tục nỗ lực để chờ cơ hội trong tương lai.

Ở chiều ngược lại, tiền đạo Trần Mạnh Quân được bổ sung vào danh sách. Theo thống kê từ bóng đá trẻ Hà Nội, trong năm 2025, cầu thủ sinh năm 2010 ghi 29 bàn sau 29 trận ở các giải trẻ, trong đó có danh hiệu vua phá lưới giải U.17 quốc gia và 5 bàn tại vòng loại U.17 châu Á 2026.

Danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển U.17 Việt Nam gồm: