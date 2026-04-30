World Cup 2026: Những điểm mới và kỳ vọng trong kỳ giải khổng lồ
World Cup 2026: Những điểm mới và kỳ vọng trong kỳ giải khổng lồ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
30/04/2026 17:20 GMT+7

World Cup 2026 không chỉ là giải đấu lớn nhất lịch sử về quy mô, mà còn mở ra nhiều thay đổi đáng chú ý, từ thể thức thi đấu đến cơ hội cho những đội lần đầu góp mặt.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở việc số đội tham dự tăng từ 32 lên 48. Đây là lần mở rộng đầu tiên kể từ năm 1998, đồng thời kéo theo số trận đấu tăng lên 104 - con số cao nhất từ trước đến nay. Việc mở rộng này không chỉ làm giải đấu dài hơn, mà còn thay đổi cách cạnh tranh, khi nhiều đội tuyển trước đây khó có cơ hội nay đã có thể góp mặt.

Thực tế, World Cup 2026 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều “tân binh” như Cabo Verde, Curaçao, Uzbekistan hay Jordan. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc FIFA muốn mở rộng “bản đồ bóng đá”, đưa sân chơi lớn nhất hành tinh đến gần hơn với nhiều khu vực trên thế giới.

Thể thức thi đấu cũng vì thế mà có sự điều chỉnh. 48 đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out 32 đội. Điều này khiến vòng bảng trở nên căng thẳng và khó lường hơn, bởi ngay cả vị trí thứ 3 vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sai lầm sẽ bị trừng phạt nhanh chóng.

World Cup 2026: Những điểm mới và kỳ vọng trong kỳ giải khổng lồ

Không chỉ thay đổi về chuyên môn, World Cup 2026 còn mang dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên có tới 3 quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Mexico và Canada. 16 thành phố trải dài khắp Bắc Mỹ sẽ trở thành địa điểm thi đấu, tạo nên một hành trình di chuyển quy mô lớn chưa từng có. Đây không chỉ là thử thách về tổ chức, mà còn mở ra trải nghiệm mới cho người hâm mộ khi giải đấu được “phủ sóng” trên diện rộng.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là sức hút toàn cầu. World Cup từ lâu đã là sự kiện thể thao có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới. Ở kỳ 2022, trận chung kết giữa Argentina và Pháp thu hút hơn 1,4 tỉ người xem. Với quy mô mở rộng và tổ chức tại Bắc Mỹ - thị trường truyền thông lớn - World Cup 2026 được kỳ vọng còn vượt xa con số này.

World Cup 2026: Những điểm mới và kỳ vọng trong kỳ giải khổng lồ - Ảnh 1.

Ronaldo dự kiến sẽ tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha

ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, giải đấu lần này không chỉ hướng đến những người hâm mộ lâu năm, mà còn nhắm tới một lượng lớn khán giả mới, đặc biệt tại Mỹ - nơi bóng đá đang phát triển mạnh nhưng chưa phải môn thể thao số 1. Đây được xem là cơ hội để bóng đá mở rộng tầm ảnh hưởng tại một trong những thị trường lớn nhất thế giới.

Về chuyên môn, nhiều đội tuyển lớn tiếp tục được đánh giá cao. Tây Ban Nha với lối chơi kiểm soát ổn định, Pháp với chiều sâu đội hình, Argentina trong vai trò đương kim vô địch hay Anh với lực lượng đồng đều đều là những ứng viên nặng ký. Bên cạnh đó, những ngôi sao như Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland hay Vinicius Junior được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn.

World Cup 2026: Những điểm mới và kỳ vọng trong kỳ giải khổng lồ - Ảnh 2.

Đội tuyển Argentina của Messi đang là đương kim vô địch World Cup

Trong khi đó, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo - hai biểu tượng của bóng đá thế giới - nhiều khả năng vẫn góp mặt, nhưng vai trò có thể không còn như trước khi cả hai đều đã bước qua đỉnh cao phong độ.

Dù có nhiều thay đổi, yếu tố hấp dẫn nhất của World Cup vẫn là tính khó đoán. Với thể thức mới, số đội tăng và sự xuất hiện của nhiều ẩn số, World Cup 2026 hứa hẹn không chỉ là kỳ giải lớn nhất, mà còn là một trong những giải đấu khó lường nhất trong lịch sử.

Tin liên quan

Nếu Úc tham gia AFF Cup, cục diện cạnh tranh ngôi vương sẽ ra sao?

Nếu Úc tham gia AFF Cup, cục diện cạnh tranh ngôi vương sẽ ra sao?

Truyền thông khu vực cho biết AFF đang cân nhắc mời đội tuyển Úc tham dự AFF Cup 2026. Nếu kịch bản này xảy ra, cuộc đua vô địch hứa hẹn sẽ khó lường hơn, phá vỡ thế thống trị nhiều năm qua của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Al Ahli, đáp trả CĐV chế nhạo cực hài hước

U.17 Việt Nam tự tin chơi tấn công ở châu Á: Giấc mơ World Cup không xa

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
