Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở việc số đội tham dự tăng từ 32 lên 48. Đây là lần mở rộng đầu tiên kể từ năm 1998, đồng thời kéo theo số trận đấu tăng lên 104 - con số cao nhất từ trước đến nay. Việc mở rộng này không chỉ làm giải đấu dài hơn, mà còn thay đổi cách cạnh tranh, khi nhiều đội tuyển trước đây khó có cơ hội nay đã có thể góp mặt.

Thực tế, World Cup 2026 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều “tân binh” như Cabo Verde, Curaçao, Uzbekistan hay Jordan. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc FIFA muốn mở rộng “bản đồ bóng đá”, đưa sân chơi lớn nhất hành tinh đến gần hơn với nhiều khu vực trên thế giới.

Thể thức thi đấu cũng vì thế mà có sự điều chỉnh. 48 đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out 32 đội. Điều này khiến vòng bảng trở nên căng thẳng và khó lường hơn, bởi ngay cả vị trí thứ 3 vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sai lầm sẽ bị trừng phạt nhanh chóng.

World Cup 2026: Những điểm mới và kỳ vọng trong kỳ giải khổng lồ

Không chỉ thay đổi về chuyên môn, World Cup 2026 còn mang dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên có tới 3 quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Mexico và Canada. 16 thành phố trải dài khắp Bắc Mỹ sẽ trở thành địa điểm thi đấu, tạo nên một hành trình di chuyển quy mô lớn chưa từng có. Đây không chỉ là thử thách về tổ chức, mà còn mở ra trải nghiệm mới cho người hâm mộ khi giải đấu được “phủ sóng” trên diện rộng.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là sức hút toàn cầu. World Cup từ lâu đã là sự kiện thể thao có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới. Ở kỳ 2022, trận chung kết giữa Argentina và Pháp thu hút hơn 1,4 tỉ người xem. Với quy mô mở rộng và tổ chức tại Bắc Mỹ - thị trường truyền thông lớn - World Cup 2026 được kỳ vọng còn vượt xa con số này.

Ronaldo dự kiến sẽ tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, giải đấu lần này không chỉ hướng đến những người hâm mộ lâu năm, mà còn nhắm tới một lượng lớn khán giả mới, đặc biệt tại Mỹ - nơi bóng đá đang phát triển mạnh nhưng chưa phải môn thể thao số 1. Đây được xem là cơ hội để bóng đá mở rộng tầm ảnh hưởng tại một trong những thị trường lớn nhất thế giới.

Về chuyên môn, nhiều đội tuyển lớn tiếp tục được đánh giá cao. Tây Ban Nha với lối chơi kiểm soát ổn định, Pháp với chiều sâu đội hình, Argentina trong vai trò đương kim vô địch hay Anh với lực lượng đồng đều đều là những ứng viên nặng ký. Bên cạnh đó, những ngôi sao như Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland hay Vinicius Junior được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn.

Đội tuyển Argentina của Messi đang là đương kim vô địch World Cup

Trong khi đó, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo - hai biểu tượng của bóng đá thế giới - nhiều khả năng vẫn góp mặt, nhưng vai trò có thể không còn như trước khi cả hai đều đã bước qua đỉnh cao phong độ.

Dù có nhiều thay đổi, yếu tố hấp dẫn nhất của World Cup vẫn là tính khó đoán. Với thể thức mới, số đội tăng và sự xuất hiện của nhiều ẩn số, World Cup 2026 hứa hẹn không chỉ là kỳ giải lớn nhất, mà còn là một trong những giải đấu khó lường nhất trong lịch sử.