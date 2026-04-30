Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nếu Úc tham gia AFF Cup, cục diện cạnh tranh ngôi vương sẽ ra sao?
Video Thể thao

Hồ Hiền - Giang Lao
30/04/2026 14:00 GMT+7

Truyền thông khu vực cho biết AFF đang cân nhắc mời đội tuyển Úc tham dự AFF Cup 2026. Nếu kịch bản này xảy ra, cuộc đua vô địch hứa hẹn sẽ khó lường hơn, phá vỡ thế thống trị nhiều năm qua của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là hai đội thay nhau vô địch AFF Cup trong 4 kỳ liên tiếp gần đây tính từ năm 2018 đến 2024, với hai đội đều có 2 lần đăng quang. Trong khi, đội tuyển Malaysia và Indonesia chỉ lần lượt là á quân năm 2018 và 2020, hai kỳ 2022 và 2024 là cuộc đấu giữa hai đội Thái Lan và Việt Nam ở chung kết.

Điều này cho thấy sự thống trị của hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở AFF Cup. Trong lịch sử, Thái Lan là đội vô địch AFF Cup nhiều nhất, với 7 chức vô địch. Đội tuyển Việt Nam hiện là nhà đương kim vô địch, với tổng cộng 3 lần đăng quang các năm 2008, 2018 và 2024. Trong khi, Singapore có 4 lần lên ngôi nhưng lần gần nhất đã từ năm 2012, và đội tuyển Malaysia có một lần vô địch năm 2010.

Tuy nhiên, theo trang BolaSport.com của Indonesia, sắp tới đây cuộc cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup sẽ trở nên khốc liệt hơn với khả năng sẽ có đội tuyển Úc tham gia. Và đội tuyển Úc hiện đang xếp hạng 27 trên bảng xếp hạng FIFA và sẽ tham dự World Cup 2026.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận