Nếu Úc tham gia AFF Cup, cục diện cạnh tranh ngôi vương sẽ ra sao?

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là hai đội thay nhau vô địch AFF Cup trong 4 kỳ liên tiếp gần đây tính từ năm 2018 đến 2024, với hai đội đều có 2 lần đăng quang. Trong khi, đội tuyển Malaysia và Indonesia chỉ lần lượt là á quân năm 2018 và 2020, hai kỳ 2022 và 2024 là cuộc đấu giữa hai đội Thái Lan và Việt Nam ở chung kết.

Điều này cho thấy sự thống trị của hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở AFF Cup. Trong lịch sử, Thái Lan là đội vô địch AFF Cup nhiều nhất, với 7 chức vô địch. Đội tuyển Việt Nam hiện là nhà đương kim vô địch, với tổng cộng 3 lần đăng quang các năm 2008, 2018 và 2024. Trong khi, Singapore có 4 lần lên ngôi nhưng lần gần nhất đã từ năm 2012, và đội tuyển Malaysia có một lần vô địch năm 2010.

Rộ tin Úc tranh ngôi vô địch AFF Cup 2026, ngôi vương của Việt Nam có lung lay?

Tuy nhiên, theo trang BolaSport.com của Indonesia, sắp tới đây cuộc cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup sẽ trở nên khốc liệt hơn với khả năng sẽ có đội tuyển Úc tham gia. Và đội tuyển Úc hiện đang xếp hạng 27 trên bảng xếp hạng FIFA và sẽ tham dự World Cup 2026.