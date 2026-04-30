Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Al Ahli, đáp trả CĐV chế nhạo cực hài hước

Cristiano Ronaldo tiếp tục là tâm điểm khi góp công lớn giúp Al Nassr giành chiến thắng 2-0 trước Al Ahli tại vòng 30 Saudi Pro League.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu, khi cả hai đội đều chủ động đẩy cao nhịp độ và không ngần ngại va chạm. Thế trận giằng co liên tục được duy trì, với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân khiến trận đấu luôn ở trạng thái căng như dây đàn. Al Ahli cho thấy sự tổ chức tốt nơi hàng thủ dưới sự chỉ huy của Merih Demiral, trong khi Al Nassr cũng không hề lép vế với hệ thống phòng ngự chắc chắn và sự tập trung cao độ.

Điểm nhấn trong hiệp 1 đến từ những pha cứu thua và cơ hội bị bỏ lỡ. Thủ môn Bento Krepski có tình huống phản xạ xuất sắc để từ chối cú đánh đầu nguy hiểm của Demiral. Ở chiều ngược lại, Ronaldo cũng có cơ hội ngon ăn sau đường chuyền thuận lợi của Joao Felix, nhưng pha dứt điểm của anh chưa đủ khó để đánh bại Edouard Mendy. Hiệp 1 khép lại mà chưa có bàn thắng, nhưng những gì hai đội thể hiện đã cho thấy một trận cầu chất lượng cao.

Sang hiệp 2, thế trận bắt đầu nghiêng dần về phía Al Nassr khi đội chủ nhà gia tăng sức ép một cách rõ rệt. Những pha phối hợp nhanh, chuyển trạng thái linh hoạt khiến hàng thủ Al Ahli dần bộc lộ khoảng trống. Và bước ngoặt đã đến ở phút 76, khi Ronaldo thể hiện đẳng cấp với pha chọn vị trí tinh tế, đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc của Joao Felix để khai thông thế bế tắc.

Ronaldo vẫn ghi bàn tằng tằng ở tuổi 41 ẢNH: REUTERS

Bàn thắng không chỉ giúp Al Nassr giải tỏa áp lực mà còn buộc Al Ahli phải mạo hiểm dâng cao đội hình. Khi đó, khoảng trống phía sau hàng thủ đội khách liên tục bị khai thác. Với tốc độ và khả năng bứt phá của Kingsley Coman và Sadio Mané, Al Nassr tạo ra hàng loạt tình huống phản công nguy hiểm.

Đến phút 90, Coman tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn ấn định tỷ số 2-0, khép lại trận đấu một cách thuyết phục. Chiến thắng này không chỉ phản ánh sự hiệu quả trong lối chơi mà còn cho thấy bản lĩnh của Al Nassr ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Kết quả này giúp Al Nassr tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 79 điểm, tạo khoảng cách 8 điểm so với Al Hilal. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn ít vòng đấu, đây được xem là lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch.

Về cá nhân, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 970, tiến rất gần tới cột mốc lịch sử 1.000 bàn. Anh vẫn duy trì khoảng cách đáng kể so với Lionel Messi, người đang có 905 bàn thắng. Điều đáng nói là ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì phong độ ghi bàn ổn định, cho thấy sự bền bỉ hiếm thấy trong lịch sử bóng đá.

Đáng chú ý, sau thất bại, một bộ phận CĐV Al Ahli đã có hành động khiêu khích Ronaldo bằng cách nhắc lại 2 chức vô địch AFC Champions League gần đây của đội nhà. Đáp lại, siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra đầy tự tin khi giơ bàn tay với 5 ngón, ám chỉ 5 danh hiệu Champions League mà anh từng giành được.