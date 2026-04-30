Trận bán kết lượt đi giữa Arsenal và Atletico diễn ra theo kịch bản giằng co, với 3 quả phạt đền được thổi - 2 lần thành bàn và 1 lần bị hủy sau khi tham khảo VAR, tạo nên bước ngoặt lớn ở những phút cuối.

Arsenal là đội nhập cuộc tốt hơn và dần kiểm soát thế trận trong hiệp 1. Thành quả đến khi Viktor Gyokeres mang về quả phạt đền sau pha va chạm với David Hancko. Chính tiền đạo này thực hiện thành công trên chấm 11 m, mở tỷ số cho đội khách.

Dù vậy, tình huống này gây tranh cãi khi phía Atletico cho rằng Gyokeres đã chủ động tìm kiếm va chạm. Bất chấp điều đó, bàn thắng vẫn được công nhận và giúp Arsenal nắm lợi thế trước giờ nghỉ.

VAR gây tranh cãi, Arsenal hòa Atletico Madrid ở trận bán kết Champions League toàn phạt đền

Sang hiệp 2, Atletico Madrid đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo ra sức ép. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp khi Julian Alvarez gỡ hòa, cũng từ một quả phạt đền sau tình huống bóng chạm tay Ben White trong vòng cấm. Quyết định này được đưa ra sau khi VAR can thiệp.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 78. Trọng tài Danny Makkelie ban đầu cho Arsenal hưởng quả phạt đền thứ 2 sau pha va chạm giữa Hancko và Eberechi Eze. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại tình huống qua màn hình VAR, ông đã thay đổi quyết định và hủy bỏ quả phạt đền.

Quyết định này khiến HLV Mikel Arteta phản ứng dữ dội, khi cho rằng vẫn có tác động rõ ràng từ phía hậu vệ Atletico và không đủ cơ sở để thay đổi quyết định ban đầu. Trong khi đó, HLV Diego Simeone tỏ ra hài lòng khi đội nhà thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Tâm điểm tranh cãi sau đó chuyển sang phản ứng của HLV Diego Simeone. Theo hình ảnh từ truyền hình và các video do CĐV chia sẻ, chiến lược gia người Argentina đã rời khu vực kỹ thuật, liên tục hét lớn và gây áp lực lên trọng tài khi ông này đang trực tiếp xem lại tình huống qua VAR.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Arsenal cũng bày tỏ sự bức xúc, thậm chí kêu gọi UEFA xem xét án phạt nguội đối với HLV của Atletico.

Sau trận đấu, HLV Simeone lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình: “Để thổi phạt đền ở bán kết Champions League, đó phải là một tình huống phạm lỗi rõ ràng. Tác động của Hancko là quá nhẹ. Tôi không nghĩ đó nên là một quả phạt đền”.

Những phút cuối, Atletico suýt giành chiến thắng nhưng Nahuel Molina không thể tận dụng cơ hội. Arsenal cũng có lý do để tiếc nuối khi bị từ chối quả phạt đền quan trọng.

Xét toàn cục, kết quả hòa phản ánh tương đối chính xác diễn biến trận đấu. Atletico chơi tốt hơn trong hiệp 2, còn Arsenal thể hiện sự chủ động trong hiệp 1. Với cục diện này, đội bóng của HLV Arteta vẫn có chút lợi thế trước trận lượt về.

Phát biểu sau trận, HLV Arteta không giấu được sự thất vọng: “Tôi cực kỳ tức giận và thất vọng. Đó là quyết định đi ngược lại luật và tôi không thể hiểu nổi. Nó đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh tình huống va chạm với Eberechi Eze là quá rõ ràng để có thể bị thay đổi: “Diễn biến đã rất rõ. Có tác động và khi đã đưa ra quyết định, bạn không thể lật lại như vậy. Ở đẳng cấp này, điều đó là không thể chấp nhận”.

Trong khi đó, HLV Arteta lại nhìn nhận bình tĩnh hơn về quả phạt đền mà Atletico được hưởng sau pha bóng chạm tay của Ben White. Ông cho rằng quyết định này phù hợp với luật và được áp dụng nhất quán: “Nếu đã thổi, chúng tôi phải chấp nhận”.

Dù vậy, HLV 43 tuổi khẳng định chính tình huống bị từ chối phạt đền mới là yếu tố then chốt: “Khoảnh khắc đó đã thay đổi tất cả. Ở Champions League, những điều như vậy không nên xảy ra”.