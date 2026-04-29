Arsenal trước ngưỡng cửa lịch sử Champions League: Phương án nào để khuất phục Atletico Madrid?
Arsenal trước ngưỡng cửa lịch sử Champions League: Phương án nào để khuất phục Atletico Madrid?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
29/04/2026 21:52 GMT+7

Arsenal bước vào bán kết Champions League với chuyến làm khách đầy thử thách trước Atletico Madrid, nơi mọi sai số đều có thể phải trả giá, và lựa chọn cách tiếp cận trận đấu sẽ quyết định trực tiếp cơ hội vào chung kết.

Arsenal sẽ hành quân đến Tây Ban Nha để đối đầu Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Champions League, trong cơ hội tiến gần hơn đến trận chung kết sau gần 20 năm.

Cuối tuần qua, “Pháo thủ” vừa thắng Newcastle 1-0 để trở lại ngôi đầu Premier League. Dù chưa thật sự thuyết phục, kết quả này vẫn mang ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần trước chuyến làm khách khó khăn.

Tuy nhiên, phong độ của Arsenal trong tháng 4 không ổn định khi họ chỉ thắng 1 trong 5 trận trước đó, cùng với những vấn đề chấn thương khiến đội hình liên tục xáo trộn. Khi mùa giải chỉ còn vài tuần, đội bóng của HLV Mikel Arteta cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định.

Arsenal trước ngưỡng cửa lịch sử Champions League: Phương án nào để khuất phục Atletico Madrid?

Ở trận lượt đi, Arsenal nhiều khả năng sẽ chơi thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn. Nhưng trước Atletico Madrid - đội vừa loại Barcelona và đang dồn toàn lực cho Champions League - cách tiếp cận quá an toàn có thể khiến họ phải trả giá.

Đội bóng của HLV Diego Simeone hiện sở hữu lối chơi cân bằng hơn trước, với những cái tên đáng chú ý như Julian Alvarez hay Alexander Sørloth. Dù vậy, họ cũng gặp tổn thất khi Pablo Barrios chấn thương và khả năng ra sân của Alvarez còn bỏ ngỏ.

Atletico Madrid đã không còn phòng ngự tiêu cực như xưa

Về phía Arsenal, Kai Havertz và Eberechi Eze vẫn là dấu hỏi sau chấn thương, trong khi Bukayo Saka đã trở lại. Hàng thủ với Gabriel - Saliba và tuyến giữa gồm Rice - Zubimendi - Ødegaard nhiều khả năng vẫn là bộ khung chính.

Hai lượt trận sắp tới sẽ là thử thách lớn, nhưng Arsenal vẫn có cơ hội. Vấn đề là họ cần bản lĩnh và sự hiệu quả, thay vì chỉ chọn cách chơi an toàn.

