Manchester United áp sát suất dự Champions League, tương lai HLV Carrick được đảm bảo?

Rạng sáng 28.4 theo giờ VN, Manchester United có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Brentford tại vòng đấu mới nhất Premier League, qua đó chỉ còn cách nhóm dự Champions League 2 điểm. Kết quả này tiếp tục cho thấy hiệu quả trong cách vận hành đội bóng của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Đội chủ sân Old Trafford nhập cuộc đầy chủ động. Kobbie Mainoo thi đấu nổi bật ở tuyến giữa, trong khi Bruno Fernandes tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng. Chính tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có pha kiến tạo thứ 19 mùa này, góp phần giúp Benjamin Sesko ghi bàn ấn định chiến thắng.

Bàn mở tỷ số của Manchester United đến từ tình huống cố định. Bruno Fernandes treo bóng để Harry Maguire đánh đầu kiến tạo, tạo điều kiện cho Casemiro bật cao dứt điểm thành công. Đây là pha lập công thứ 9 của tiền vệ người Brazil tại giải mùa này.

Brentford không dễ bị khuất phục khi liên tục gây sức ép. Igor Thiago và các đồng đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng. Trong khi đó, Manchester United thể hiện sự hiệu quả khi Sesko nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ sau pha phối hợp nhanh cùng Fernandes.

Bước sang hiệp 2, Manchester United chủ động kiểm soát thế trận. Dù Brentford nỗ lực tấn công và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý, đội khách chỉ có thể ghi 1 bàn nhờ công của Mathias Jensen từ cú sút xa.

Nếu duy trì phong độ hiện tại trong 4 vòng cuối, Manchester United hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 - thành tích cao nhất trong 3 mùa gần đây. Đây cũng sẽ là tiền đề quan trọng để đội bóng thu hút thêm những cầu thủ chất lượng trong thời gian tới.

Tương lai của HLV Carrick tại Manchester United được đảm bảo?

Michael Carrick đang trở thành ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng chính thức của Manchester United, sau khi giúp đội bóng vươn lên mạnh mẽ và tiến sát mục tiêu dự Champions League. Theo nhận định từ The Guardian, chiếc ghế này gần như “nằm chắc trong tay” của Carrick.

Việc trở lại Champions League không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn đem lại nguồn thu lớn cho CLB, cũng là nhiệm vụ Carrick được giao khi tiếp quản đội bóng.

Tuy nhiên, điều ban lãnh đạo Manchester United, đặc biệt là giám đốc bóng đá Jason Wilcox, cần cân nhắc là khả năng của Carrick khi đội rơi vào khủng hoảng - điều gần như không thể tránh khỏi tại Old Trafford.

Manchester United dưới sự dẫn dắt của HLV Carrick đang có phong độ tốt ẢNH: REUTERS

Carrick giúp đội giành 29/36 điểm sau 13 trận, nhưng tổng số trận dẫn dắt vẫn còn ít, chỉ khoảng 20 trận ở cấp độ cao nhất. Đây là cơ sở chưa đủ để đánh giá toàn diện.

Vì vậy, dấu hỏi lớn là cách ông phản ứng nếu đội sa sút. Thực tế, trận thua Leeds 1-2 cho thấy sự chậm điều chỉnh, còn chiến thắng Chelsea 1-0 lại phụ thuộc khoảnh khắc cá nhân.

Bài học từ Ole Gunnar Solskjær vẫn còn nguyên giá trị. Thành công trong vai trò tạm quyền không đảm bảo cho một nhiệm kỳ dài hạn ổn định. Tuy nhiên, Carrick không cho rằng những so sánh như vậy có ý nghĩa: “Bạn có thể so sánh với nhiều HLV khác nhau, nhưng điều đó không thực sự liên quan”. Dù vậy, những hoài nghi vẫn tồn tại. Liệu sự điềm tĩnh của Carrick có trở thành hạn chế khi đội bóng cần sự bùng nổ? Ông có đủ cá tính để truyền cảm hứng và kéo đội vượt qua khó khăn?

Kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi năm 2013, Manchester United chưa tìm được người thay thế xứng đáng. Carrick có thể là lựa chọn tiếp theo, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào niềm tin của ban lãnh đạo vào tiềm năng của ông.