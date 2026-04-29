Chơi an toàn trước Atletico Madrid ở bán kết Champions League, Arsenal coi chừng nhận 'trái đắng'

2 giờ sáng 30.4 (theo giờ Việt Nam), Arsenal sẽ làm khách trên sân Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Champions League, trong bối cảnh "pháo thủ" đang đứng trước cơ hội tiến gần hơn đến trận chung kết sau gần 2 thập niên chờ đợi.

Cuối tuần qua, thầy trò HLV Mikel Arteta vừa đánh bại Newcastle 1-0 để trở lại ngôi đầu Premier League. Dù màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục, chiến thắng này vẫn mang ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần trước chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn.

Cuộc đấu trí giữa 2 chiến lược gia với 2 phong cách khác nhau là Mikel Arteta và Diego Simeone ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Arsenal không có nhiều thời gian để tận hưởng niềm vui. Lịch thi đấu dày đặc buộc thầy trò HLV Mikel Arteta nhanh chóng chuyển trạng thái, trong khi phong độ gần đây vẫn là dấu hỏi lớn.

Arsenal sẽ nhập cuộc thận trọng?

Tháng 4 là giai đoạn không mấy suôn sẻ với Arsenal khi họ chỉ thắng 1 trong 5 trận trước đó. Đội bóng thiếu sự ổn định, đồng thời liên tục chịu ảnh hưởng bởi các ca chấn thương, khiến đội hình bị xáo trộn.

Arsenal có thể lựa chọn sự an toàn để hạn chế rủi ro ở trận lượt đi, nhưng trước một Atletico Madrid rất giàu kinh nghiệm và luôn biết cách trừng phạt sai lầm, cách tiếp cận này tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nếu chỉ chăm chăm phòng ngự và chờ đợi cơ hội, “Pháo thủ” có thể đánh mất thế trận, bị dồn ép và phải trả giá bằng một kết quả bất lợi. Trong những trận đấu có biên độ sai số rất nhỏ như bán kết Champions League, chơi an toàn chưa chắc là an toàn, thậm chí có thể trở thành “trái đắng” nếu không đủ sắc bén khi cơ hội xuất hiện, đặc biệt khi Atletico Madrid không còn giữ lối chơi phòng ngự tiêu cực như trước đây.

Về lực lượng, Arsenal đối mặt với không ít lo ngại khi Kai Havertz và Eberechi Eze dính chấn thương ở trận gặp Newcastle. Trong khi đó, Bukayo Saka đã trở lại sau 6 tuần vắng mặt, mang đến tín hiệu tích cực cho hàng công.

Hàng thủ với Gabriel và Saliba vẫn là điểm tựa, còn tuyến giữa nhiều khả năng giữ nguyên bộ ba Rice - Zubimendi - Odegaard nhằm duy trì sự ổn định.

Atletico Madrid giàu kinh nghiệm, không dễ bị khuất phục

Atletico Madrid bước vào bán kết sau khi loại Barcelona với tổng tỷ số 3-2. Dù không còn cạnh tranh chức vô địch La Liga, đội bóng của HLV Diego Simeone lại thể hiện phong độ tốt ở các đấu trường cúp.

So với trước đây, Atletico chơi cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự. Họ sở hữu những cầu thủ tấn công đáng chú ý như Julian Alvarez và Alexander Sørloth, đủ khả năng tạo đột biến.

CĐV của Arsenal trông chờ vào sự tỏa sáng của Martin Odegaard ẢNH: REUTERS

Atletico Madrid trong buổi tập trước cuộc đối đầu Arsenal ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, việc bổ sung Ademola Lookman giúp đội bóng Tây Ban Nha có thêm tốc độ và phương án tấn công đa dạng. Tuy nhiên, Atletico cũng chịu tổn thất khi Pablo Barrios vắng mặt vì chấn thương, còn khả năng ra sân của Alvarez vẫn chưa chắc chắn.

Với lợi thế sân nhà và kinh nghiệm dày dạn, Atletico Madrid chắc chắn sẽ không dễ bị đánh bại. Điều đó khiến bài toán dành cho Arsenal trở nên khó khăn hơn, đặc biệt nếu họ lựa chọn cách chơi quá thận trọng.

Hai lượt trận bán kết hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. Arsenal vẫn có cơ hội, nhưng để tiến vào chung kết Champions League, “pháo thủ” cần thể hiện bản lĩnh và sự hiệu quả, thay vì chỉ đặt nặng yếu tố an toàn.