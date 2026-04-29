9 bàn thắng ngoạn mục, PSG ngược dòng đánh bại Bayern Munich: Bán kết hay bậc nhất lịch sử Champions League

Nghi Thạo
Nghi Thạo
29/04/2026 04:15 GMT+7

PSG và Bayern Munich đã mang đến một trận đấu hay bậc nhất lịch sử bán kết UEFA Champions League 2025-2026, khi hai đội ghi đến 9 bàn thắng sau hơn 90 phút bóng lăn.

5 bàn thắng được ghi trong hiệp 1

Rạng sáng 29.4, PSG tiếp đón Bayern Munich, ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt đi trận bán kết UEFA Champions League 2025-2026. Có thể nói, cả hai đội đã mang đến cho khán một màn so tài đỉnh cao, với thế trận đôi công cởi mở và cơn mưa bàn thắng.

Chỉ trong 45 phút thi đấu của hiệp 1, cầu trường Công viên các hoàng tử đã bùng nổ với 5 bàn thắng được ghi. Đây là lần đầu tiên trong thế kỷ 21, một trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bán kết UEFA Champions League có đến 5 bàn thắng trong hiệp 1. Trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao, đại diện nước Pháp đã hoàn thành màn lội ngược dòng với tỷ số 3-2.

Không quá khi nói rằng Kvaratskhelia là cầu thủ hay nhất trận đấu. Anh chơi xông xáo và đóng góp cú đúp bàn thắng

ẢNH: REUTERS

Bayern Munich là đội có khởi đầu như mơ trên sân khách với bàn thắng mở tỷ số. Luis Diaz bị phạm lỗi trong vòng cấm và mang lại cho "hùm xám" quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Harry Kane dễ dàng đánh lừa thủ môn đối phương để đưa đội bóng nước Đức vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của Kvaratskhelia và đương kim Quả bóng vàng Dembele đã giúp PSG lội nước ngược ngay trong hiệp 1. Lần lượt, Kvaratskhelia (phút 25) và Neves (phút 33) ghi bàn đưa chủ nhà PSG vượt lên dẫn trước 2-1.

Dembele cũng mang lại 2 bàn thắng cho PSG

ẢNH: REUTERS

Phút 41, Olise đi bóng vào giữa rừng cầu thủ PSG, trước khi quyết định tung sút căng bằng chân trái để quân bình tỷ số 2-2 cho Bayern Munich. Nếu như hiệp 1 mở đầu bằng một quả phạt đền thì cũng khép lại bằng cú sút 11 m, và lần này là dành cho PSG. Dembele tận dụng cơ hội để nâng tỷ số lên 3-2 cho đại diện của nước Pháp ở phút 45+5.

Không thua kém gì so với hiệp 1, nửa sau trận bán kết cũng chứng kiến cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa hai đội. PSG khiến đối đối thủ phải choáng váng khi ghi liên tiếp 2 bàn trong 15 phút đầu hiệp 2, với màn tỏa sáng của Kvaratskhelia (phút 56) và Dembele (58).

Luis Diaz có pha xử lý cực kỳ đẳng cấp để giúp Bayern Munich rút ngắn tỷ số, nuôi hy vọng ở trận lượt về

ẢNH:

Tưởng chừng như trận đấu này đã được định đoạt thì Bayern Munich bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Phút 64, Kimmich treo bóng được treo vào vòng cấm để Upamecano bật cao đánh đầu rút ngắn cách biệt còn 3-5. Phút 68, Luis Diaz phá bẫy việt vị và xử lý cực hay, trước khi dứt điểm quyết đoán khiến Safonov không có cơ hội cản phá. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 4-5 cho "hùm xám".

Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Với kết quả này, trận bán kết lượt về giữa Bayern Munich và PSG vào ngày 7.5 hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn.

