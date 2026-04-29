Arsenal: Được tất cả hoặc không có gì

Cứ toàn thắng là được

Thắng Newcastle ở vòng đấu cuối tuần qua, Arsenal đã chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay Man.City. Từ nay đến hết mùa bóng, Arsenal chỉ còn 4 trận ở giải Ngoại hạng, đều gặp các đối thủ trung bình - yếu (Fulham, West Ham, Burnley, Crystal Palace). Toàn thắng trước các đối thủ như thế là nhiệm vụ khả thi. Và nếu Arsenal làm được điều đó, họ sẽ vô địch trong trường hợp Man.City mất điểm trước một trong 5 đối thủ còn lại, gồm: Everton, Brentford, Bournemouth, Aston Villa, Crystal Palace.

Bukayo Saka trở lại là tin vui với Arsenal Ảnh: AFP

Quay sang Champions League, Arsenal chỉ phải đụng độ Atletico Madrid ở vòng bán kết (như thế là quá nhẹ nhàng so với cặp bán kết còn lại là PSG và Bayern Munich). Vượt qua Atletico để tranh chức vô địch? Đây cũng là nhiệm vụ khả thi. Ở vòng bảng mùa này, Arsenal từng gặp Atletico và thắng đến 4-0.

Lý thuyết là vậy, thực tế ra sao lại là chuyện khác. Cái giá phải trả cho trận thắng Newcastle 1-0 cuối tuần qua là Eberechi Eze và Kai Havertz chấn thương. Trong vòng 12 ngày (từ 25.4 - 6.5), Arsenal phải cố sức đá 4 trận ở giải Ngoại hạng và Champions League (gặp Newcastle, Atletico, Fulham, Atletico lượt về). Giả sử trận nào cũng có cầu thủ chấn thương, thì nguyên đội tan nát. Hoàn toàn ngược lại, đối thủ trong nước của Arsenal là Man.City thì quá thuận lợi, không phải đá trận nào ở giải Ngoại hạng từ cuối tuần qua cho đến ngày 5.5.

Arsenal chiếm lại ngôi đầu, Liverpool thắng nhưng thấp thỏm vì Salah

Arsenal có nên xoay tua đội hình? Mặt khác, giả sử chiếm được ưu thế dẫn điểm, thì họ nên ưu tiên bảo toàn lực lượng hay bung sức quyết thắng? Cả hai câu hỏi đều khá hóc búa, âu cũng là dịp để giới quan sát kiểm chứng năng lực cũng như bản lĩnh của HLV Mikel Arteta trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Tác dụng lớn của một trận thắng trong giai đoạn này là nó có thể trở thành vũ khí tinh thần, giúp các cầu thủ vượt qua mệt mỏi. Mặt khác, Arsenal có một nhược điểm, nhưng cũng là ưu điểm. Đội hình Arsenal không có siêu sao thực sự, thiếu hẳn những thủ lĩnh lớn. Cái hay là sự đồng đều giữa các cầu thủ trên sân và ghế dự bị, dẫn đến tình trạng Arsenal có rất nhiều cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và lập công trong mùa bóng này.

Trận đấu có thể quyết định cả mùa bóng

Khi Arsenal vượt qua Sporting Lisbon ở vòng tứ kết Champions League, thì bàn thắng duy nhất của họ (trong cả hai lượt) là do một cầu thủ dự bị kiến tạo cho cầu thủ dự bị khác ghi bàn ở phút bù giờ. Do vậy, giới hâm mộ Arsenal không phải quá lo lắng, khi đội này đang có quá nhiều cầu thủ chấn thương, gồm: Eze, Havertz, Martin Zubimendi, Jurrien Timber, Mikel Merino, Riccardo Calafiori. Họ đá chính, ngồi ngoài, hay thậm chí vắng mặt… đều được. Chi tiết quan trọng nhất có lẽ là sự trở lại của Bukayo Saka. Anh đã xuất hiện ở trận gặp Newcastle vừa qua, chơi khá ổn, và sẽ gánh vác hy vọng cho Arsenal trong chuyến làm khách trên sân Atletico rạng sáng mai (2 giờ ngày 30.4).

Bên phía Atletico thì Pablo Barrios và Jose Gimenez không thể thi đấu do chấn thương. Ademola Lookman, Julian Alvarez và David Hancko đang chờ kiểm tra phong độ để biết rõ khả năng ra sân. Chiến tích đáng kể nhất của Atletico là họ đã vượt qua Barcelona để có mặt ở vòng đấu này. Thật ra, Barcelona tự thua là chính (luôn có cầu thủ lãnh thẻ đỏ một cách không cần thiết trong cả hai lượt).

Dù đã thắng đậm 4-0 hồi đầu mùa, nhưng Arsenal có lẽ chỉ ở mức độ cân sức với Atletico trong cặp đấu này, nhất là khi Atletico có ưu thế sân nhà. Mặt khác, đôi bên cũng khá tương đồng trong cách chơi (lấy sự chắc chắn của hàng phòng ngự làm nền tảng), chờ dịp tung đòn từ các pha phản công hoặc tình huống cố định. Trận đấu do vậy sẽ rất căng thẳng, khó có nhiều bàn thắng.

Đây có lẽ là trận đấu quan trọng nhất, và chắc chắn là khó khăn nhất cho Arsenal từ nay đến cuối mùa bóng (trừ phi họ còn có thêm trận chung kết Champions League). Sự thành bại trong trận bán kết lượt đi Champions League sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến các trận đấu tiếp theo của Arsenal, quyết định Arsenal sẽ "được tất cả" hoặc "không có gì" trong mùa bóng này.