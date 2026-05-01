Nhiều lo ngại về an ninh và chính trị

Một trong những vấn đề được quan tâm là khả năng tham dự của đội tuyển Iran. Sau các diễn biến quân sự từ cuối tháng 2, dù đã có lệnh ngừng bắn tạm thời, việc Iran góp mặt tại World Cup vẫn chưa chắc chắn. Liên đoàn Bóng đá Iran từng đề nghị chuyển các trận đấu khỏi Mỹ vì lo ngại an ninh nhưng FIFA không chấp thuận, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào đánh giá của chính phủ Iran.

Bên cạnh đó, chính sách siết chặt nhập cư tại Mỹ cũng khiến người hâm mộ quốc tế lo ngại có thể ảnh hưởng đến không khí của giải đấu.

World Cup 2026 trước giờ G: Quy mô khổng lồ nhưng nhiều tranh cãi

Giá vé và chi phí tăng cao

Giá vé World Cup được cho là cao hơn kỳ vọng, dao động từ hàng trăm đến hàng nghìn USD, đặc biệt ở các trận đấu lớn. Điều này khiến nhiều người hâm mộ phản ứng khi cho rằng họ dần bị “đẩy ra ngoài” ngày hội bóng đá.

Không chỉ vé, chi phí di chuyển tại các thành phố đăng cai, nhất là ở Mỹ, cũng tăng mạnh. Giá phương tiện công cộng đến sân vận động có thời điểm tăng nhiều lần, khiến tổng chi phí theo dõi trực tiếp một trận đấu trở nên đắt đỏ.

Các SVĐ ở Bắc Mỹ đã sẵn sàng cho World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, theo báo Politico ngày 28.4, hơn 1.100 nhân viên Cơ quan An ninh vận tải Mỹ (TSA) đã nghỉ việc từ giữa tháng 2, gây áp lực lớn cho hệ thống sân bay. Tình trạng thiếu hụt nhân sự khiến nhiều sân bay quá tải, làm dấy lên lo ngại về công tác an ninh khi lượng khách tăng cao trong thời gian diễn ra World Cup.

Áp lực tổ chức tại các nước đăng cai World Cup 2026

Tại Mexico, vấn đề an ninh tiếp tục là mối quan tâm sau một vụ xả súng gần khu du lịch. Dù chính phủ cam kết tăng cường kiểm soát, sự việc vẫn đặt ra thách thức cho công tác tổ chức.

Ngoài ra, ở một số thành phố đăng cai, người dân cũng lo ngại giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt sẽ tăng mạnh trong thời gian diễn ra World Cup.