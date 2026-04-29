Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Việt Nam tấn công phủ đầu tại châu Á và thắng đối thủ mạnh: Tại sao không?

Thiếu Bá
29/04/2026 00:00 GMT+7

Ngay sau khi giành ngôi vô địch U.17 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam tràn đầy tự tin hướng đến giải U.17 châu Á, với mục tiêu giành vé tham dự World Cup U.17 năm 2026.

Những nét tiến bộ rõ rệt của U.17 Việt Nam

Giải U.17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 – 22.5, tại Ả Rập Xê Út. Theo điều lệ của giải đấu năm nay, 8 đội có thứ hạng cao nhất, tức 8 đội giành được vé vào tứ kết giải châu Á, sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup U.17 năm 2026, được tổ chức tại Qatar.

Ngôi vô địch U.17 Đông Nam Á của đội U.17 Việt Nam không phải ngẫu nhiên có được

U.17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội U.17 Hàn Quốc, UAE và Yemen. Nhiệm vụ của U.17 Việt Nam là xếp 1 trong 2 vị trí đầu bảng đấu này, qua đó giành quyền vào tứ kết giải châu Á. Về tương quan lực lượng các đội trong bảng, ngoài U.17 Hàn Quốc được đánh giá cao nhất, có thể giữ vị trí nhất bảng, các đội còn lại gồm U.17 UAE và Yemen không quá vượt trội so với U.17 Việt Nam.

Đặc biệt, sau khi U.17 Việt Nam vượt qua U.17 Úc ở trận bán kết giải U.17 Đông Nam Á vừa kết thúc, niềm tin dành cho đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland càng được tăng lên. Cách thức mà U.17 Việt Nam đánh bại U.17 Úc 2-1 củng cố thêm cho niềm tin ấy.

Chất lượng kỹ thuật của cầu thủ trẻ Việt Nam vào lúc này rất đáng khen ngợi. Chiến thắng trước U.17 Úc không phải là chiến thắng của may mắn, mà đó là chiến thắng đến từ thực lực. U.17 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn hẳn đối phương, làm chủ hoàn toàn trận đấu. Chúng ta phối hợp nhuần nhuyễn hơn, đa dạng hơn, có nhiều hướng để tiếp cận khung thành đối phương hơn hẳn đội U.17 Úc.

Niềm tin vào bóng đá trẻ trong nước

Trước đây, khi đối diện với các đại diện của những nền bóng đá mạnh hơn mình, các đại diện của bóng đá Việt Nam chỉ có thể áp dụng 1 lối chơi duy nhất là phòng ngự phản công. Còn hiện giờ, chúng ta chủ động đá tấn công, vây hãm khung thành đối phương. Hiện giờ, tình thế đảo ngược, U.17 Úc mới là đội buộc phải chơi phòng ngự phản công trước U.17 Việt Nam.

U.17 Việt Nam có sự tiến bộ rõ rệt về mặt kỹ thuật và thể lực

Chiến thắng này của đội U.17 Việt Nam trước U.17 Úc, rồi trước nữa là trận thắng của U.23 Việt Nam trước U.23 Hàn Quốc tại giải U.23 châu Á 2026, của đội U.23 Việt Nam trước U.23 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 hồi tháng 12.2025, cho thấy cầu thủ trẻ Việt Nam giờ đã đạt đến trình độ kỹ thuật khác. Trình độ kỹ thuật này giúp cho các cầu thủ trẻ của chúng ta thi đấu tự tin hơn, chủ động hơn. Cả 3 trận thắng vừa nêu của các đội U.17 Việt Nam và U.23 Việt Nam đều diễn ra theo 1 công thức chung: Cầu thủ trẻ Việt Nam kiểm soát bóng tốt, tự tạo ra cơ hội cho mình rồi tận dụng thành công các cơ hội có được.

Ngoài ra, thể hình và thể lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng có sự tiến bộ. Bằng chứng là U.17 Việt Nam luôn đảm bảo được việc thi đấu với cường độ cao trước U.17 Úc, vốn là đội bóng có nền tảng thể lực rất tốt. Những điều này giúp cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland có thêm cơ sở để đối đầu với các đối thủ U.17 Hàn Quốc, UAE và Yemen ở giải châu Á sắp diễn ra. Mục tiêu giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng C giải châu Á không phải là mục tiêu quá xa vời với U.17 Việt Nam vào lúc này.

