AFC lên tiếng khi Iran vắng mặt tại Đại hội FIFA, liên quan suất dự World Cup

Lý do Iran vắng mặt tại Đại hội FIFA và AFC, World Cup có ảnh hưởng?

Các quan chức bóng đá Iran đã không tham dự cuộc họp của FIFA tại Canada, tương tự là Đại hội AFC lần thứ 36, với lý do được họ mô tả là vì "hành vi không phù hợp" của các nhân viên nhập cư tại sân bay Toronto, theo hãng tin Tasnim, kênh Al Jazeera cho biết ngày 30.4.

Đội tuyển Iran đã lên kế hoạch chuẩn bị tốt nhất để tham dự World Cup 2026, nhưng vẫn liên tục xảy ra nhiều vấn đề Ảnh: Reuters

Vụ việc này tiếp tục làm dấy lên nhiều đồn đoán có liên quan đến việc đội tuyển Iran sẽ gặp trở ngại lớn một khi đến Mỹ thi đấu World Cup, dự kiến vào ngày 10.6 tới đây, trước 5 ngày khi thi đấu trận đầu tiên. Trong đó, khả năng phát sinh về vấn đề thị thực có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của đoàn đại biểu và cả đội tuyển Iran khi tham dự đại hội của FIFA, AFC và tham gia World Cup.

Tại Đại hội AFC lần thứ 36, cơ quan bóng đá châu Á đã tặng quà lưu niệm cho 9 đội tuyển góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026, nhưng đại diện của Iran không có mặt để nhận.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John bác bỏ các thông tin liên quan vụ việc này có thể gây ảnh hưởng suất dự World Cup của đội tuyển Iran. Ông khẳng định: "Họ sẽ có mặt để nhận quà khi họ đến và vào một thời điểm phù hợp. Iran chắc chắn vẫn sẽ có thể tham dự các cuộc họp lớn hơn với FIFA và AFC".

Tại Đại hội FIFA và AFC, chủ đề liên quan việc đội tuyển Iran tham dự World Cup hay không, không được thảo luận tại các cuộc họp. Điều này khẳng định chắc chắn, suất dự của họ là đương nhiên và không phải là vấn đề để bàn luận.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino còn bày tỏ: "Chúng ta cần cho thế giới thấy rằng, chúng ta đoàn kết và chúng ta có thể cùng nhau đến từ khắp nơi trên thế giới trong một bầu không khí hòa bình để đoàn kết thế giới".

Đội tuyển Iran (áo trắng) khẳng định 100% tham dự World Cup 2026 Ảnh: chụp màn hình The-AFC.com

Trong những tuần gần đây, Liên đoàn Bóng đá Iran cũng đã vận động FIFA chuyển tất cả các trận đấu của họ đến Mexico, nhưng yêu cầu này đã không được chấp thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã nói rằng, Iran sẽ được phép tham gia World Cup nhưng đặt câu hỏi về tính phù hợp sự hiện diện của họ, do lo ngại về an ninh.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có giọng điệu ôn hòa hơn, đảm bảo an toàn cho các cầu thủ đội tuyển Iran, nhân viên hỗ trợ và gia đình của họ, nhưng không đảm bảo sự nhập cảnh của những người khác bao gồm các quan chức, giới truyền thông và cả HLV cùng các thành viên ban huấn luyện.

Cho đến nay, đội tuyển Iran vẫn trong quá trình chuẩn bị cho World Cup. Họ có hai đợt tập huấn ngắn ở trong nước, trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ hội quân vào ngày 6.5, và dự kiến thi đấu 4 trận giao hữu tại đây, trong đó có trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha.

Đội tuyển Iran sẽ lên đường đến Mỹ và có mặt tại trại huấn luyện của họ ở Tucson, Arizona vào ngày 10.6, trước 5 ngày khi chuẩn bị thi đấu trận ra quân tại World Cup như quy định của FIFA.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran nằm ở bảng G với các trận đấu của họ đều được tổ chức ở Mỹ, một trong ba nước đồng chủ nhà cùng với Mexico và Canada. "Team Melli" (biệt danh đội tuyển Iran) sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle.

Nếu giành quyền đi tiếp vào vòng 32 đội tại World Cup 2026, đội tuyển Iran có khả năng gặp đội Mỹ tại Dallas vào ngày 3.7, với điều kiện cả hai đội đều đứng thứ 2 trong bảng đấu của mình.