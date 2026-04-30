Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Hai quả phạt đền ở bán kết Champions League: Arsenal và Atletico bất phân thắng bại

Nghi Thạo
Nghi Thạo
30/04/2026 04:04 GMT+7

Atletico Madrid và Arsenal bất phân thắng bại, trong trận bán kết lượt đi có đến 2 bàn thắng được ghi từ chấm phạt đền.

Trận bán kết lượt đi UEFA Champions League 2025-2026 giữa Atletico MadridArsenal diễn ra rạng sáng 30.4 trên sân Metropolitano (Tây Ban Nha) chứng kiến màn so tài kịch tính cả về mặt chiến thuật lẫn tỷ số. Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc đầy thận trọng.

Nửa đầu hiệp 1 diễn ra với thế trận khá lấn lướt nghiêng về chủ nhà Atletico Madrid. Trong khi đó, Arsenal sau khi "nóng máy" đã cho thấy khả năng kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong nửa cuối hiệp 1. Hai đội chơi giằng co, nhưng những cơ hội rõ nét để ăn bàn được tạo ra là không nhiều.

Hai quả phạt đền ở bán kết Champions League: Arsenal và Atletico bất phân thắng bại- Ảnh 1.

Gyokeres (phải) ghi bàn trên chấm phạt đền, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước

ẢNH: REUTERS

Thế bế tắc của trận đấu được khai thông ở những phút cuối hiệp 1. Gyokeres bị phạm lỗi trong vòng cấm và ngay lập tức trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Phút 44, chính Gyokeres đã dứt điểm quyết đoán trên chấm 11 m để mở tỷ số cho pháo thủ thành London.

Sau tiếng còi bắt đầu hiệp 2, Atletico Madrid ngay lập tức tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực gây sóng gió liên tục lên khung thành đối phương của đại diện Tây Ban Nha cuối cùng cũng được đền đáp, khi Ben White (Arsenal) để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đội bóng La Liga được hưởng quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo màn hình VAR.

Đối đầu trên chấm 11 m, Julian Alvarez tung cú sút rất căng khiến thủ môn Arsenal không kịp phản xạ, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hai quả phạt đền ở bán kết Champions League: Arsenal và Atletico bất phân thắng bại- Ảnh 2.

Alvarez (19) quân bình tỷ số cho Atletico Madrid cũng từ chấm 11 m

ẢNH: REUTERS

Thời gian còn lại của trận đấu chứng kiến nỗ lực tràn đội hình lên tấn công của Arsenal. Dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Trận bán kết lượt về UEFA Champions League giữa Arsenal và Atletico Madrid diễn ra trên sân Emirates vào lúc 2 giờ ngày 6.5.

 

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận