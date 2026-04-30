Hai quả phạt đền ở bán kết Champions League: Arsenal và Atletico bất phân thắng bại

Trận bán kết lượt đi UEFA Champions League 2025-2026 giữa Atletico Madrid và Arsenal diễn ra rạng sáng 30.4 trên sân Metropolitano (Tây Ban Nha) chứng kiến màn so tài kịch tính cả về mặt chiến thuật lẫn tỷ số. Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc đầy thận trọng.

Nửa đầu hiệp 1 diễn ra với thế trận khá lấn lướt nghiêng về chủ nhà Atletico Madrid. Trong khi đó, Arsenal sau khi "nóng máy" đã cho thấy khả năng kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong nửa cuối hiệp 1. Hai đội chơi giằng co, nhưng những cơ hội rõ nét để ăn bàn được tạo ra là không nhiều.

VAR gây tranh cãi, Arsenal hòa Atletico Madrid ở trận bán kết Champions League toàn phạt đền

Gyokeres (phải) ghi bàn trên chấm phạt đền, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước ẢNH: REUTERS

Thế bế tắc của trận đấu được khai thông ở những phút cuối hiệp 1. Gyokeres bị phạm lỗi trong vòng cấm và ngay lập tức trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Phút 44, chính Gyokeres đã dứt điểm quyết đoán trên chấm 11 m để mở tỷ số cho pháo thủ thành London.

Sau tiếng còi bắt đầu hiệp 2, Atletico Madrid ngay lập tức tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực gây sóng gió liên tục lên khung thành đối phương của đại diện Tây Ban Nha cuối cùng cũng được đền đáp, khi Ben White (Arsenal) để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đội bóng La Liga được hưởng quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo màn hình VAR.

Đối đầu trên chấm 11 m, Julian Alvarez tung cú sút rất căng khiến thủ môn Arsenal không kịp phản xạ, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Alvarez (19) quân bình tỷ số cho Atletico Madrid cũng từ chấm 11 m ẢNH: REUTERS

Thời gian còn lại của trận đấu chứng kiến nỗ lực tràn đội hình lên tấn công của Arsenal. Dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Trận bán kết lượt về UEFA Champions League giữa Arsenal và Atletico Madrid diễn ra trên sân Emirates vào lúc 2 giờ ngày 6.5.