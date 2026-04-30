Thể thao Bóng đá Quốc tế

Ronaldo đáp trả cực gắt CĐV đối phương, cách chức vô địch 2 chiến thắng nữa

Giang Lao
30/04/2026 07:24 GMT+7

Ronaldo đã có màn đáp trả cực gắt với CĐV Al Ahli sau khi anh cùng Al Nassr giành chiến thắng quan trọng trước đối thủ then chốt này với tỷ số 2-0 ngày 30.4, để cách ngôi vô địch Saudi Pro League chỉ 2 chiến thắng nữa.

Ronaldo: "Tôi có 5 chức vô địch Champions League"

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Ronaldo liên tục bị các CĐV Al Ahli đồng thanh chế giễu và cho anh thấy, CLB của họ đã 2 lần vô địch AFC Champions League Elite liên tiếp năm 2025 và 2026. Nhưng danh thủ 41 tuổi người Bồ Đào Nha không ngần ngại đáp trả lại cực gắt, anh hét lớn: "Tôi có 5 chức vô địch Champions League". Ronaldo còn đưa cả bàn tay của mình lên cho thấy con số 5 lần vô địch, cùng nụ cười khoái trá khi đáp trả lại sự khiêu khích của các CĐV Al Ahli trên khán đài.

Ronaldo đang cực kỳ hạnh phúc, anh sắp cùng Al Nassr giành cú đúp vô địch trong mùa giải

Ảnh: Reuters

Ronaldo đang cực kỳ hạnh phúc, anh đang đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội X với thông điệp: "Cùng nhau nào!! Chúng ta là Al Nassr", kèm theo đó là các biểu tượng niềm vui và chiến thắng liên tiếp của Al Nassr. Qua đó, để khẳng định niềm tin đã tiến rất gần hơn chức vô địch Saudi Pro League, danh hiệu đầu tiên của anh sau thời gian dài đến Ả Rập Xê Út thi đấu.

Trong trận thắng Al Ahli, Ronaldo là người ghi bàn quan trọng phá vỡ thế bế tắc trận đấu ở phút 76 sau pha đá phạt góc đẹp mắt của Joao Felix. Bàn còn lại do Kingsley Coman ghi phút 90 để ấn định chiến thắng cho Al Nassr với tỷ số 2-0. 

Đây là trận thắng thứ 20 liên tiếp của Al Nassr trên mọi mặt trận, giúp họ tiến sát ngôi vô địch Saudi Pro League khi chỉ cần 2 chiến thắng nữa là hoàn tất danh hiệu vô địch.

Al Nassr đang hơn đội nhì bảng là Al Hilal 8 điểm (79 so với 71), đội thắng Damac Club tỷ số 1-0 cùng ngày 30.4, nhưng đấu nhiều hơn 1 trận. Ở 4 vòng đấu còn lại, Ronaldo và đồng đội cầm chắc cơ hội vô địch trong tay, nếu tiếp tục duy trì đà toàn thắng hiện nay trong 2 trận đấu nữa là hoàn thành mục tiêu.

Với cá nhân Ronaldo, bàn thắng vừa ghi cũng giúp anh có bàn thắng thứ 970 trong sự nghiệp, ngày càng tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng chỉ còn 30 bàn nữa mà thôi. 

Bên cạnh chức vô địch Saudi Pro League, Ronaldo và đồng đội còn có khả năng giành cú đúp vô địch, nếu đánh bại Gamba Osaka trong trận chung kết AFC Champions League Two vào ngày 17.5.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

