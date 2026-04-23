Messi tạo cơn sốt giá vé tại Mỹ, thông điệp của Ronaldo về cú đúp vô địch

Giang Lao
23/04/2026 11:33 GMT+7

Sáng 23.4, Messi cùng Inter Miami giành chiến thắng trận thứ hai liên tiếp trên sân khách tại vòng 9 MLS, lần này trước CLB Real Salt Lake với tỷ số 2-0 nhờ các bàn của De Paul và Suarez ghi ở cuối trận.

Messi và Ronaldo đều tịt ngòi trong ngày đội nhà thắng đậm

Trùng hợp, cả MessiRonaldo đều không ghi bàn hay kiến tạo trong ngày lần lượt Inter Miami thắng đậm Real Salt Lake tỷ số 2-0 tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ), còn CLB Al Nassr cũng vượt qua Al Ahli của Qatar với tỷ số 5-1 để vào chung kết giải AFC Champions League Two (gặp Gamba Osaka của Nhật Bản) ngày 17.5 tới.

Messi rất nỗ lực, nhưng Inter Miami thắng Real Salt Lake với tỷ số 2-0 nhờ các bàn của De Paul và Suarez ghi

Điều này cũng đồng nghĩa, cả hai danh thủ này vẫn chưa thể gia tăng kỷ lục ghi bàn trong sự nghiệp của mình, với Ronaldo đang ghi 969 bàn, còn Messi là 905 bàn.

Tại Mỹ, Messi tạo cơn sốt giá vé ở trận Inter Miami gặp Real Salt Lake trên sân America First Field, khi giá vé trung bình đã tăng kỷ lục lên đến 468 USD/vé (khoảng 12,3 triệu đồng), và vé rẻ nhất là 419 USD (khoảng hơn 11 triệu đồng). Đây là giá vé đắt hơn gần 14 lần so với các trận đấu sân nhà thông thường của CLB Real Salt Lake lâu nay, theo Miami Herald.

Trước đó, ở một trận sân khách khác, Messi cũng giúp CLB Colorado Rapids phá kỷ lục người xem, với đến 75.824 khán giả đến chật kín sân Empower Field. Ở trận này, Messi ghi cú đúp giúp Inter Miami thắng tỷ số 3-2. 

Nhưng ở trận tiếp theo với Real Salt Lake, danh thủ này tịt ngòi dù vẫn có nhiều cơ hội ghi bàn trong trận, trước khi đội nhà thắng tỷ số 2-0 nhờ hai bàn thắng của 2 người bạn thân De Paul và Suarez ghi các phút 82 và 84 sau các cú sút xa đẹp mắt.

Các trận thắng liên tiếp này giúp Inter Miami lấy lại khí thế của nhà vô địch MLS Cup, khi vượt lên vị trí nhì bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 18 điểm, áp thật sát đội dẫn đầu là Nashville SC. Ở vòng kế tiếp, Messi và đồng đội trở về sân nhà tiếp đối thủ New England Revolution lúc 6 giờ 30 ngày 26.4.

Ronaldo nêu bật tinh thần đồng đội khi CLB Al Nassr bước vào trận chung kết giải AFC Champions League Two

Trong khi đó, Ronaldo cũng như Messi đều không ghi bàn ở trận đấu vừa qua, nhưng danh thủ 41 tuổi người Bồ Đào Nha đã nêu bật tinh thần đồng đội, khi CLB Al Nassr bước vào trận chung kết giải AFC Champions League Two. 

Qua đó, rất hứa hẹn giúp anh sẽ có mùa giải như kỳ vọng, đó là lập cú đúp đoạt các chức vô địch, với giải đấu còn lại là Saudi Pro League cũng đang đứng đầu bảng rất vững vàng với 76 điểm, bỏ xa đội nhì bảng Al Hilal (có 68 điểm, nhưng đấu ít hơn 1trận).

"Tự hào về toàn đội. Trận chung kết đang chờ đợi!", Ronaldo viết thông điệp trên mạng xã hội X kèm theo 5 bức ảnh từ trận đấu, trong đó hầu hết là các ảnh danh thủ này chúc mừng các đồng đội như Kingsley Coman (ghi hat-trick) cùng Abdullah Al-Hamdan và Angelo Gabriel, những người ghi các bàn còn lại.

Theo MARCA: "Thông điệp của Ronaldo nhấn mạnh sự hài lòng và tập trung vào những gì ở phía trước của mùa giải. Không mang giọng điệu chiến thắng, đội trưởng của CLB Al Nassr cũng đề cập chiến thắng là công sức của toàn đội và tầm quan trọng của việc giữ vững sự tập trung cho trận chung kết. Cũng như hướng đến bảo vệ ngôi số 1 ở Saudi Pro League".

