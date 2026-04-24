Iran dập tắt hy vọng thay thế của đội tuyển Ý, xác nhận dự World Cup 2026

Đội tuyển Iran sẽ có mặt tại Mỹ vào ngày 10.6 dự World Cup

Theo Reuters và Al Jazeera, ngày 24.4, bà Fatemeh Mohajerani, người phát ngôn chính phủ Iran cho biết, Bộ Thanh niên và Thể thao Iran đã lo liệu các công tác hậu cần cần thiết cho sự tham gia của đội tuyển Iran tại World Cup 2026. Qua đó, bác bỏ mọi khả năng thay thế đội tuyển Iran bằng đội tuyển Ý như đề xuất của ông Paolo Zampolli, một đặc phái viên cấp cao của Mỹ.

Đội tuyển Iran (áo trắng) khẳng định 100% tham dự World Cup 2026 Ảnh: chụp màn hình The-AFC.com

Việc đề xuất của ông Zampolli, cũng gây nhiều phản ứng tại Ý, đặc biệt trong giới CĐV nước này, khi đa số cho rằng, đề xuất này không bao giờ xảy ra, và nếu có, đội tuyển Ý cũng sẽ không tham dự theo cách như vậy.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic Ý (CONI), ông Luciano Buonfiglio cho rằng, ý tưởng này là không khả thi và đi ngược mọi nguyên tắc cạnh tranh thể thao. Bộ trưởng Thể thao Ý, Andrea Abodi cũng đồng quan điểm, nhấn mạnh: "Điều đó là không phù hợp. Bạn phải giành vé bằng thi đấu trên sân cỏ".

Theo nhà báo Ben Jacobs: "FIFA không có kế hoạch thay thế Iran bằng đội tuyển Ý tại World Cup, mặc dù đặc phái viên Mỹ Paolo Zampolli nói với Financial Times rằng, ông đã đề xuất ý tưởng này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. Đội tuyển Iran hiện đang có ý định tham gia, trong khi FIFA khẳng định các trận đấu của họ sẽ không bị chuyển ra khỏi Mỹ".

Ngoại trưởng Mỹ, ông Marco Rubio cũng cho biết, Mỹ sẽ không loại Iran khỏi World Cup 2026 mà nước này đăng cai, sau khi một quan chức đề xuất thay thế Iran bằng đội tuyển Ý, đội bóng không đủ điều kiện tham dự. Cùng thời điểm, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 24.4 (giờ Việt Nam), một phóng viên hỏi Tổng thống Trump nghĩ gì về việc Ý thay thế Iran tại World Cup. Ông trả lời: "Tôi không nghĩ nhiều về điều đó".

Trên thực tế, sau những biến động xảy ra liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông, gần đây Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) đã xác định và lên kế hoạch cho đội tuyển nước này tham dự World Cup 2026. Họ sẽ tập trung khoảng 30 cầu thủ, tập luyện tại thủ đô Tehran. Từ ngày 6.5, họ sẽ di chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn tại đây và tổ chức thi đấu 4 trận giao hữu, trong đó có trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha.

Đội tuyển Iran đã lên kế hoạch chuẩn bị tốt nhất để tham dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Các tin tức gần đây từ chính phủ Iran cũng cho thấy, việc có ý định từ bỏ suất tham dự World Cup 2026 của đội tuyển nước này sẽ không còn xảy ra. Giới chức thể thao và bóng đá Iran cũng không còn gây căng thẳng về việc đề xuất chuyển các trận đấu vòng bảng của đội tuyển nước này khỏi nước Mỹ, sau khi FIFA cương quyết từ chối.

Dự kiến, sau đợt tập huấn và thi đấu giao hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Iran sẽ lên đường đến Mỹ và có mặt tại trại huấn luyện của họ ở Tucson, Arizona vào ngày 10.6, trước 5 ngày khi chuẩn bị thi đấu trận ra quân tại World Cup như quy định của FIFA.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran nằm ở bảng G với các trận đấu của họ đều được tổ chức ở Mỹ, một trong ba nước đồng chủ nhà cùng với Mexico và Canada. "Team Melli" (biệt danh đội tuyển Iran) sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle.

Nếu giành quyền đi tiếp vào vòng 32 đội World Cup 2026, đội tuyển Iran có khả năng gặp đội Mỹ tại Dallas vào ngày 3.7, với điều kiện cả hai đội đều đứng thứ 2 trong bảng đấu của mình.