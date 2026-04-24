Báo Indonesia: U.17 Việt Nam sở hữu thành tích ‘khủng’, mạnh vượt trội Malaysia ở chung kết

Giang Lao
Giang Lao
24/04/2026 08:04 GMT+7

Theo CNN Indonesia, U.17 Việt Nam do HLV Cristiano Roland dẫn dắt thể hiện các màn trình diễn đầy thuyết phục, một đội bóng trẻ hứa hẹn còn tiến rất xa và mạnh vượt trội so với Malaysia ở trận chung kết giải Đông Nam Á tối 24.4.

U.17 Việt Nam hướng đến chức vô địch lần thứ tư

"U.17 Việt Nam là một trong ba đội đang sở hữu bảng thành tích "khủng" ở giải trẻ khu vực Đông Nam Á, với 3 lần vô địch trong 5 lần vào chung kết trước đó. Đây là lần thứ 6, các cầu thủ trẻ Việt Nam đang có cơ hội lớn để nâng cao thành tích của mình, khi đối mặt với họ trong trận chung kết là đối thủ Malaysia, đội đã thua họ với tỷ số tới 0-4 ở trận ra quân tại vòng bảng", CNN Indonesia đánh giá.

Theo CNN Indonesia, U.17 Việt Nam đã đánh bại U.17 Úc ở bán kết nhờ lối chơi kỷ luật và tấn công hiệu quả, hứa hẹn sẽ thẳng tiến đến ngôi vô địch

Trong lịch sử giải U.17 Đông Nam Á, U.17 Việt Nam cùng Thái Lan và Úc đều có 3 lần vô địch. Nhưng lần gần nhất U.17 Việt Nam lên ngôi giải đấu khu vực là từ năm 2017. Còn lần gần nhất U.17 Việt Nam vào chung kết là năm 2022 thua đội chủ nhà Indonesia tỷ số 0-1.

Với U.17 Malaysia, họ cũng có 2 lần vô địch gồm các năm 2013 và 2019. Điều đáng nói, cả 2 lần vào chung kết trước đây, bóng đá trẻ của Malaysia đều vô địch. Đây sẽ là lần đầu tiên U.17 Malaysia và U.17 Việt Nam gặp nhau trong trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á.

Mặc dù có sự chênh lệnh, ít nhất là cho đến thời điểm này, nhưng không thể phủ nhận sự tiến bộ rất nhanh của U.17 Malaysia. Đây là đội bóng thuộc Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP), do cựu HLV đội tuyển Malaysia, ông Ong Kim Swee làm Giám đốc kỹ thuật. 

Đội U.17 Malaysia hiện nay có đến 21 cầu thủ trong độ tuổi 16 và 2 cầu thủ 15 tuổi. Mục tiêu của bóng đá Malaysia là xây dựng đội bóng này trở thành nguồn lực cho tương lai, sau sự cố nhập tịch gần đây khiến bóng đá nước này xuống dốc.

"Sau cú sốc trận ra quân thua quá đậm U.17 Việt Nam, U.17 Malaysia đã thể hiện sự cố gắng vượt bậc khi đánh bại lần lượt đội chủ nhà Indonesia tỷ số 1-0, thắng Timor Leste tỷ số 2-0 và vượt qua đội Lào vừa gây sốc thắng đội Thái Lan ở trận bán kết với tỷ số 3-0, để giành quyền vào chung kết. 

Điều đó cho thấy, đội trẻ Malaysia cũng thể hiện phong độ thuyết phục không kém. Các màn trình diễn của họ càng lúc càng thuyết phục người xem, và rõ ràng là đã trở thành đối thủ đáng gờm và xứng tầm với đội mạnh nhất giải, U.17 Việt Nam", theo CNN Indonesia.

U.17 Việt Nam (áo trắng) vào chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 với thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa), ghi 16 bàn chỉ lọt lưới 1 bàn

Cũng theo CNN Indonesia: "U.17 Việt Nam đã đánh bại rất thuyết phục đối thủ cực mạnh là U.17 Úc ở bán kết. Qua đó, chứng minh khả năng của mình là đội bóng trẻ hàng đầu của khu vực và rất hứa hẹn tiến xa ở giải U.17 châu Á sắp tới. 

U.17 Việt Nam có mọi yếu tố cần thiết để lên ngôi vô địch U.17 Đông Nam Á năm nay, tạo bước đệm cho họ hướng đến mục tiêu thi đấu tốt nhất ở giải châu Á và giành vé dự World Cup U.17 tại Qatar vào tháng 11 tới".

Báo Indonesia này cũng đánh giá, U.17 Việt Nam nếu duy trì lối chơi kỷ luật và tấn công hiệu quả, điều đã giúp họ đánh bại đội Úc, thì U.17 Malaysia sẽ không có nhiều cơ hội để gây bất ngờ, dù cũng sẽ rất quyết tâm để phục thù trận thua ở vòng bảng.

Trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 giữa U.17 Việt Nam gặp U.17 Malaysia diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 24.4 trên sân Gelora Delta ở Sidoarjo, trước đó lúc 15 giờ 30 là trận tranh hạng ba giữa đội Lào và Úc.

Chung kết U.17 Đông Nam Á hôm nay: U.17 Việt Nam tự tin đánh bại Malaysia, hướng đến chức vô địch

Vượt qua thử thách khó khăn nhất để tiến vào chung kết, U.17 VN đứng trước cơ hội lớn bước lên bục cao nhất của giải U.17 Đông Nam Á 2026. Bản lĩnh và sự ổn định là điểm tựa để tin rằng thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục đánh bại U.17 Malaysia ở trận đấu lúc 19 giờ 30 hôm nay 24.4.

