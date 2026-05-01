Indonesia bất ngờ lên tiếng về giải mới của FIFA, báo Úc muốn đội tuyển dự AFF Cup

Thể thức FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ có phân hạng?

Theo trang ASEAN FOOTBALL, FIFA và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ (MOU) và xác nhận thể thức tổ chức giải đấu cho FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu tiên tại Đại hội FIFA lần thứ 76.

Cơ cấu giải đấu sẽ gồm hệ thống hai hạng đấu, trong đó Indonesia chủ nhà hạng 1, gồm các đội mạnh nhất khu vực như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia... Trong khi, cũng bất ngờ xuất hiện Hồng Kông sẽ là chủ nhà hạng đấu thứ 2, gồm các đội còn lại có thứ hạng thấp trên bảng xếp hạng FIFA như Lào, Myanmar, Campuchia và Brunei cùng Timor Leste…

Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2026, gồm đã lấy vé dự Asian Cup 2027, bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và hướng tới chức vô địch FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên trong lịch sử Ảnh: Ngọc Linh

ASEAN FOOTBALL cũng xác nhận, thông báo chính thức dự kiến sẽ được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đưa ra vào cuối ngày 30.4, tức vào ngày 1.5 theo giờ Việt Nam, sau khi Đại hội FIFA lần thứ 76 kết thúc ở Vancouver (Canada).

Tuy nhiên, theo thành viên Ủy ban Điều hành (Exco) PSSI, ông Sumardji xác nhận vào sáng 1.5 rằng: "Chưa có thư chính thức nào được gửi cho PSSI (làm chủ nhà một hạng đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026)", CNN Indonesia cho biết.

Trước đó, báo chí khu vực cũng cho biết, tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lần thứ 36 tổ chức ở TP.Vancouver, Canada ngày 28.4, FIFA và AFC có khả năng thảo luận về thể thức thi đấu giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên. Trong đó, bao gồm xác định thể thức, số lượng đội tham gia, vòng bảng và hệ thống đấu loại trực tiếp phù hợp với lịch thi đấu của FIFA.

Trong đó, thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup được hé lộ và lan truyền trên mạng xã hội, với khả năng lớn sẽ được thông qua để áp dụng tổ chức.

Dự kiến FIFA sẽ chia các đội dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA gần nhất, trong đó hai đội tuyển đứng đầu khu vực là đội tuyển Thái Lan (hạng 93 thế giới) và đội tuyển Việt Nam (hạng 99) sẽ vào thẳng vòng tứ kết ở hai nhánh đấu. 3 đội còn lại xếp tiếp theo, gồm Indonesia (hạng 122), Philippines (135) và Malaysia (138), cũng sẽ được chia vào hai nhánh đấu. Trong đó, hai đội Philippines và Malaysia sẽ đấu loại trực tiếp, tranh suất vào bán kết.

Đội tuyển Thái Lan sẽ có ưu thế gặp một trong hai đội đấu tại vòng loại là Campuchia và Lào, những đội có thứ hạng lần lượt là 177 và 185 thế giới, để tranh suất vào bán kết. Ở nhánh này, đội tuyển Thái Lan nếu đi tiếp có thể gặp đội Philippines hoặc Malaysia để tranh vé vào chung kết.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến cú đúp vô địch khu vực, bao gồm AFF Cup và FIFA ASEAN Cup Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong khi đó, ở nhánh còn lại, đội tuyển Việt Nam sẽ chờ gặp một trong hai đội Myanmar hoặc Brunei, tranh suất vào bán kết và sẽ gặp các đối thủ hứa hẹn như Indonesia, hoặc Singapore và Timor Leste. Trận chung kết FIFA ASEAN Cup sẽ là hai đội toàn thắng ở hai nhánh đấu.

Với thể thức này, sẽ có toàn bộ 11 đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á tham dự, nhưng theo thể thức loại trực tiếp, thay vì chia 2 bảng đấu như giải AFF Cup lâu nay.

Thể thức này được xem là phù hợp, vì chỉ có các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á thi đấu như tiêu chí của FIFA đề ra, khi thông qua tổ chức giải FIFA ASEAN Cup tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia vào tháng 10.2025.

Úc muốn thi đấu tại AFF Cup

Theo trang Futbol Australia, AFF có thể sẽ mời đội tuyển Úc tham dự giải AFF Cup (giải vô địch Đông Nam Á). Động thái này hoàn toàn khả thi.

Đội tuyển Úc có thể tham dự giải với thành phần đội U.23 hoặc đội tuyển chỉ là các cầu thủ đang thi đấu ở giải A-League (giải VĐQG Úc). Điều này sẽ rất thú vị, vì trình độ các cầu thủ Úc ở trong nước hoặc đội U.23 sẽ phù hợp cạnh tranh với các đội tuyển mạnh ở Đông Nam Á như đội tuyển Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, những đội đã tăng cường sức mạnh đáng kể trong vài năm trở lại đây.

CNN Indonesia cũng cho biết, đội tuyển Việt Nam vừa hoàn tất nhập tịch cầu thủ gốc ngoại thứ ba là Geovane Magno từ Brazil, với tên gọi mới là Nguyễn Tài Lộc. Cầu thủ 32 tuổi này cũng sắp đủ thời gian làm việc và sinh sống ở Việt Nam trên 5 năm. Từ mùa tới, anh sẽ thi đấu cho CLB Ninh Bình trong tư cách nội binh và cũng đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Sự bổ sung này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam sắp có "bộ ba" cầu thủ nhập tịch gốc ngoại rất đáng gờm, trước đó là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đã đủ điều kiện thi đấu.

Qua đó, sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đủ nguồn lực cạnh tranh và bảo vệ ngôi vô địch ở AFF Cup kể cả nếu có sự góp mặt của đội tuyển Úc, và FIFA ASEAN Cup 2026, nếu sắp tới đây FIFA và AFF chính thức thông qua thể thức thi đấu.

Cả hai giải đấu lớn của khu vực này sẽ diễn ra vào tháng 7 và 8, cùng tháng 9 và 10, ngay sau World Cup 2026 kết thúc, theo CNN Indonesia.