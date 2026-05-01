Ông Trump nói 'để tính sau' khi được hỏi nếu Iran vô địch World Cup thì sao

FIFA giữ nguyên kế hoạch, khẳng định đội tuyển Iran vẫn thi đấu tại Mỹ

Theo Reuters, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định đội tuyển Iran sẽ tham dự World Cup 2026 và thi đấu tại Mỹ theo đúng lịch đã công bố.

Phát biểu tại Đại hội FIFA lần thứ 76 diễn ra ngày 30.4.2026 ở Vancouver (Canada), ông Infantino nhấn mạnh: “Iran chắc chắn sẽ tham dự World Cup 2026 và sẽ thi đấu tại Mỹ. Lý do rất đơn giản: chúng ta cần đoàn kết. Đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta”.

FIFA khẳng định Iran vẫn thi đấu World Cup 2026 tại Mỹ, ông Trump lên tiếng

World Cup 2026 là kỳ giải đầu tiên có sự tham dự của 48 đội tuyển, do 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Mô hình tổ chức xuyên biên giới khiến các đội tuyển, quan chức và lực lượng phục vụ phải liên tục di chuyển giữa nhiều quốc gia, làm phát sinh không ít thách thức về thủ tục nhập cảnh, kiểm soát an ninh cũng như các vấn đề ngoại giao.

Iran đã giành vé dự World Cup, nhưng việc góp mặt của đội tuyển này trở nên nhạy cảm kể từ khi xảy ra xung đột quân sự liên quan đến Mỹ và Israel từ cuối tháng 2. Trước bối cảnh đó, Liên đoàn Bóng đá Iran từng đề nghị FIFA cho phép chuyển các trận đấu của họ khỏi lãnh thổ Mỹ để đảm bảo an toàn, song đề xuất này đã bị bác bỏ.

Phát biểu tại Đại hội FIFA ở Canada, Chủ tịch Infantino khẳng định đội tuyển Iran sẽ tham dự World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng xác nhận Washington không phản đối việc các cầu thủ Iran tham dự giải đấu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh những cá nhân có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ, điều có thể ảnh hưởng đến thành phần đi cùng đội tuyển.

Ông Trump: "Hãy để họ thi đấu"

Trong diễn biến liên quan, theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về việc Iran tham dự World Cup 2026. Khi được hỏi về khả năng đội tuyển này thi đấu tại Mỹ, ông nói: “Nếu Gianni nói vậy thì tôi đồng ý. Hãy để họ thi đấu”.

Đáng chú ý, khi phóng viên đặt câu hỏi “Nếu họ vô địch thì sao?”, ông Trump đáp: “Nếu họ vô địch thì chúng ta sẽ phải tính đến chuyện đó. Tôi sẽ phải lo sau. Nhưng cứ để họ thi đấu”.

Ông cũng nhấn mạnh mối quan hệ với Chủ tịch FIFA: “Gianni rất tuyệt vời, ông ấy là bạn của tôi. Tôi nói với ông ấy rằng cứ làm theo điều ông muốn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có màn hỏi đáp vui vẻ với phóng viên về đội tuyển Iran ẢNH: REUTERS

Những phát biểu này cho thấy Mỹ không có ý định ngăn cản Iran góp mặt tại World Cup, dù vẫn duy trì các điều kiện kiểm soát liên quan đến an ninh và nhập cảnh.

Bên cạnh đó, vấn đề Iran cũng gây chú ý khi phái đoàn Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) không thể tham dự Đại hội FIFA tại Canada. Theo Reuters, một thành viên bị từ chối nhập cảnh, khiến cả đoàn quyết định không tiếp tục tham dự. Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj từng có liên hệ với IRGC - tổ chức bị Canada liệt vào danh sách “khủng bố”.

Theo lịch, đội tuyển Iran nằm ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Họ sẽ đá trận mở màn gặp New Zealand tại Los Angeles ngày 15.6.