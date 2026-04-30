FIFA thông báo quan trọng về World Cup U.17 có U.17 Việt Nam tranh suất tham dự

U.17 Việt Nam vẫn rộng đường dự World Cup

Ngày 1.5, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út chuẩn bị tham dự giải U.17 châu Á, sau chiến tích vừa vô địch giải U.17 Đông Nam Á với thành tích bất bại (4 thắng, 1 hòa), ghi 19 bàn chỉ để lọt lưới 1 bàn.

Thầy trò HLV Cristiano Roland được báo chí khu vực đánh giá cao, sẽ cùng các đội thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) như Indonesia, Úc, Thái Lan và Myanmar, đủ sức tranh suất dự World Cup U.17 tại Qatar.

U.17 Việt Nam tự tin đến giải châu Á để giành vé dự World Cup U.17 tại Qatar đã chốt lịch thi đấu Ảnh: VFF

Tại giải U.17 châu Á vừa có sự biến động khi đội tuyển U.17 CHDCND Triều Tiên rút lui vào giờ chót. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có thể không bổ sung đội thay thế, do thời gian còn lại quá ngắn (giải khai mạc ngày 5.5). Vì vậy, với 16 đội tham dự, hiện còn 15 đội.

Trong đó, bảng D còn 3 đội gồm Uzbekistan, Úc và Ấn Độ. Các bảng còn lại vẫn có 4 đội, như bảng A với chủ nhà Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Thái Lan và Myanmar. Bảng B là Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc và Qatar. Và bảng C có U.17 Việt Nam cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE.

Theo AFC, sau vòng bảng giải U.17 châu Á, hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng tứ kết và đồng thời cũng giành vé dự World Cup U.17 tại Qatar. Trong số này, nếu có đội U.17 Qatar (đội đã có suất dự World Cup trong tư cách chủ nhà), thì đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 4 bảng sẽ giành vé thay thế.

U.17 Việt Nam tự tin chơi tấn công ở châu Á Giấc mơ World Cup không xa

Nếu trường hợp này xảy ra, với việc đội U.17 CHDCND Triều Tiên không tham dự và bảng D chỉ còn 3 đội, AFC chắc chắn sẽ có thông báo về quy định chọn đội thay thế cho suất đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Thông thường, để đảm bảo công bằng cho bảng đấu có ít đội hơn, kết quả đối đầu giữa đội xếp thứ 3 và đội xếp thứ 4 ở các bảng 4 đội (như bảng của U.17 Việt Nam) sẽ bị hủy bỏ khi xét thứ hạng chung cuộc.

Mặc dù vậy, cho đến nay AFC chưa có thông báo chính thức liên quan đến trường hợp của đội U.17 CHDCND Triều Tiên. Trong đó, cơ quan bóng đá châu Á vẫn giữ tiêu chí ban đầu, đó là hai đội đứng đầu các bảng đấu sẽ giành vé đi tiếp và giành các suất dự World Cup U.17.

U.17 Việt Nam được đánh giá có đủ năng lực để cạnh tranh 1 trong 2 suất đầu bảng C để giành vé vào tứ kết và sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử dự giải World Cup U.17, với hai đối thủ cạnh tranh chính là U.17 Yemen và UAE khá vừa tầm. Trong khi U.17 Hàn Quốc chỉ nhỉnh hơn đôi chút.

130 tuyển trạch viên theo dõi World Cup U.17

Mục tiêu giành ngôi nhất nhì bảng chắc chắn sẽ là tiêu chí hàng đầu của thầy trò HLV Cristiano Roland nhắm đến. Do vị trí đội hạng ba có thành tích tốt nhất, trước hết còn phải phụ thuộc vào kết quả của U.17 Qatar, đội tham dự giải gần như với mục tiêu cọ xát để nâng cao khả năng chuẩn bị làm chủ nhà ở kỳ World Cup vào cuối năm.

U.17 Việt Nam đánh bại U.17 Úc ở bán kết U.17 Đông Nam Á nhờ lối chơi kỷ luật và tấn công hiệu quả. Điều này mang đến hy vọng đội sẽ đủ năng lực cạnh tranh vé dự World Cup Ảnh: VFF

Nếu đội này không nằm trong 2 vị trí đầu bảng B có cả Nhật Bản, Trung Quốc và Indonesia cạnh tranh, thì AFC cũng chỉ chọn 2 đội đứng đầu các bảng đi tiếp.

Với kỳ World Cup U.17 tại Qatar, FIFA công bố giải đấu diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12, với tất cả các trận đấu diễn ra tại Khu liên hợp thi đấu hiện đại ở khu Aspire, riêng trận chung kết sẽ tổ chức trên sân Quốc tế Khalifa có sức chứa 38.901 khán giả.

Dự kiến, World Cup U.17 sẽ có hơn 130 tuyển trạch viên bóng đá từ các CLB hàng đầu trên thế giới đến quan sát, tuyển chọn các tài năng trẻ, chiêu mộ và bổ sung vào các đội trẻ các CLB. Việc gần như toàn bộ giải đấu diễn ra ở khu Aspire, sẽ giúp các tuyển trạch viên có đủ điều kiện để quan sát toàn bộ các cầu thủ trẻ thi đấu, theo kênh beIN SPORTS.

Với 48 đội tuyển tham dự World Cup U.17, đây sẽ là giải đấu cực kỳ hứa hẹn sẽ xuất hiện các tài năng trẻ mới của bóng đá thế giới. Các cầu thủ U.17 Việt Nam chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội rất lớn này để góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất thế giới.