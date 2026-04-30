Rộ tin Úc tham dự AFF Cup, tranh ngôi vô địch cùng Việt Nam và Thái Lan

Ngôi vương của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup bị thử thách?

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là hai đội thay nhau vô địch AFF Cup trong 4 kỳ liên tiếp gần đây tính từ năm 2018 đến 2024, với hai đội đều có 2 lần đăng quang. Trong khi, đội tuyển Malaysia và Indonesia chỉ lần lượt là á quân năm 2018 và 2020, hai kỳ 2022 và 2024 là cuộc đấu giữa hai đội Thái Lan và Việt Nam ở chung kết.

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 đầu năm 2025, sẽ tiếp tục bảo vệ ngôi vương vào tháng 7 tới đây. Sau đó, sẽ chinh phục tiếp giải vô địch Đông Nam Á do FIFA tổ chức Ảnh: Ngọc Linh

Điều này cho thấy sự thống trị của hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở AFF Cup. Trong lịch sử, Thái Lan là đội vô địch AFF Cup nhiều nhất, với 7 chức vô địch. Đội tuyển Việt Nam hiện là nhà đương kim vô địch, với tổng cộng 3 lần đăng quang các năm 2008, 2018 và 2024. Trong khi, Singapore có 4 lần lên ngôi nhưng lần gần nhất đã từ năm 2012, và Malaysia một lần vô địch năm 2010.

Tuy nhiên, sắp tới đây cuộc cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup sẽ trở nên khốc liệt hơn với khả năng sẽ có đội tuyển Úc tham gia, báo Indonesia, BolaSport.com cho biết và thêm rằng: "Nếu có đội tuyển Úc tham dự, thì giấc mơ vô địch AFF Cup của đội tuyển Indonesia sẽ thực sự lâm nguy. Úc hiện đang xếp hạng 27 trên bảng xếp hạng FIFA và sẽ tham dự World Cup 2026".

Trong lịch sử AFF Cup, đội tuyển Indonesia chưa lần nào đăng quang, họ có đến 6 lần là á quân, một kỷ lục của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Tại AFF Cup 2026 khởi tranh sau kỳ World Cup 2026, diễn ra từ ngày 24.7 đến ngày 26.8. Đội bóng xứ vạn đảo với HLV mới, ông John Herdman đã sớm lên kế hoạch chuẩn bị, bao gồm triệu tập 23 cầu thủ tập trung từ ngày 26 đến 30.5 và đặt mục tiêu giành chức vô địch.

Mặc dù vậy, các thông tin gần đây từ báo chí khu vực tiết lộ, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đang xem xét nghiêm túc khả năng mời đội tuyển Úc tham dự ngay kỳ AFF Cup 2026, nhằm "để nâng cao tầm vóc và giá trị của giải đấu trong mắt bóng đá thế giới".

"Nếu điều đó trở thành hiện thực, chất lượng của giải đấu và giá trị thương mại của nó có thể tăng lên đáng kể", theo trang Asean football.

Đội tuyển Úc gặp Indonesia và cả đội tuyển Việt Nam tại các vòng loại World Cup khu vực châu Á gần đây Ảnh: Reuters

AFF đối mặt với quyết định quan trọng

Tuy nhiên, AFF Cup 2026 hiện đã chốt ngày, giờ và lịch thi đấu chính thức, cùng chia hai bảng đấu, với bảng A gồm đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng ở trận play-off giữa Brunei hoặc Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Để chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cũng đã lên kế hoạch hoãn thời điểm khởi tranh mùa giải mới Super League (giải VĐQG Indonesia), nhằm tránh trùng vào thời điểm diễn ra với giải đấu khu vực, để HLV John Herdman có thể lựa chọn đội hình tốt nhất thi đấu.

Đội tuyển Indonesia đặt mục tiêu phải vô địch AFF Cup sau 6 lần á quân Ảnh: Reuters

AFF Cup 2026 không diễn ra trong lịch FIFA Days, nên Indonesia không thể triệu tập các cầu thủ nhập tịch từ nước ngoài, mà chỉ sử dụng đa số cầu thủ thi đấu trong nước.

Việc có khả năng đội tuyển Úc tham dự hay không vẫn đang bỏ ngỏ. Úc đã trở thành thành viên của AFF từ năm 2013, với các đội tuyển của nước này cũng đã tham dự các giải đấu khu vực, nhưng chỉ từ đội U.23 trở xuống, tương tự là bóng đá nữ. Việc đội tuyển Úc dự AFF Cup cũng đã được đề cập lâu nay.

"AFF hiện đang đối mặt với một quyết định lớn. Việc duy trì bản sắc truyền thống của bóng đá Đông Nam Á như lâu nay, hay mở rộng và nâng tầm giải đấu lên một cấp độ mới, có thể được xem xét", Asean football bày tỏ.

AFF có thể phải tăng sức hút của giải đấu khu vực, cũng bởi vì sắp tới đây ở khu vực Đông Nam Á còn tổ chức tiếp một giải đấu gần như tương tự, nhưng theo thể thức thi đấu khác do FIFA và AFF tổ chức, đó là giải FIFA ASEAN Cup diễn ra trong tháng 9 và 10, ngay sau AFF Cup 2026 kết thúc.

Theo BolaSport.com, trong trường hợp nếu có thêm đội tuyển Úc tham dự AFF Cup, các đội khu vực Đông Nam Á như đội tuyển Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia vẫn hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng.

Vì lý do, giải đấu không diễn ra trong lịch FIFA Days, nên đội tuyển Úc có tham dự cũng sẽ chỉ dùng các cầu thủ trong nước từ giải A-League, nơi tập trung các CLB cũng có trình độ vừa tầm với các đội khu vực lâu nay khi tham dự các cúp châu Á, như AFC Champions League Two các mùa gần đây.