Đối thủ mạnh của U.17 Việt Nam bất ngờ hòa Thái Lan, U.17 Indonesia lại thất bại: Giải châu Á khó lường

U.17 Thái Lan giấu kín kết quả tập huấn, Indonesia bại trận trước Ả Rập Xê Út

Hai ứng viên tranh vé dự World Cup ở khu vực Đông Nam Á cùng với đội tuyển U.17 Việt Nam ngay trước giải U.17 châu Á, gồm U.17 Thái Lan và Indonesia đã chuẩn bị có phần không mấy suôn sẻ.

U.17 Việt Nam được đánh giá cao trước giải châu Á, nhờ quyết định tham dự với lực lượng chủ chốt và đoạt chức vô địch U.17 Đông Nam Á Ảnh: VFF

Với Thái Lan, trận tập huấn được ghi nhận kết quả của họ là trận hòa U.17 UAE với tỷ số 1-1 gần đây. U.17 UAE cũng là đối thủ của U.17 Việt Nam tại bảng C giải U.17 châu Á, còn có Hàn Quốc và Yemen. Trong đó, U.17 UAE và Yemen là các đối thủ chính của U.17 Việt Nam trong mục tiêu giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng để vào tứ kết và cũng giành vé dự World Cup U.17 ở Qatar vào tháng 11 năm nay.

U.17 Việt Nam sẽ ra quân với trận gặp U.17 Yemen lúc 0 giờ ngày 7.5. Tiếp đó, thầy trò HLV Cristiano Roland đối mặt với đối thủ mạnh nhất bảng là U.17 Hàn Quốc lúc 23 giờ ngày 10.5, và trận cuối vòng bảng gặp U.17 UAE lúc 0 giờ ngày 14.5 (đều giờ Việt Nam).

Trong khi đó, U.17 Thái Lan sau khi chia tay sớm trong thất vọng ngay vòng bảng giải U.17 Đông Nam Á, nhưng chỉ với thành phần dự bị. Đội hình chính của "Voi chiến" trẻ do HLV người Đức, Marco Gochel đóng cửa tập huấn tại tỉnh Samut Prakan. Đến nay, hầu hết các trận tập huấn của U.17 Thái Lan đều được giấu kín kết quả, trừ trận đấu hòa U.17 UAE tỷ số 1-1 được Liên đoàn Bóng đá UAE thông báo.

Ở trận đấu mới nhất của U.17 Thái Lan với CLB hạng 3 ở Thái Lan là Chulalongkorn United ngày 28.4 cũng không được tiết lộ tỷ số, theo Siamsport. Lý do, HLV Marco Gochel không muốn các cầu thủ của mình bị phân tâm, nhất là thời điểm sau khi đội U.17 Thái Lan với thành phần dự bị để thua U.17 Lào tỷ số 2-3 ở lượt cuối vòng bảng giải U.17 Đông Nam Á và bị loại, đã bị chỉ trích dữ dội.

U.17 Việt Nam (áo trắng) vô địch U.17 Đông Nam Á 2026 với thành tích bất bại, mạnh mẽ hướng đến giải U.17 châu Á Ảnh: VFF

Siamsport cho biết, U.17 Thái Lan sẽ gút danh sách 23 cầu thủ vào ngày 29.4, tiếp tục tập luyện tại tỉnh Samut Prakan và sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út vào tối 30.4. Tại giải U.17 châu Á, U.17 Thái Lan chịu áp lực lớn chứng minh khả năng của mình và tranh vé dự World Cup U.17, khi nằm ở bảng A có đội chủ nhà U.17 Ả Rập Xê Út, Tajikistan và Myanmar.

Đội U.17 Ả Rập Xê Út vừa có trận giao hữu quan trọng ngay trước giải khi đánh bại thuyết phục U.17 Indonesia với tỷ số 2-1 ngày 29.4.

U.17 Indonesia cũng là đội có trận hòa trước U.17 Việt Nam với tỷ số 0-0 ở lượt cuối vòng bảng giải U.17 Đông Nam Á và sớm bị loại. U.17 Việt Nam sau đó thẳng tiến đến ngôi vô địch với chiến thắng quan trọng nhất ở bán kết trước U.17 Úc với tỷ số 2-1, và tiếp tục thắng đội Malaysia tỷ số 3-0 ở trận chung kết, sau trận thắng tỷ số 4-0 ở vòng bảng.

Việc đội tuyển U.17 Việt Nam có hành trình thuyết phục tại giải U.17 Đông Nam Á, được báo chí khu vực đánh giá là có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải châu Á. Sau chức vô địch để tạo cú hích lớn về mặt tinh thần, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có đủ thời gian để hồi phục và gia cố những điểm yếu ngay trước giải châu Á.

Trong khi, với U.17 Thái Lan và Indonesia họ phải chạy đua để thi đấu tập huấn, và rõ ràng là chứa đựng nhiều rủi ro. Như U.17 Indonesia tiếp tục bại trận trong trận đấu tập với U.17 Ả Rập Xê Út, chắc chắn sẽ khiến các học trò của HLV Kurniawan Dwi Yulianto chịu thêm áp lực sau thất bại ở giải Đông Nam Á ngay sân nhà, theo CNN Indonesia.