Thế giới

Mỹ chính thức mở lại đại sứ quán tại Venezuela sau 7 năm

Khánh An
31/03/2026 11:51 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Đại sứ quán của nước này tại Venezuela vừa hoạt động trở lại vào ngày 30.3, sau khi đóng cửa vào năm 2019.

- Ảnh 1.

Lá cờ Mỹ phía trên Đại sứ quán ở Caracas

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 31.3 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay đại sứ quán của nước này tại Venezuela vừa hoạt động trở lại sau 7 năm đóng cửa, trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước đang dần cải thiện.

"Hôm nay, chúng tôi chính thức nối lại hoạt động tại Đại sứ quán Mỹ ở Caracas, đánh dấu một chương mới trong sự hiện diện ngoại giao của chúng tôi tại Venezuela", theo thông cáo đưa ra ngày 30.3.

Phía Mỹ cho rằng việc hoạt động bình thường của đại sứ quán "sẽ tăng cường khả năng của chúng tôi trong việc tương tác trực tiếp với chính phủ lâm thời Venezuela, xã hội dân sự và khu vực tư nhân".

Ngoại trưởng Marco Rubio hoan nghênh những tiến bộ ở Venezuela, nói rằng nước này đang bắt đầu chứng kiến "kiểu ổn định giúp các doanh nghiệp quay trở lại".

Trả lời phỏng vấn Đài Al Jazeera, ông Rubio ghi nhận công sức của chính quyền lâm thời Venezuela, đồng thời kêu gọi một quá trình chuyển đổi tiếp tục.

"Cần một quá trình chuyển đổi hoàn toàn bởi vì để Venezuela phát huy hết tiềm năng kinh tế của mình", ông phát biểu.

Tổng thống Venezuela thay thế Bộ trưởng Quốc phòng thân ông Maduro

Mỹ đã đóng cửa đại sứ quán tại Caracas vào tháng 3.2019 ngay sau khi Washington cùng với một số đồng minh phương Tây và Mỹ La tinh tuyên bố cựu Tổng thống Nicolas Maduro là bất hợp pháp.

Từ năm 2019, Mỹ đã tiến hành các hoạt động ngoại giao liên quan Venezuela từ nước láng giềng Colombia.

Bà Laura Dogu, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ, đã đến Caracas vào tháng 1 để chuẩn bị mở lại đại sứ quán, nơi lá cờ Mỹ được treo lại vào ngày 14.3.

Hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh thực hiện một cuộc đột kích, trong đó lực lượng Mỹ bắt giữ và đưa ông Maduro đến New York để đối mặt với cáo buộc buôn bán ma túy, điều mà ông phủ nhận.

Kể từ đó, Mỹ đã hợp tác với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, người từng là phó tổng thống của ông Maduro.

Ông Trump đã ca ngợi mối quan hệ với bà Rodriguez như một phần ưu tiên hàng đầu của ông, bao gồm việc hỗ trợ các công ty dầu mỏ của Mỹ và thúc đẩy hợp tác.

Tin liên quan

Mỹ và Venezuela khôi phục quan hệ ngoại giao

Mỹ và Venezuela khôi phục quan hệ ngoại giao

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Mỹ và chính quyền lâm thời Venezuela đã nhất trí thiết lập lại quan hệ ngoại giao và lãnh sự.

Sau dầu mỏ, Mỹ xúc tiến tiếp cận các khoáng sản chiến lược của Venezuela

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela thân ông Maduro bị thay thế

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Donald Trump đại sứ quán mỹ Delcy Rodriguez Nicolas Maduro Caracas Marco Rubio
