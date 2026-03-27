Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Ông Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên có chữ ký trên tiền giấy

Khánh An
27/03/2026 08:39 GMT+7

Chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xuất hiện trên tiền giấy của Mỹ, thay cho thông lệ trước nay là chữ ký của thống đốc và bộ trưởng tài chính.

Đài NBC News ngày 27.3 dẫn thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho hay chữ ký của Tổng thống Donald Trump sẽ được in lên các tờ USD, lần đầu tiên chữ ký của một tổng thống nước này được in trên tiền giấy.

Theo đó, chữ ký của ông Trump sẽ được in trên các tờ tiền kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ. Theo truyền thống, tiền giấy thường có chữ ký của bộ trưởng tài chính và thống đốc

"Dấu ấn của Tổng thống trong lịch sử với tư cách là kiến trúc sư của thời kỳ hoàng kim phục hưng kinh tế của Mỹ là không thể phủ nhận. Việc in chữ ký của ông ấy trên tiền tệ Mỹ không chỉ phù hợp mà còn hoàn toàn xứng đáng", Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong thông cáo.

Trên thực tế, theo NBC News, các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Mỹ không hài lòng với nền kinh tế, với lý do lạm phát gia tăng và chi phí sinh hoạt cao. Giá dầu cũng tăng kể từ khi bắt đầu chiến sự Iran, khiến một số cử tri bày tỏ sự thất vọng.

Chữ ký của ông Trump trên tờ USD không phải là hình ảnh duy nhất về ông mà người dân Mỹ có thể thấy trên tiền tệ của Mỹ trong năm nay.

Một ủy ban liên bang gồm các thành viên do Tổng thống Trump bổ nhiệm gần đây đã phê duyệt một thiết kế bao gồm hình ảnh của ông trên các đồng tiền vàng kỷ niệm dịp 250 năm ngày độc lập của đất nước. Thiết kế đồng tiền đó vẫn cần sự phê duyệt chính thức từ Bộ Tài chính.

Ông Trump chốt lịch thăm Trung Quốc giữa biến động Trung Đông

Năm 2020, ông Trump đã đóng dấu tên mình lên séc hỗ trợ kinh tế trong đại dịch Covid-19, cung cấp các khoản thanh toán tiền mặt trực tiếp cho người dân Mỹ.

Việc thêm tên mình vào tiền tệ của Mỹ là nỗ lực mới nhất của ông Trump nhằm để lại dấu ấn theo những cách chưa từng có.

Tên của ông Trump giờ đây gắn liền với Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Kennedy và Viện Hòa bình Mỹ ở Washington D.C. Ngoài ra, tên ông cũng xuất hiện trên các chương trình giảm giá thuốc, tài khoản tiết kiệm và các dự án đóng tàu chiến.

Tin liên quan

Viện Hòa bình Mỹ chính thức gắn tên Tổng thống Donald Trump

Viện Hòa bình Mỹ chính thức gắn tên Tổng thống Donald Trump

Viện Hòa bình Mỹ ở Washington D.C được đổi tên thành Viện Hòa bình Donald J. Trump, ngay trước khi Tổng thống Donald Trump chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Rwanda và CHDC Congo.

Trung tâm Kennedy tạm ngừng hoạt động 2 năm

Ông Trump đối diện nhiều vụ kiện, căng thẳng ngân sách

