Thế giới Chuyện lạ

Đệ nhất phu nhân Mỹ gây bất ngờ khi đưa người máy đến Nhà Trắng

Khánh An
26/03/2026 07:57 GMT+7

Chủ trì một hội nghị về trao quyền cho trẻ em bằng công nghệ trong giáo dục, bà Melania Trump lần đầu tiếp đón một người máy tại Nhà Trắng.

Người máy Figure 3 sánh bước cùng bà Melania Trump

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã đưa một vị khách bất ngờ đến Hội nghị thượng đỉnh Liên minh toàn cầu Cùng nhau kiến tạo tương lai tại Nhà Trắng hôm 25.3, một người máy có thể đi lại và nói chuyện.

Thay vì xuất hiện cùng phu quân là Tổng thống Donald Trump, người đồng hành cùng bà Melania trên thảm đỏ Nhà Trắng lại là người máy Figure 3, theo AFP.

Trong vai trò đệ nhất phu nhân, bà Trump (55 tuổi) gần đây tập trung nhiều hơn vào trí tuệ nhân tạo (AI) và không gian kỹ thuật số. Bà chủ trì hội nghị thượng đỉnh về chủ đề trao quyền cho trẻ em bằng công nghệ giáo dục.

"Cảm ơn đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời tôi đến Nhà Trắng", người máy màu xám đen nói kèm theo cử động tay, trong lời mở đầu ngắn gọn. Nhiều người vỗ tay, trong đó có đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron.

Người máy nói chuyện tại hội nghị

"Có thể nói rằng bạn là vị khách người máy do Mỹ sản xuất đầu tiên mà tôi tiếp đón tại Nhà Trắng", bà Trump phát biểu và tiếp tục nói về việc người máy AI sẽ sớm được sử dụng để giáo dục trẻ em.

"Hãy tưởng tượng một nhà giáo hình người tên là Plato… Có thể thấy được, con cái chúng ta sẽ phát triển khả năng tư duy phản biện sâu sắc và lập luận độc lập", bà nhận định.

Đệ nhất phu nhân Mỹ đã đảm nhận vai trò ngày càng công khai hơn trong những tháng gần đây, sau khi ban đầu khá kín tiếng tại Nhà Trắng trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ thứ hai của chồng bà.

Bà đã tổ chức nhiều sự kiện liên quan đến AI và việc bảo vệ trẻ em trên mạng. Ngoài ra, bà cũng tham gia một số dự án mang lại lợi nhuận, bao gồm một bộ phim tài liệu mang tên "Melania", được thực hiện thông qua một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD với Amazon, và một cuốn sách nói từ cuốn tự truyện của bà được dẫn chuyện bằng AI.

