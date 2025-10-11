Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bà Melania tiết lộ đã làm việc với ông Putin về trẻ em Ukraine

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/10/2025 09:17 GMT+7

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 10.10 cho biết bà đã làm việc trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm hỗ trợ đoàn tụ những trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga trong xung đột.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10.10, bà Melania tiết lộ đã gửi thư cho ông Putin vào tháng 8 để trình bày vấn đề về các trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến sự Nga - Ukraine và cho biết nhà lãnh đạo Nga đã phản hồi với tinh thần sẵn sàng hợp tác trực tiếp.

"Tổng thống Putin và tôi đã có một kênh liên lạc cởi mở về phúc lợi của những đứa trẻ này", NBC News dẫn lời Đệ nhất phu nhân Melania Trump nói.

- Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10.10.2025

ẢNH: AFP

Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết các cuộc trao đổi "được tiến hành bí mật và thiện chí" trong 3 tháng qua. Đại diện của bà Melania đã làm việc trực tiếp với nhóm của ông Putin để đảm bảo việc đoàn tụ an toàn cho trẻ em với gia đình giữa Nga và Ukraine.

Theo bà Melania, 8 trẻ em đã được đoàn tụ với gia đình trong 24 giờ trước đó.

Bà Melania cho hay Nga cũng đồng ý sẽ cho phép một số thanh thiếu niên đủ 18 tuổi trở về Ukraine. "Một lần nữa, đây vẫn là một nỗ lực đang diễn ra. Các kế hoạch đang được triển khai để đoàn tụ thêm nhiều trẻ em trong tương lai gần", theo bà.

Theo AFP, hồi tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay hơn 200.000 trẻ em đã bị đưa sang Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2.2022.

Trong khi đó, bà Maria Lvova-Belova, Ủy viên phụ trách quyền trẻ em của Nga, ước tính khoảng 700.000 trẻ em đã được sơ tán sang Nga để tránh chiến sự kể từ năm 2014.

Động thái trên của bà Melania Trump được xem là bước đi hiếm hoi của một đệ nhất phu nhân Mỹ trong lĩnh vực đối ngoại.

Ông Nicholas Clemens, phát ngôn viên của bà Melania, nói với NBC News rằng: "Tác động của Đệ nhất phu nhân Mỹ đối với quá trình ra quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump là không thể đong đếm. Bà ấy sở hữu tầm ảnh hưởng không gì sánh bằng so với bất kỳ cố vấn hay thành viên nội các nào. Bà Melania có thể kín đáo tác động đến chính sách theo cách mà công chúng hiếm khi thấy nhờ vị thế đặc biệt của bà ấy".

Tháng trước, bà Melania đã gặp Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hai đệ nhất phu nhân được cho là đã thảo luận về tình cảnh khó khăn của trẻ em Ukraine trong xung đột và bày tỏ "tầm nhìn chung trong việc thúc đẩy sự phát triển của trẻ em toàn cầu".

Tin liên quan

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thân chinh đến Điện Capitol ủng hộ một dự luật

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thân chinh đến Điện Capitol ủng hộ một dự luật

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 3.3 đã vận động hành lang tại Điện Capitol để thông qua một dự luật sẽ biến việc tự ý phát tán hình ảnh riêng tư trực tuyến, dù là thật hay giả, thành tội liên bang.

EU đang tự ngáng chân về xung đột Ukraine?

Khám phá thêm chủ đề

Melania putin đệ nhất phu nhân Mỹ trẻ em UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận