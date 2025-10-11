Bà Melania tiết lộ đã làm việc với ông Putin về trẻ em Ukraine

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10.10, bà Melania tiết lộ đã gửi thư cho ông Putin vào tháng 8 để trình bày vấn đề về các trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến sự Nga - Ukraine và cho biết nhà lãnh đạo Nga đã phản hồi với tinh thần sẵn sàng hợp tác trực tiếp.

"Tổng thống Putin và tôi đã có một kênh liên lạc cởi mở về phúc lợi của những đứa trẻ này", NBC News dẫn lời Đệ nhất phu nhân Melania Trump nói.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10.10.2025 ẢNH: AFP

Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết các cuộc trao đổi "được tiến hành bí mật và thiện chí" trong 3 tháng qua. Đại diện của bà Melania đã làm việc trực tiếp với nhóm của ông Putin để đảm bảo việc đoàn tụ an toàn cho trẻ em với gia đình giữa Nga và Ukraine.

Theo bà Melania, 8 trẻ em đã được đoàn tụ với gia đình trong 24 giờ trước đó.

Bà Melania cho hay Nga cũng đồng ý sẽ cho phép một số thanh thiếu niên đủ 18 tuổi trở về Ukraine. "Một lần nữa, đây vẫn là một nỗ lực đang diễn ra. Các kế hoạch đang được triển khai để đoàn tụ thêm nhiều trẻ em trong tương lai gần", theo bà.

Theo AFP, hồi tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay hơn 200.000 trẻ em đã bị đưa sang Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2.2022.

Trong khi đó, bà Maria Lvova-Belova, Ủy viên phụ trách quyền trẻ em của Nga, ước tính khoảng 700.000 trẻ em đã được sơ tán sang Nga để tránh chiến sự kể từ năm 2014.

Động thái trên của bà Melania Trump được xem là bước đi hiếm hoi của một đệ nhất phu nhân Mỹ trong lĩnh vực đối ngoại.

Ông Nicholas Clemens, phát ngôn viên của bà Melania, nói với NBC News rằng: "Tác động của Đệ nhất phu nhân Mỹ đối với quá trình ra quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump là không thể đong đếm. Bà ấy sở hữu tầm ảnh hưởng không gì sánh bằng so với bất kỳ cố vấn hay thành viên nội các nào. Bà Melania có thể kín đáo tác động đến chính sách theo cách mà công chúng hiếm khi thấy nhờ vị thế đặc biệt của bà ấy".

Tháng trước, bà Melania đã gặp Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hai đệ nhất phu nhân được cho là đã thảo luận về tình cảnh khó khăn của trẻ em Ukraine trong xung đột và bày tỏ "tầm nhìn chung trong việc thúc đẩy sự phát triển của trẻ em toàn cầu".